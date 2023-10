Sans doute la section la plus compétitive de la LNH, mais plusieurs incertitudes quand même. Boston amorcera-t-il une descente au classement avec la perte de Patrice Bergeron et de David Krejci ? Tampa est-il bientôt à la croisée des chemins ? La Floride pourra-t-elle être à la hauteur de ses succès en série, après une saison régulière ordinaire ? Et à quel point l’émergence de jeunes clubs comme Buffalo et Ottawa ébranlera-t-elle les géants ?

Bruins de Boston

Combien de fois avons-nous condamné les Bruins dans la dernière décennie ? Après la perte de Zdeno Chara et de Torey Krug, la retraite de Tuukka Rask, le noyau vieillissant, l’incertitude concernant l’état de santé de Charlie McAvoy et de Brad Marchand.

Ils ont abasourdi le monde du hockey l’an dernier en battant un record de la LNH avec 65 victoires et 135 points au classement. Mais toute bonne chose a une fin, n’est-ce pas ?

Boston a été surpris au premier tour par les Panthers de la Floride et leurs deux premiers centres, le désormais légendaire capitaine Patrice Bergeron et David Krejci, ont pris leur retraite.

Pavel Zacha aura la délicate tâche de remplacer Bergeron au centre du premier trio. Il vient de connaître sa meilleure saison en carrière, essentiellement à l’aile, avec 57 points. Charlie Coyle passe du troisième au deuxième trio. Il a une seule saison de plus de 45 points en carrière, il y a six ans au Minnesota.

On a aussi largué Taylor Hall et Nick Foligno sans être capable de retenir les joueurs autonomes Tyler Bertuzzi et Dmitry Orlov, fort utiles en fin de saison. Mais il reste Brad Marchand, David Pastrnak et Jake DeBrusk. On bouchera les trous avec Kevin Shattenkirk, James Van Riemsdyk et Milan Lucic.

La défense demeure solide avec Charlie McAvoy, Hampus Lindholm, Matt Grzelcyk et Brandon Carlo et les Bruins conservent leurs deux gardiens, probablement le meilleur duo de la Ligue, Linus Ullmark et Jeremy Swayman.

Le joueur sous-estimé

Le défenseur Hampus Lindholm joue dans l’ombre de McAvoy, mais il vient de connaître sa meilleure saison offensive en carrière avec 53 points et il jouait en moyenne plus de 23 minutes par rencontre.

La recrue à suivre

Brad Marchand a comparé récemment le choix de deuxième tour des Bruins en 2022, Matthew Poitras, à Mitch Marner. Poitras était encore au camp avec un match préparatoire à disputer.

Qui devra en donner plus

James Van Riemsdyk devra être meilleur que l’an dernier à Philadelphie où il a marqué seulement 12 buts et amassé 29 points en 61 matchs. Mais à 34 ans, lui reste-t-il encore l’énergie nécessaire ?

Fiche en 2022-2023 65-12-5, 135 points Classement en saison 1ers de section Parcours en séries Défaite au 1er tour (Panthers) Principaux départs Patrice Bergeron, David Krejci, Taylor Hall, Dmitry Orlov, Nick Foligno, Tyler Bertuzzi Principales arrivées Milan Lucic, Kevin Shattenkirk, James Van Riemsdyk, Jesper Boqvist, Morgan Geekie

Maple Leafs de Toronto

Bien des équipes auraient été satisfaites d’une saison régulière de 111 points et d’une victoire au premier tour contre le Lightning de Tampa Bay. Mais les Maple Leafs ont déçu trop souvent leurs fans dans les années précédentes et les attentes dépassent leur rendement de l’an dernier.

Le directeur général Kyle Dubas a été emporté dans la tourmente, mais il aurait probablement conservé son poste, n’eût été une mésentente avec le président Brendan Shanahan. Brad Treliving, qui a pourtant laissé les Flames dans un état lamentable, avec entre autres des contrats monstrueux, prend sa place.

Sheldon Keefe revient derrière le banc et on lui a fourni un adjoint de luxe et spécialiste des supériorités numériques, Guy Boucher.

Le noyau demeure le même à Toronto. La mise sous contrat d’Auston Matthews pour quatre autres années après celle-ci a soulagé la direction, les joueurs et les fans. On y retrouve aussi les visages habituels, Mitch Marner, William Nylander, John Tavares, les défenseurs Morgan Rielly, T. J. Brodie, Mark Giordano, auxquels on greffe Tyler Bertuzzi et Max Domi.

Les succès des Leafs passeront par leur gardien Ilya Samsonov, l’incontestable numéro un avec la blessure à long terme de Matt Murray. Il est désormais secondé par Martin Jones. Toronto a tous les éléments en place pour faire encore mieux cette saison, mais l’équipe évolue toujours dans la section la plus forte de la Ligue nationale.

Le joueur sous-estimé

Dans l’ombre des grandes vedettes offensives, David Kampf, jamais repêché, effectue du solide boulot défensif. Ce jeune vétéran entame sa troisième saison à Toronto. Il n’a raté aucun match lors des deux dernières années.

La recrue à suivre

Matthew Knies a laissé une belle carte de visite en fin de saison l’an dernier, avant de subir une blessure en séries. Knies, choix de fin de deuxième tour en 2021, est un attaquant de puissance de 6 pi 3 po et 210 lb qui devrait avoir un bon impact dès cette saison.

