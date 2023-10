En octobre 2021, malgré un solide camp d’entraînement, le premier choix du Canadien, 16e au total l’année précédente, le défenseur Kaiden Guhle, était renvoyé à son équipe junior à Prince-Albert.

Repêché six rangs plus loin lors de cette cuvée de 2020, le centre Hendrix Lapierre causait la surprise en s’accrochant à un poste avec les Capitals de Washington à 19 ans. Il a même marqué à son premier match en carrière, avant d’être renvoyé à Chicoutimi pour l’hiver.

Les réseaux sociaux du Québec sportif avaient déjà commencé à s’enflammer le soir où Lapierre a marqué…

Deux ans plus tard, Guhle est devenu un pilier en défense chez le Canadien, après une première saison remarquable l’an dernier, où il a obtenu 18 points en 44 matchs tout en étant utilisé 20 : 31 par match.

Lapierre n’a pas eu le privilège de jouer dans la Ligue nationale depuis cette courte expérience de six matchs il y a deux ans. Il a obtenu 30 points en 60 matchs l’an dernier dans la Ligue américaine et vient d’être retranché par les Capitals à nouveau.

Il ne s’agit pas ici de dénigrer Lapierre, un beau talent offensif qu’on devrait voir éventuellement dans la LNH, mais d’une mise en garde pour la chronique d’aujourd’hui. Nous y évoquerons quelques surprises au sein des formations officielles en ce début de saison concernant la cuvée de 2022. Mais gardons toujours cet adage de Lafontaine en tête : rien ne sert de courir, il faut partir à point.

À part pour les fans indécrottables de Shane Wright, le consensus concernant le repêchage de l’an dernier stipulait qu’il n’y avait pas de choix clair au sommet.

Un an plus tard, n’est-il pas ironique de constater qu’il y aura plus de choix de deuxième tour dans la LNH en ce début de saison que de joueurs repêchés parmi le top 6 ?

Matthew Poitras, repêché au 54e rang, donc dans le deuxième tiers du second tour, a fait sensation au camp des Bruins de Boston. À la surprise générale, cet attaquant comparé récemment à Mitch Marner par son capitaine Brad Marchand devrait entamer l’année au centre du troisième trio avec Trent Frederic et Morgan Geekie. Il a amassé cinq points, dont trois buts, en cinq matchs préparatoires, un sommet chez les Bruins.

Le défenseur droitier Tristan Luneau, 19 ans, repêché un rang avant Poitras, 83 points en seulement 65 matchs l’an dernier à Gatineau, a convaincu Anaheim de le garder. Il ne sera pas le seul choix des Ducks en 2022 à entamer la saison dans la Ligue nationale. Un autre défenseur, gaucher celui-là, Pavel Mintyukov, dixième choix au total, a mérité un poste lui aussi et devrait même être de la formation lors du match d’ouverture. Mintyukov, 54 points en 37 rencontres à son année d’admissibilité, figurait au premier rang sur la liste d’au moins une équipe de la LNH.

À Toronto, le centre Fraser Minten, 38e choix au total, 6 pieds 2 pouces et 192 livres, a convaincu les Leafs de le garder après des performances convaincantes en matchs préparatoires. Minten a amassé 67 points en 57 matchs l’an dernier dans la Ligue junior de l’Ouest. Toronto avait accepté de reculer de quatorze places avec les Blackhawks s’ils acceptaient d’accueillir le gardien Petr Mrazek et son contrat. Chicago a repêché le défenseur Sam Rinzel au 25e rang. Les Leafs avaient probablement la conviction que Minten serait encore disponible plus tard au deuxième tour, à moins qu’ils n’aient joué de chance.

Parmi les autres choix de la cuvée 2022 retenus par leurs équipes de la Ligue nationale, on note le septième choix au total, le défenseur Kevin Korchinski, repêché en vertu du premier de trois choix cédés par les Sénateurs pour Alex DeBrincat, et l’attaquant Ivan Miroshnichenko, 20e choix au total par Washington.

Juraj Slafkovsky à Montréal et Logan Cooley, troisième choix au total en Arizona, constituent les deux seuls choix du top 6 à avoir été retenus dans la LNH. Le défenseur Simon Nemec, deuxième choix au total, a connu un fort camp au New Jersey, mais il est victime de l’abondance de bons défenseurs chez les Devils.

Le quatrième choix au total, Shane Wright, a été renvoyé dans la Ligue américaine récemment. « On tente d’établir une culture ici et nous affirmons depuis le premier jour qu’il faut mériter sa place », a répondu le directeur général Ron Francis à propos de Wright cet été.

Le cinquième choix au total, par les Flyers de Philadelphie, l’attaquant de puissance Cutter Gauthier, a choisi de demeurer un an de plus à Boston College. Le défenseur David Jiricek, sixième choix au total, vient d’être renvoyé dans la Ligue américaine par les Blue Jackets, mais on devrait le revoir bientôt dans la LNH. Il a été impressionnant dans la Ligue américaine à 19 ans l’an dernier.

Et Mesar dans tout ça ?

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Filip Mesar

Il faut éviter de tirer des conclusions hâtives, disions-nous plus tôt, mais pendant que les choix de second tour Minten, Luneau et Poitras percent leurs formations respectives, le choix de fin de premier tour du Canadien, 26e au total, Filip Mesar, peine à faire sa place dans la Ligue américaine, après une saison en demi-teinte dans les rangs juniors.

Avec la présence des vétérans (ou des jeunes premiers) Emil Heineman, Philippe Maillet, Joshua Roy, Sean Farrell, Brandon Gignac, Lias Andersson, Xavier Simoneau, Mitchell Stephens et Joel Armia (imaginez, Gabriel Bourque, 413 matchs en carrière dans la LNH, pourrait se retrouver sur le quatrième trio !), renvoyer Mesar dans les rangs juniors constituerait sans doute la meilleure alternative.

À ce stade-ci de son développement, un choix de premier tour devrait au moins avoir un minimum d’impact dans la Ligue américaine cette année (dans le cas d’un Européen) ou encore avoir dominé offensivement dans les rangs juniors l’année suivant sa sélection.