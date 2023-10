Martin St-Louis a réuni Tanner Pearson (notre photo), Sean Monahan et Brendan Gallagher au sein d’un trio. Ce sont les trois seuls attaquants avec plus de 500 matchs d’expérience dans la LNH au sein de l’édition 2023-2024 du Canadien.

Le monde n’en est pas à une contradiction près. Le Rhode Island, malgré ce que laisse croire son nom, n’est pas une île, et c’est l’harmonica qui est l’instrument prédominant dans Piano Man.

Et dans un Canadien pourtant rajeuni, c’est un trio de joueurs plus âgés qui a retenu l’attention à l’entraînement de lundi.

Martin St-Louis a en effet réuni Tanner Pearson, Sean Monahan et Brendan Gallagher au sein d’une unité. Ce sont là les trois seuls attaquants avec plus de 500 matchs d’expérience dans la LNH, au sein de l’équipe 2023-2024 du Canadien. Mercredi, ils devraient former une des quatre unités qui seront chargées d’affronter les Maple Leafs à Toronto, en lever de rideau de la saison.

« Ce sera un trio très responsable, avec beaucoup d’expérience », a prédit St-Louis, après la séance.

Cette unité est toutefois l’arbre qui cache la forêt. La journée de lundi est également celle du dévoilement des formations de début de saison ; les équipes devaient, au plus tard à 17 h, ramener leur effectif à un maximum de 23 joueurs en santé. Celle du Canadien est composée ainsi :

La formation des 23 joueurs en santé pour commencer la saison Attaque Josh Anderson

Cole Caufield

Kirby Dach

Jake Evans

Brendan Gallagher

Rafaël Harvey-Pinard

Sean Monahan

Alex Newhook

Tanner Pearson

Michael Pezzetta

Juraj Slafkovsky

Nick Suzuki

Jesse Ylönen Défense Justin Barron

Kaiden Guhle

Jordan Harris

Johnathan Kovacevic

Mike Matheson

David Savard

Arber Xhekaj Gardiens Jake Allen

Samuel Montembeault

Cayden Primeau Blessés Christian Dvorak

Carey Price

Chris Wideman

Or, si on compare le Canadien de cette saison à celui d’octobre 2022, on constate que les nouveaux venus rajeunissent nettement le groupe, notamment grâce à l’ajout de Jesse Ylönen, Justin Barron et Cayden Primeau, les trois jeunes qui ont réussi à se faufiler.

Si on se reporte à la formation de début de saison 2022-2023, les nouveaux visages ont pour noms Newhook, Pearson, Harvey-Pinard, Ylönen, Barron et Primeau. Tous, sauf Pearson (31 ans), ont 24 ans ou moins.

Ce sextuor remplace Evgenii Dadonov, Jonathan Drouin, Mike Hoffman, Rem Pitlick et les blessés Chris Wideman et Christian Dvorak. À 25 ans, Pitlick était le plus jeune de ce groupe l’automne dernier. Les vétérans Joel Armia et Joel Edmundson étaient, quant à eux, sur la liste des blessés lors du dévoilement de la formation de l’automne dernier.

Un Ylönen plus costaud

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jesse Ylönen

Kent Hughes et Jeff Gorton ont causé une certaine surprise en préférant Barron à Mattias Norlinder au sein de leur sélection.

Arrivé dans le rôle du négligé, Norlinder a inscrit trois points en quatre matchs et a passé le match de lundi dernier à affronter les meilleurs attaquants des Maple Leafs aux côtés de David Savard. La lutte se dessinait visiblement entre Barron et lui pour le dernier poste à la ligne bleue, et le Néo-Écossais n’a pas exactement fait écarquiller les yeux.

St-Louis a sous-entendu que l’expérience – Barron compte 46 matchs dans la LNH – a pesé dans la balance. « Norlinder continue à s’habituer à la petite glace, mais il a eu un maudit bon camp », a témoigné l’entraîneur-chef.

L’argument de l’expérience avait été invoqué une première fois lorsque St-Louis a expliqué pourquoi Ylönen a été retenu et Emil Heineman, cédé à Laval.

« C’est l’expérience d’Ylönen l’an passé. Il est revenu plus lourd. Je pense qu’il est prêt pour le prochain niveau. Pas que Heineman n’est pas prêt, mais […] il va jouer dans une meilleure chaise à Laval et je ne serais pas surpris qu’on le revoie ici cette année », a précisé l’entraîneur-chef.

Ylönen a effectivement pris du coffre, passant de 188 à 200 lb au cours de l’été. Sa progression est encore plus impressionnante quand on se rappelle que c’est un gringalet de 167 lb que le Tricolore avait repêché au 2e tour en 2018. « Tu ne veux jamais une longue saison morte, mais il y a toujours du positif. C’était bien d’avoir plusieurs mois d’entraînement cette année, a souligné le numéro 56. Avant, on avait six semaines. Cette année, on a eu plusieurs mois, donc ça m’a aidé à ajouter du muscle. »

Les Heineman, Norlinder et autres victimes du couperet peuvent de leur côté garder espoir. L’an dernier, quatre joueurs renvoyés à Laval pour le début de la campagne avaient fini par disputer plus de 30 matchs avec le Canadien : Harvey-Pinard, Ylönen, Barron et Alex Belzile. De quoi rappeler les propos de St-Louis la semaine dernière lors du renvoi de Logan Mailloux, disant que « ça prend plus de 20 gars » dans une saison.

Le cas Armia

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Joel Armia

Les lecteurs les plus attentifs auront noté qu’Armia ne fait pas partie de la formation initiale. Le gros ailier a en effet été ignoré au ballottage, ce qui permettra au Canadien de le céder à Laval. Le défenseur Gustav Lindström a subi le même sort.

En début de point de presse, St-Louis s’était montré avare de détails au sujet de l’avenir d’Armia. « Je ne pense pas qu’il n’est plus dans les plans. C’est une décision calculée, mais ça serait peut-être plus une question pour Kent », a-t-il d’abord répondu.

« Il a été correct au camp, mais il s’est blessé et c’était dur de se rattraper », a-t-il ajouté.

Anderson a gagné la loterie PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Josh Anderson La décision qui tenait le Québec en haleine est maintenant connue : c’est Josh Anderson qui aura le loisir d’amorcer la saison comme troisième homme aux côtés du duo de Cole Caufield et Nick Suzuki. Ce camp 2023 a été le théâtre d’une pléthore d’expériences. Anderson, Alex Newhook, Sean Monahan et Rafaël Harvey-Pinard ont chacun eu droit à un match préparatoire à leurs côtés. Avec trois buts en trois matchs, Anderson a remporté la palme. « Il doit aller où le jeu commande d’aller. J’ai vu cette progression l’an passé et cette année. Il a de la vitesse et il doit apprendre à s’en servir. Il a eu beaucoup d’échappées l’an passé. Il réalise finalement comment utiliser sa vitesse, quand l’utiliser, et il comprend mieux l’équilibre à trouver avec ses deux coéquipiers », a résumé St-Louis. Reste maintenant à voir combien de temps durera l’expérience.