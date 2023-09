Au lendemain d’un match aussi excitant qu’un tournoi de crible dans une brasserie de Montréal-Nord, le Canadien devrait théoriquement offrir un meilleur spectacle à ses partisans samedi soir.

Martin St-Louis déploiera en effet deux trios intéressants à l’occasion de la deuxième visite des Maple Leafs de Toronto en 24 heures.

D’une part, le trio de Rafaël Harvey-Pinard, Kirby Dach et Juraj Slafkovsky aura une nouvelle chance de se faire valoir. L’unité avait connu une soirée faste mercredi contre les Sénateurs, et il sera intéressant de voir si Harvey-Pinard et Slafkovsky pourront cimenter leur position aux côtés du dynamique Dach.

D’autre part, Alex Newhook obtiendra une audition à la droite des inséparables Cole Caufield et Nick Suzuki. Sean Monahan avait eu droit à cette chance mercredi, après Tanner Pearson dimanche, dans le duel Rouges contre Blancs. On souhaite maintenant voir ce que Newhook aura à offrir dans cette chaise.

C’est excitant. Les deux gars ont beaucoup de talent et de rythme, et je peux être un bon complément avec ma vitesse et mon rythme. Alex Newhook

Caufield voit en Newhook, repêché un rang derrière lui en 2019, un joueur qui apporte « beaucoup de vitesse ». « Il compétitionne très fort. Il a beaucoup d’expérience et sait quoi faire dans certaines situations. Il est très intelligent. J’ai hâte à ce soir », a indiqué celui qui porte le numéro 22, comme le faisait Rondell White à une autre époque.

Au jour 1 du camp, c’est Emil Heineman qui avait eu droit à cette chance, mais le Suédois qui disputera une première saison complète dans la LNH a vite déboulé dans la hiérarchie. Heineman patinera samedi avec son compatriote Lias Andersson, de même que Riley Kidney.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Emil Heineman

Reconnu pour son tir, Heineman a fait bonne impression en fin de saison le printemps dernier, inscrivant neuf points, dont sept buts, en 11 matchs avec le Rocket. Mais il connaît un camp plutôt tranquille jusqu’ici, après avoir été relativement discret au tournoi des recrues.

« Ce n’est pas nécessairement ce qui lui manque, a plaidé Martin St-Louis. Je pense qu’il apprend encore à jouer sur la petite patinoire. C’est une combinaison de tout, mais tu vois qu’il a le potentiel pour s’établir dans la LNH. Est-ce que ce sera cette année ? On ne le sait pas encore. Mais par rapport à l’an passé, il se rapproche. »

Pour ceux qui souhaitent tenir le compte, Kidney et Philippe Maillet auront droit samedi à leur premier match du calendrier préparatoire. Slafkovsky, Kaiden Guhle et Justin Barron en seront quant à eux à un troisième match, un sommet dans l’équipe.

Jayden Struble, lui, attend toujours de disputer un premier match, mais il est incommodé par une blessure au bas du corps. Le défenseur fait l’objet d’une évaluation quotidienne, mais il a patiné samedi matin avec le blessé Christian Dvorak.

Parlant de blessés, Mike Matheson s’est lui aussi exercé en solitaire sur la patinoire. Le défenseur québécois est toujours ralenti par un « inconfort » au bas du corps. St-Louis a dit « avoir espoir » que Matheson dispute un des deux matchs préparatoires de la semaine prochaine.

Samuel Montembeault amorcera le duel et St-Louis a dit « penser » qu’il disputera la totalité de la rencontre.

Les Leafs sans leurs canons

De leur côté, les Maple Leafs débarqueront de nouveau à Montréal avec des joueurs de profondeur, surtout à l’attaque. Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares et William Nylander manqueront à l’appel, comme vendredi.

Les Leafs auront cependant une brigade défensive plus expérimentée avec la présence de Morgan Rielly, T. J. Brodie et Jake McCabe