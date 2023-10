Kent Hughes et Jeff Gorton en ont-ils soupé des gags sur leur camp d’entraînement à 146 joueurs ? On exagère, mais toujours est-il que le camp du Canadien passe à une autre vitesse à compter de lundi.

Trente-cinq joueurs ont été retranchés samedi, principalement en vue de l’ouverture du camp du Rocket, lundi. Et dimanche après-midi, le couperet a fait une 36e et une 37e victime, soit Lias Andersson et Philippe Maillet, soumis au ballottage. À moins d’une énorme surprise, ils n’y seront pas réclamés. Lundi à 14 h, une fois que leurs 24 heures au ballottage seront écoulées, ils pourront être cédés au Rocket.

En tenant pour acquis que Maillet et Andersson sont partis, il reste donc 31 joueurs au camp, dont quatre blessés. Les équipes doivent présenter, à la veille du match d’ouverture, une formation qui comporte entre 20 et 23 joueurs en santé ; la liste des blessés est comptabilisée à part. Voici un coup d’œil sur les forces en présence pour cette dernière semaine du camp.

Gardiens (4)

Jake Allen

Samuel Montembeault

Cayden Primeau

Carey Price (blessé)

On écrit qu’ils sont quatre, car le contrat de Carey Price demeure valide. Il passera simplement la saison sur la liste des blessés à long terme. En entrevue à La Presse, Gorton, le vice-président exécutif des opérations hockey du Tricolore, a mentionné que l’équipe était prête à amorcer la saison avec trois gardiens dans la formation. L’idée : ne pas courir le risque de perdre Primeau au ballottage, car il devra y passer si l’équipe veut le céder à Laval. Ça a parfois été une aventure, mais il reste que Primeau mène les gardiens du CH au camp avec une moyenne de 2,05 et une efficacité de,932, en un match et demi. Jake Allen (,833) présenté la pire efficacité, mais il n’a joué que 30 minutes. Samuel Montembeault (moyenne de 4,19, efficacité de,848) ne montre guère de meilleurs chiffres, mais lui a eu droit à 70 minutes de jeu.

Défenseurs (11)

Justin Barron*

Kaiden Guhle*

Jordan Harris*

Johnathan Kovacevic

Gustav Lindström

Logan Mailloux*

Mike Matheson (blessé)

Mattias Norlinder*

David Savard

Chris Wideman (blessé)

Arber Xhekaj*

Wideman n’a toujours pas été vu sur patins, donc il amorcera la saison sur la liste des blessés, selon toutes vraisemblances. Matheson (bas du corps) a raté trois jours au camp, mais il a patiné en solitaire samedi. Son dossier est à suivre. Ici, pas de crainte de perdre un joueur au ballottage : six des neuf défenseurs en santé n’ont pas besoin d’y passer ! Ce statut fragilise des candidatures comme celles de Norlinder et Barron, qui n’ont pas été étincelants. La présence de Mailloux à ce point-ci du camp est intrigante. Le jeune homme a besoin de millage, entend-on souvent, et malgré l’ouverture du camp du Rocket, on estime qu’il peut engranger ce millage avec le grand club pour le moment.

Attaquants (16)

Josh Anderson

Joel Armia

Cole Caufield

Kirby Dach

Christian Dvorak (blessé)

Jake Evans

Brendan Gallagher

Rafaël Harvey-Pinard*

Emil Heineman*

Sean Monahan

Alex Newhook

Tanner Pearson

Michael Pezzetta

Juraj Slafkovsky*

Nick Suzuki

Jesse Ylönen

Dvorak en a jusqu’en novembre, a dit Hughes au début du camp. Ils sont donc 15 à se battre dans l’immédiat, pour 12 postes permanents et, au mieux, un poste de réserviste, étant donné les surplus aux deux autres positions. Heineman a joué « son meilleur match » samedi, dixit St-Louis, mais la barre n’était pas bien haute, aurait-on pu ajouter. Dans un contexte de surplus, il est difficile d’affirmer qu’il en a fait assez pour provoquer les proverbiales décisions difficiles. Le fait qu’il soit exempté du ballottage pourrait bien sceller son sort. Slafkovsky et Harvey-Pinard peuvent aussi être soumis directement à Laval. Mais Gorton a dit à La Presse qu’un séjour chez le Rocket n’était pas dans les cartons pour le grand Slovaque. Harvey-Pinard, lui, détient maintenant un contrat à un volet et il a disputé ses deux matchs à l’aile de Dach. Voilà qui ressemble au traitement d’un joueur de la LNH. S’il faut couper ailleurs, Ylönen et Pezzetta sont les joueurs au statut le plus fragile, mais l’équipe craindra peut-être les perdre au ballottage. Un joueur mieux payé comme Armia pourrait passer au ballottage sans crainte qu’il soit réclamé, mais céder un vétéran dans la Ligue américaine est toujours délicat. Le Finlandais a toutefois eu un seul match – tranquille, on en conviendra – pour se faire justice.

L’horaire

Le Canadien n’a que deux matchs à l’agenda cette semaine : lundi à Toronto et samedi à Ottawa. Entre les deux, un séjour de trois jours à Mont-Tremblant pour y tenir quelques entraînements. Le Tricolore amorcera sa saison le 11 octobre à Toronto.

* : joueurs qui n’ont pas à passer au ballottage s’ils sont cédés à la Ligue américaine