Le directeur général Bill Guerin a renoncé à une reconstruction à son entrée en poste il y a quelques années, malgré l’état lamentable de l’organisation et son pari de réinitialisation a payé.

Le Wild vient de connaître une troisième saison de plus de 100 points (l’année écourtée par la pandémie calculée au prorata d’une saison complète), mais a échoué au premier tour chaque printemps. Cette administration prend souvent les bonnes décisions. Ryan Hartman, Mats Zuccarello, Frédérick Gaudreau ont ressuscité leur carrière ces dernières années au Minnesota.

Le gardien Filip Gustavsson, abandonné par les Sénateurs pour un vétéran en bout de piste, Cam Talbot, est devenu l’un des meilleurs gardiens de la LNH et a ravi le poste de numéro un à Marc-André Fleury.

Mais soyons francs, les succès du Wild coïncident aussi avec l’arrivée de la superstar russe Kirill Kaprizov il y a trois ans. Celui-ci aurait connu une deuxième saison consécutive de plus de 100 points s’il n’avait pas été blessé.

L’attaque du Wild repose cependant sur les épaules de deux joueurs, Kaprizov et le jeune Matt Boldy, repêché quelques rangs avant Cole Caufield en 2019, et productif avec 31 buts et 63 points.

Coincé par le plafond salarial gonflé par les punitions imposées pour les rachats de contrat de Ryan Suter et de Zach Parise, le Wild n’a pu retenir le défenseur Matt Dumba, dont on n’était pas satisfait de toute façon. Même avec son départ, on n’a pas beaucoup de marge de manœuvre pour s’améliorer.

Le Wild peut-il faire mieux que l’an dernier ? Difficile de le croire.

LE JOUEUR SOUS-ESTIMÉ

Même si Jonas Brodin a produit seulement 14 points en 60 matchs, il demeure la pierre angulaire de cette défense. Il jouait en moyenne presque 23 minutes par match l’an dernier, un sommet chez le Wild.

LA RECRUE À SUIVRE

Malgré ses 20 ans, le gardien Jesper Wallstedt devrait obtenir un rappel advenant une blessure à Fleury ou à Gustavsson. Il vient de connaître une bonne saison dans la Ligue américaine, un an après avoir été repêché au 20e rang.

QUI DEVRA EN DONNER PLUS

Marco Rossi déçoit depuis qu’il a été repêché au neuvième rang en 2020. Dominant dans la Ligue américaine, il a produit un seul point en 21 matchs dans la LNH. Pas facile de briller au centre à 5 pi 9 po, sans compter la COVID-19, qui l’a rendu gravement malade et lui a fait perdre presque un an de jeu.

FICHE EN 2022-2023

46-25-11, 103 points

CLASSEMENT EN SAISON

3e de la division

PARCOURS EN SÉRIES

Défaite au 1er tour (Stars)

PRINCIPAUX DÉPARTS

Matt Dumba, Gustav Nyquist, Sam Steel, John Klingberg, Ryan Reaves

PRINCIPALES ARRIVÉES

Pat Maroon, Vinni Lettieri