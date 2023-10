PHOTO JESSE JOHNSON, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Minneapolis) Les Blue Jays de Toronto ont perdu 3-1 leur premier match contre les Twins du Minnesota, dans leur série d’équipes repêchées de la Ligue américaine, mardi.

La Presse Canadienne

Royce Lewis a frappé deux circuits pour les Twins à ses deux premières présences au bâton en éliminatoires. Il devenait ainsi le troisième de l’histoire des Majeures après Gary Gaetti et Evan Longoria à réussir l’exploit.

Les Twins ont mis fin à une séquence de 18 défaites en éliminatoires.

« C’était mon équipe en grandissant, a dit le natif du Minnesota Caleb Thielbar, qui a lancé une septième manche parfaite. C’est encore mon équipe. Je sais comment les gens se sentent, et le poids qui vient d’être retiré de leurs épaules aujourd’hui. »

Les Blue Jays ont réalisé six coups sûrs et le lanceur partant Kevin Gausman (12-9 en saison régulière) a connu une soirée de travail de quatre manches. Il a concédé trois points, trois coups sûrs et autant de buts sur balles. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Le Québécois Édouard Julien a obtenu un but sur balles à ses dépens. Il a profité de sa présence sur les sentiers pour marquer l’un des trois points des Twins.

« Clairement, ce n’était pas mon meilleur départ de l’année, a déclaré Gausman. Concéder un but sur balles au premier frappeur du match n’est jamais la manière que vous voulez commencer. Il y a eu trop de lancers, trop de prises et trop de balles. »

Après avoir parlé aux journalistes, Gausman est retourné aux vestiaires. Il secouait encore la tête, regardant à la télévision les moments forts de la journée dans les Majeures.

Du côté des Twins, Pablo Lopez (11-8) a été efficace avec un point mérité et cinq coups sûrs en cinq manches et deux tiers de travail.

Les difficultés des Blue Jays en éliminatoires remontent à 2016, une séquence de six défaites. Ils ont été balayés lors de deux des trois dernières années.

Lewis a réussi son deuxième circuit en troisième manche, au champ droit.

« C’était le match le plus stressant et le plus excitant que j’ai joué de ma vie, a dit Lewis. C’était tellement amusant. »

En quatrième, Lopez a concédé un premier coup sûr, alors que Bo Bichette a cogné un simple avec un retrait.

Lewis a reçu une ovation de la foule lorsqu’il s’est présenté au bâton pour la troisième fois. Le releveur Erik Swanson lui a toutefois alloué un but sur balles.

Bichette a porté la marque à 3-1 en sixième manche, marquant sur le simple de Kevin Kiermaier qui a poussé Alejandro Kirk au deuxième coussin.

Jose Berrios devrait amorcer le deuxième match de la série pour les Jays, contre Sonny Gray. Si un troisième match est nécessaire, il aura lieu jeudi.

Les gagnants de la série affronteront les Astros de Houston.