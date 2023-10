PHOTO DAVID KIROUAC, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Lias Andersson et Philippe Maillet au ballottage

Après avoir retranché 35 joueurs samedi, le Canadien a de nouveau réduit son effectif dimanche.

Cette fois, ce sont les attaquants Lias Andersson et Philippe Maillet qui ont été soumis au ballottage pour une période de 24 heures. S’ils ne sont pas réclamés d’ici à lundi, 14 h, ils seront réaffectés au Rocket de Laval, dont le camp s’ouvre justement lundi.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Philippe Maillet

C’est d’ailleurs ce qui est advenu des attaquants Lucas Condotta et Mitchell Stephens, ainsi que des défenseurs Nicolas Beaudin et Brady Keeper. Ces quatre joueurs ont été soumis au ballottage samedi. Dimanche, le CH a confirmé qu’ils n’ont pas été réclamés et qu’ils sont donc cédés à Laval.

Maillet et Andersson ont participé au match de samedi, une défaite de 3-1 aux mains des Maple Leafs de Toronto. Comme ils doivent d’abord passer par le ballottage, ils ne pouvaient pas être retranchés directement après la rencontre.

Une fois que Maillet et Andersson seront officiellement cédés à Laval, il restera 31 joueurs au camp, dont quatre blessés (Carey Price, Mike Matheson, Chris Wideman et Christian Dvorak).

Le Canadien disputera son avant-dernier match préparatoire lundi, à Toronto.