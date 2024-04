Jets de Winnipeg contre Avalanche du Colorado

Les Jets auraient pu procéder à une reconstruction l’été dernier, à un an de l’autonomie de leurs deux grandes vedettes, le gardien Connor Hellebuyck et le centre Mark Scheifele, le départ de Blake Wheeler et la demande d’échange de Pierre-Luc Dubois. Le DG Kevin Cheveldayoff a toutefois convaincu les deux premiers de signer une entente à long terme et Dubois a été échangé pour des joueurs capables d’aider la formation à court terme, entre autres Gabriel Vilardi, 24 ans, plus jeune et plus productif que Dubois finalement cette saison.

Les Jets, contre toute attente, ont terminé parmi les meilleures équipes de la Ligue nationale, avec un noyau encore dans la force de l’âge. Les acquisitions de Sean Monahan, 24 points en 33 matchs, et Tyler Toffoli, 11 points en 17 matchs, leur donnent beaucoup de profondeur au sein des deux premiers trios, surtout Monahan au centre du deuxième.

L’Avalanche et sa pléiade de vedettes ont connu encore une bonne saison, semblable à la précédente, mais termine la saison en queue de poisson. Ils avaient perdu cinq de leurs sept derniers matchs avant le dernier de la saison régulière (une victoire de 5-1 contre les Oilers) et encaissé 32 buts au cours de cette vilaine séquence, pour une moyenne de 4,57 buts. Le gardien Alexandar Georgiev en arrache, au point où l’on se demande si Jared Bednar ne confiera pas le filet au jeune Justus Annunen.

Casey Mittelstadt, acquis au prix du jeune défenseur surdoué Bowen Byram, comble un vide au centre du deuxième trio, entre Artturi Lehkonen et Valeri Nichushkin, mais il ne produit pas à un rythme impressionnant, à seulement 9 points en 17 rencontres.

Joueurs à suivre

Colorado

PHOTO ETHAN CAIRNS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Cale Makar (8) et Nathan MacKinnon (29)

Difficile ici de trancher entre Cale Makar et Nathan MacKinnon, mais optons pour le centre droitier de 28 ans, 138 points, dont 51 buts.

Winnipeg

Les Jets ont un avantage indéniable devant le filet avec Hellebuyck, fiche de 37-19-4, moyenne de 2,39, taux d’arrêts de.921.

Joueurs sous le radar

Colorado

Dans l’ombre de Cale Makar, Devon Toews a amassé 49 points en saison régulière et joue en moyenne 23 : 25, avec une fiche de +28. Il a coûté seulement deux choix de deuxième tour, une gaffe de Lou Lamoriello.

Winnipeg

PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS Dylan DeMelo

Le défenseur Dylan DeMelo, obtenu des Sénateurs pour un choix de troisième tour en 2020 à titre de joueur de location, est le plus utilisé en défense après Josh Morrissey et il vient d’atteindre un sommet en carrière avec 31 points.