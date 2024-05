PHOTO TONY GUTIERREZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Dallas) Mason Marchment sera de retour jeudi dans la formation des Stars de Dallas pour le deuxième match de leur série de deuxième tour, menée 1-0 par l’Avalanche du Colorado.

Associated Press

Marchment a raté les six derniers matchs des Stars. Il avait quitté le banc des siens pendant le deuxième match de la série de premier tour contre les Golden Knights de Vegas en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été divulguée.

Il remplacera Radek Faksa, qui a raté quatre matchs face aux Knights avant de revenir pour le match no 7, marquant le but gagnant. Il a joué un peu plus de 14 minutes dans la première rencontre face à l’Avalanche, mais ne sera pas disponible jeudi.

Marchment a terminé la saison avec 22 buts, l’un des huit joueurs des Stars – une marque d’équipe – à avoir complété la campagne avec 20 buts ou plus. En 81 joutes, il a récolté 53 points.