Malgré seulement 28 victoires, 3 de moins que le Canadien, et une 27e place au classement général, on est très satisfait de cette deuxième saison de reconstruction en Arizona. À preuve, le directeur général Bill Armstrong et l’entraîneur André Tourigny ont reçu une prolongation de contrat.

On destinait le dernier rang du classement général aux Coyotes, mais ils ont été plus compétitifs que prévu. Montréal, San Jose, Chicago, Columbus et Anaheim ont fait pire.

Le centre Barrett Hayton, cinquième choix au total en 2018 de qui on commençait à désespérer, a débloqué avec 43 points en 82 matchs, mais 40 à ses 55 dernières rencontres. Clayton Keller a connu sa meilleure saison à 24 ans avec 86 points.

Une contribution inattendue est venue de certains défenseurs. Réclamé au ballottage, Juuso Valimaki, un choix de premier tour des Flames de Calgary en 2017, a obtenu 34 points. Le Suisse J.J. Moser, repêché au deuxième tour en 2021 à 21 ans, a amassé 31 points et jouait en moyenne 21 minutes par match.

On ne déviera pas du plan en Arizona. Les Coyotes continuent d’accumuler les actifs. Ils ont repêché trois fois au premier tour en 2022 et deux fois au deuxième tour, deux fois au premier tour en 2023, une fois au deuxième tour et quatre fois au troisième tour, et ils repêcheront… 16 fois dans les trois premiers tours lors des deux prochaines cuvées !

Cette année, ils accueillent le surdoué Logan Cooley, troisième choix au total en 2022, après Juraj Slafkovsky et Simon Nemec, après sa saison de 60 points en 39 matchs à l’Université du Minnesota. Cooley a obtenu quatre points, dont trois buts, en quatre rencontres préparatoires.

L’arrivée des défenseurs Matt Dumba et Sean Durzi, obtenu des Kings, renforcera cette position.

LE JOUEUR SOUS-ESTIMÉ

À 25 ans, le colosse Lawson Crouse vient de connaître sa meilleure saison en carrière, 24 buts et 45 points. Il avait atteint la barre des 30 points pour la première fois de sa carrière l’année précédente.

LA RECRUE À SUIVRE

Logan Cooley attire toute l’attention, avec raison, mais le jeune attaquant Dylan Guenther sera aussi à suivre, même si celui-ci entamera la saison dans la Ligue américaine. Ce premier choix en 2021, 9e au total, a disputé 33 matchs en Arizona l’an dernier avant d’être prêté à son équipe junior.

QUI DEVRA EN DONNER PLUS

Repêché au 11e rang en 2019, devant Matt Boldy et Cole Caufield, entre autres, le défenseur Victor Soderstrom tarde à faire sa place dans la LNH.

FICHE EN 2022-2023

28-14-14, 70 points

CLASSEMENT EN SAISON

7es de la division

PARCOURS EN SÉRIES

Exclus des séries

PRINCIPAUX DÉPARTS

Christian Fischer, Zack Kassian, Patrik Nemeth

PRINCIPALES ARRIVÉES

Logan Cooley, Jason Zucker, Matt Dumba, Sean Durzi, Alex Kerfoot, Nick Bjugstad