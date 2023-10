Le camp d’entraînement du Canadien tire à sa fin. Il reste quelques jours d’entraînement dans les Laurentides et un match samedi, mais l’évaluation est terminée ou presque. Il n’y aura pas de grande surprise, si ce n’est Mattias Norlinder, dont personne n’avait prévu la présence si tard dans ce camp. Ses chances demeurent néanmoins encore faibles d’entamer la saison à Montréal.

Voici le portrait au moment du départ de l’équipe pour Tremblant. Il reste quatre coupures à faire. En caractère gras, les candidats à une rétrogradation. Les joueurs marqués d’un astérisque peuvent être renvoyés dans les mineures sans être soumis au ballottage.

Si le gardien Cayden Primeau est soumis au ballottage, le Canadien pourra garder 14 attaquants et 7 défenseurs, ou 13 attaquants et 8 défenseurs. Si on opte pour un ménage à trois, il faudra retrancher un attaquant ou un défenseur supplémentaire. Faites vos choix !

Caufield-Suzuki-Monahan

RHP-Dach-Slafkovsky

Anderson Newhook-Gallagher

Pearson-Evans-Armia

Ylönen

Heineman *

Pezzetta

Matheson-Guhle

Harris-Savard

Xhekaj-Kovacevic

Lindström

Norlinder *

Barron *

Montembeault

Allen

Primeau

Qui a étonné au camp ? Qui a déçu ? Limitons-nous aux joueurs de 23 ans et moins, puisqu’on doit laisser aux vétérans le temps de prendre un certain élan, quoique le manque de vitesse de Brendan Gallagher semblait encore plus flagrant cette année.

Les coups de coeur

Alex Newhook

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Alex Newhook

Cet échange a été accueilli avec scepticisme par certains. Mais céder un choix de fin de premier tour (31e) et de deuxième tour (37e) constitue-t-il vraiment un prix exorbitant compte tenu du fait que les chances de voir un joueur repêché dans ces eaux-là devenir un joueur de premier plan sont de l’ordre de 15 % ? Newhook, 22 ans, a déçu au Colorado l’an dernier dans un rôle pour lequel il n’était pas encore prêt, au centre du deuxième trio, mais il a tout de même amassé 33 points en 71 matchs à sa première saison complète, à 20 ans. Il nous a montré beaucoup de vitesse en matchs préparatoires, un bon sens de l’anticipation, beaucoup de hargne et de belles qualités de passeur.

William Trudeau

PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON William Trudeau (à gauche)

Ce défenseur de 20 ans, repêché au quatrième tour en 2021, a fait des progrès énormes depuis un an. On hésitait entre à le renvoyer dans les rangs juniors ou le garder dans la Ligue américaine l’an dernier. Il a été rayé de la formation régulièrement à Laval en début de saison, avant de devenir un pilier du Rocket. Il a survolé le tournoi des recrues et offert de belles performances en matchs préparatoires. C’est un défenseur résolument offensif très mobile qui agit parfois même comme quatrième attaquant. Il a été retranché avant Justin Barron et Mattias Norlinder, mais laisse une belle impression.

Mattias Norlinder

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Mattias Norlinder

Norlinder n’était pas dans les plans. Il occupait même un rôle de soutien l’hiver dernier à Laval. On a aimé son travail en matchs intraéquipe et on lui a donné des partenaires intéressants pour les rencontres préparatoires. Norlinder a joué avec confiance à la pointe en supériorité numérique. On note une amélioration au chapitre de son jeu défensif. Il donne une option intéressante à Martin St-Louis en début de saison ou plus tard, si le CH a besoin d’un bon arrière pour la deuxième vague en supériorité numérique. Il devrait en principe être retranché d’ici la fin du week-end, mais qu’il soit toujours avec l’équipe à cette étape constitue une surprise.

Kirby Dach

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Kirby Dach

Dach est déjà un jeune vétéran malgré ses 22 ans et on l’a senti encore plus en confiance cette année, après une première saison remplie de succès à Montréal l’an dernier. Il semble se développer une belle complicité entre Juraj Slafkovsky et lui. Rafaël Harvey-Pinard complète bien ce trio. Pourra-t-on dire encore longtemps que Nick Suzuki constitue le centre numéro un et Dach le numéro deux, ou parlerons-nous éventuellement de deux bons centres offensifs ?

