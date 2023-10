(Scottsdale) Pour réussir une reconstruction, le directeur général des Coyotes, Bill Armstrong, avait besoin d’un entraîneur capable de connecter avec les jeunes joueurs. André Tourigny était la personne idéale.

John Marshall Associated Press

« Il est ferme avec ses joueurs et il leur donne de la motivation, a déclaré Armstrong. Nous avions besoin de ce type d’entraîneur-là. Il faut former correctement les jeunes joueurs et j’avais l’impression qu’il peut le faire. »

Les Coyotes ont eu plusieurs propriétaires, dont quatre ans sous la direction de la LNH. Ils ont rarement atteint les séries éliminatoires et ont eu du mal à trouver un site permanent où jouer.

Avoir comme domicile le Mullett Arena de 5000 places, de l’Arizona State University, a souligné encore plus le côté particulier du hockey dans le désert.

Maintenant, l’équipe pourrait enfin se diriger vers un avenir meilleur, du moins sur la glace, après qu’on se soit défait de vétérans pour accumuler des choix au repêchage.

Après le passage de quatre saisons de Rick Tocchet à la barre, Armstrong cherchait un entraîneur ayant de l’expérience dans le développement de jeunes joueurs.

Tourigny a passé 11 ans comme entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouyn-Noranda.

Tourigny a également été entraîneur adjoint au Colorado et à Ottawa dans la LNH (de 2013 à 2016), avant de revenir dans la LHJMQ avec Halifax.

Il est ensuite devenu entraîneur des 67 s d’Ottawa de la Ligue de hockey de l’Ontario en 2017.

Tourigny s’est joint à Équipe Canada en tant qu’entraîneur adjoint pour les Championnats du monde des moins de 20 ans de 2010, puis il a été l’entraîneur-chef au championnat mondial junior de 2021, remportant l’or.

Bref, une feuille de route qui s’accorde parfaitement avec les plans des Coyotes.

Le club n’a récolté que 57 points à sa première saison en poste. Les Coyotes ont fait du progrès la saison dernière, amassant 13 points de plus, dont une fiche de 21-15-5 à domicile.

Clayton Keller, Nick Schmaltz et Barrett Hayton sont des joueurs efficaces qui approchent de leurs meilleures années sur la glace.

Matias Maccelli vient de connaître une excellente saison recrue, interrompue par une blessure au bas de la jambe, tandis que les choix de première ronde Dylan Guenther et Logan Cooley semblent prêts pour la LNH.

Pour compléter et guider le jeune noyau, l’Arizona a été agressif durant la saison morte, ajoutant les attaquants Jason Zucker et Alex Kerfoot, ainsi que les défenseurs Sean Durzi et Matt Dumba.

Armstrong et Tourigny ont tous deux reçu des prolongations de contrat avant la saison qui approche.

« Les mesures qu’ils ont prises cet été nous ont permis d’être plus compétitifs, a dit Tourigny. Ils ont tenu parole et nous en sommes arrivés à l’étape voulue. »

Les Coyotes vont entamer la saison régulière le 13 octobre, au New Jersey.