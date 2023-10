Le baseballeur québécois Édouard Julien a aidé les Twins du Minnesota à mettre fin, mardi, à une séquence sans précédent. Une disette délirante. Une léthargie incroyable.

La plus longue série de défaites consécutives en matchs éliminatoires.

Attendez.

Pas juste dans l’histoire de l’équipe. Pas juste dans l’histoire du baseball. Dans toute l’histoire des quatre grands circuits nord-américains. Ça représentait combien de défaites de suite, ça ? Dix-huit. Leur dernière victoire remontait à octobre 2004. George W. Bush était président des États-Unis, l’aéroport de Mirabel était encore ouvert et les Expos venaient tout juste de disputer leur dernière partie au Stade olympique.

Plus de défaites consécutives en séries Twins du Minnesota 18 (2004-2023)

Blackhawks de Chicago 16 (1975-1979)

Pistons de Detroit 14 (2008-2023)

Kings de Los Angeles 14 (1993-2001)

Red Sox de Boston 13 (1986-1995)

Knicks de New York 13 (2001-2012) Source : Stathead

En plus, les Twins ne sont pas rentrés dans le tournoi automnal de cette saison par la grande porte. Ils sont passés par la fenêtre du sous-sol, en ne remportant que 87 de leurs 162 matchs. Comment ont-ils pu se qualifier avec une telle fiche ? Leurs quatre rivaux de division ont tous gagné moins de 75 matchs…

On aurait compris si les Twins avaient entamé les séries avec un sentiment d’infériorité. Or, mardi, ils nous ont démontré le contraire. Ils ont bombé le torse. Pompé leurs biceps. Déplumé les Blue Jays, 3-1.

La recrue Royce Lewis s’est distinguée en produisant tous les points des Twins, grâce à deux circuits. Épatant pour un joueur blessé dont le départ était incertain, quelques heures avant la rencontre. À l’opposé, l’attaque des Jays n’a pas volé haut. Au sommet de l’alignement, George Springer et Brandon Belt se sont fait blanchir en neuf présences. Leur seule menace est survenue en sixième manche, lorsque Matt Chapman s’est présenté au bâton avec deux coureurs sur les sentiers. Le troisième-but des Jays a catapulté la balle à 401 pieds du marbre. Ça y est, s’est-on dit, le vent vire de bord. Mais non. Le voltigeur Michael Taylor a sauté dans la clôture et saisi la balle, pour inscrire le troisième retrait.

Édouard Julien, dans tout ça ?

Le frappeur québécois a été fidèle à son habitude, en démontrant de la patience au bâton. Lors de sa première apparition, il a soutiré un but sur balles, puis marqué sur le coup de tonnerre de Lewis. Lors de sa deuxième présence, il a atteint un compte complet, avant d’être retiré sur une décision de l’arbitre Andy Fletcher. Je dois préciser que la zone des prises de Fletcher, mardi, semblait avoir été conçue pour une girafe. Les joueurs des Jays s’en sont d’ailleurs plaints tout au long de la rencontre. La fois d’après, Julien a été retiré sur un roulant. Et la suivante ? Il n’y a pas eu de fois suivante. Son gérant, Rocco Baldelli, l’a remplacé par un frappeur suppléant.

Pourquoi ?

Parce que Julien, un frappeur gaucher, allait affronter un releveur gaucher. Baldelli, comme bien des gérants modernes, préfère se fier aux probabilités et opposer un frappeur droitier à un lanceur gaucher. D’ailleurs, Julien n’a réussi que neuf coups sûrs cette saison face aux gauchers. Ceci explique cela. En défense, le deuxième-but des Twins a été peu occupé. Il a échappé une balle en sautant pour attraper une flèche, mais ce fut sans conséquence. Le marqueur a décerné un coup sûr sur le jeu.

La suite ? Comme c’est une série deux de trois, les Twins auront l’occasion de passer au tour suivant en battant les Jays mercredi après-midi. Ils miseront sur le partant Sonny Gray, qui a connu du succès en carrière face aux cogneurs des Jays. Les Torontois, eux, s’en remettront à un ancien as des Twins, José Berrios. Profitera-t-il de ses connaissances acquises sur ses anciens coéquipiers ? Pas tant. Royce Lewis, Édouard Julien et Matt Wallner n’étaient pas dans l’alignement lorsque Berrios y était. Soyez assurés, par contre, que les instructeurs des Twins, eux, connaissent bien les préférences de leur ex-artilleur.

Avantage Minnesota.

Les Twins mènent la série 1-0. Prochain match : ce mercredi à 16 h 30.