David Reinbacher

PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON David Reinbacher (à droite)

Sans parler d’un coup de foudre, ce choix de premier tour, cinquième au total en 2023, a montré une belle assurance en défense pour un jeune de 18 ans. On voit un défenseur intelligent, mobile, beaucoup de chien, qui doit gagner en confiance et en force musculaire au cours de l’hiver en Suisse.

Les déceptions

Justin Barron

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Justin Barron

Ce défenseur droitier obtenu de l’Avalanche du Colorado pour Artturi Lehkonen, en plus d’un choix de deuxième tour en 2024, a connu une bonne deuxième moitié de saison l’hiver dernier après son rappel de Laval, mais on a revu le Barron brouillon de l’année précédente en matchs préparatoires. Il avait pourtant un poste à perdre en raison de la pénurie de défenseurs droitiers. Voyons s’il survivra aux dernières coupures.

Emil Heineman

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Emil Heineman

Plusieurs voyaient en lui un candidat à un poste de régulier, certains ont même osé en faire un candidat au poste d’ailier droit au sein du premier trio, mais il y a eu l’acquisition du vétéran Tanner Pearson, et Heineman n’a rien fait au camp pour déjouer les plans de la direction. Heineman, 22 ans en novembre, peut être renvoyé dans les mineures sans être soumis au ballottage, ce qui en fait un candidat probable pour Laval d’ici une semaine. Il a marqué sept buts en onze matchs en fin de saison pour le Rocket. À lui de se démarquer à Laval et de remonter dans la hiérarchie.

Filip Mesar

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Filip Mesar

On ne se fait déjà plus beaucoup d’illusions avec Mesar seulement un an après avoir été choisi au 26e rang du premier tour. Mesar est un attaquant de petite taille assez habile avec une rondelle, intelligent, mais pas très féroce dans ses batailles à un contre un, encore faible défensivement et pas très friand de se mettre le nez dans les zones plus dangereuses pour le corps. Il n’est pas assez explosif pour s’en tirer malgré ces lacunes. Mesar, 19 ans, pourrait même retourner dans les rangs juniors cet hiver s’il n’impressionne pas Jean-François Houle lors du camp d’entraînement du Rocket.

Jordan Harris

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Jordan Harris

Harris a connu son meilleur match préparatoire contre les Maple Leafs lundi. Il était temps. À sa défense, il avait le rôle de grand frère au sein d’un duo avec Logan Mailloux. Harris, un choix de troisième tour en 2018, est un défenseur intelligent et plutôt mobile, habile en transition, mais on lui cherche encore une qualité dominante. Constitue-t-il un défenseur offensif ? Défensif ? Laissons-lui disputer une deuxième saison complète, le temps nous le dira bien.

Sean Farrell

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Sean Farrell

Farrell a rejoint le Canadien en fin de saison dernière précédé d’une belle réputation. Cet ailier de 5 pieds 9 pouces et 175 livres avait réussi une saison de 53 points en seulement 39 matchs à l’Université Harvard, dans la NCAA, battu des records de l’USHL (le circuit junior américain) deux ans plus tôt avec 101 points en 53 rencontres, participé aux Jeux olympiques et à deux Championnats mondiaux avec les Américains. Même s’il a révélé avoir gagné en force musculaire au cours de l’été, on a revu sensiblement le même joueur que l’an dernier : frêle, faible dans ses batailles pour la rondelle, plutôt en périphérie. Beaucoup de travail à faire à Laval.

Une surprise au camp des Bruins ?

PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS Matthew Poitras (à gauche)

Le départ de Patrice Bergeron et David Krejci laisse un trou béant au centre de la formation des Bruins. Ils ont peut-être trouvé une solution plus rapide que prévu. Le jeune Matthew Poitras, un choix de deuxième tour, 54e au total, en 2022, connaît un camp d’entraînement éclatant, après une saison de 95 points, dont 73 aides, en 63 matchs à Guelph, dans la Ligue junior de l’Ontario.

Ce centre droitier n’est pas le plus costaud à 5 pieds 11 pouces et 170 livres, mais il possède une incroyable vision du jeu et des mains de chirurgien. Brad Marchand a même osé le comparer à Mitch Marner cette semaine…

Poitras a marqué un autre but mardi, en 18 : 27 d’utilisation, au sein d’un trio avec Marchand et Trent Frederic. À moins d’une surprise, il commencera du moins la saison avec les Bruins. Pendant ce temps, on a déjà renvoyé le premier choix de 2021 (21e au total), l’ailier Fabian Lysell, dans la Ligue américaine.