Qui devra en donner plus

Amasser 80 points n’est pas à la portée de tous, mais John Tavares a connu une seule saison de plus d’un point par match depuis son arrivée à Toronto il y a cinq ans. C’est trop peu pour un joueur payé 11 millions annuellement.

Fiche en 2022-2023 50-21-11, 111 points Classement en saison 2es de la section Parcours en séries Défaite au 2e tour (Panthers) Principaux départs Ryan O’Reilly, Luke Schenn, Michael Bunting, Alexander Kerfoot, Justin Holl, Wayne Simmonds, Noel Acciari, Victor Mete Principales arrivées Tyler Bertuzzi, Max Domi, John Klingberg, Ryan Reaves, Martin Jones

Lightning de Tampa Bay

Le ciel est tombé sur la tête du Lightning pendant le camp d’entraînement : son gardien vedette Andrei Vasilevskiy a dû se soumettre à une intervention chirurgicale au dos et il ratera les deux premiers mois de la saison. C’est beaucoup de pression sur les épaules de Jonas Johansson, 28 ans, embauché à l’été pour agir à titre d’auxiliaire à Vasilevskiy. Johansson a disputé deux fois plus de matchs dans l’ECHL que dans la Ligue nationale, mais il vient de connaître une excellente saison dans la Ligue américaine au sein du club-école de l’Avalanche.

Coincé par le plafond salarial, le Lightning perd encore des soldats. Cette fois, on n’a pu retenir Alex Killorn, Patrick Maroon, Corey Perry et Pierre-Édouard Bellemare. En plus, Steven Stamkos est insatisfait de son statut contractuel. Il aurait souhaité signer une prolongation de contrat au cours de l’été, à moins d’un an de son autonomie complète.

Le Lightning compte encore sur un noyau très fort, avec Nikita Kucherov, Brayden Point, Stamkos, Anthony Cirelli, Victor Hedman et Mikhail Sergachev, mais le groupe de soutien n’est plus aussi solide. Les jeunes loups de la section Atlantique, les Sabres, les Sénateurs et les Red Wings, se poseront en nouveaux rivaux. Tampa pourra-t-il résister ?

Le joueur sous-estimé

Le Lightning a cédé deux choix de premier tour contre deux choix de quatrième tour afin de mettre la main sur Brandon Hagel il y a deux ans, mais celui-ci vient de connaître une saison de 30 buts et 64 points.

La recrue à suivre

Maxim Groshev, choix de troisième tour en 2020, vient de faire le saut en Amérique du Nord après quatre saisons dans la KHL, mais il entamera la saison dans la Ligue américaine.

Qui devra en donner plus

Anthony Cirelli constitue un élément essentiel au Lightning, mais sur le plan offensif, ses 29 points, dont 11 buts, en 58 matchs sont inférieurs à son rendement habituel.

Fiche en 2022-2023 40-30-6, 98 points Classement en saison 3e de la section Parcours en séries Défaite au 1er tour (Maple Leafs) Principaux départs Alex Killorn, Patrick Maroon, Ross Colton, Ian Cole, Corey Perry, Pierre-Édouard Bellemare, Brian Elliott Principales arrivées Connor Sheary, Jonas Johansson, Luke Glendening, Calvin de Haan

Panthers de la Floride

À un certain moment l’hiver dernier, les fans du Canadien rêvaient de voir l’équipe remporter la loterie du repêchage avec le choix obtenu dans l’échange de Ben Chiarot tellement les Panthers en arrachaient.

La Floride a finalement accédé aux séries par la petite porte, avec 92 points, un de moins que les Flames de Calgary, exclus des séries dans l’Ouest, mais a surpris les Bruins de Boston au premier tour puis atteint, contre toute attente, la finale de la Coupe Stanley avec un Sergei Bobrovsky ressuscité devant le filet.

Une percée jusqu’en finale peut hypothéquer vos joueurs, parlez-en au CH, et deux des meilleurs défenseurs de l’équipe, Aaron Ekblad et Brandon Montour, rateront le début de la saison.

Dmitry Kulikov, Mike Reilly et Oliver Ekman-Larsson ont été embauchés au rabais pour combler le vide. Le défi sera de taille puisque les Panthers avaient déjà des difficultés l’an dernier au chapitre défensif, avec une moyenne de buts alloués par match de 3,32, mais Bobrovsky n’avait pas encore retrouvé son aplomb et Spencer Knight avait des défis d’ordre psychologique.

Les Panthers demeurent une formidable équipe offensive avec Aleksander Barkov, Matthew Tkachuk, Sam Reinhart et Carter Verhaeghe, mais avec une défense aussi hypothéquée, ils pourraient lutter âprement pour une place en séries sans garantie d’y parvenir.

Le joueur sous-estimé

On parle à peine du défenseur Gustav Forsling, obtenu au ballottage en 2021 des Hurricanes de la Caroline. Il a pourtant connu une saison de 41 points en jouant 23 min 26 s par match.

La recrue à suivre

Le 24e choix en 2021, l’attaquant Matthew Samoskevich, demeure l’espoir le plus intéressant après une saison de 43 points en 39 matchs à l’Université du Michigan, et on lui donne toutes les chances de réussir. Il jouait au sein d’un trio avec Sam Bennett et Matthew Tkachuk lors de l’un des derniers matchs préparatoires de l’équipe.

Qui devra en donner plus

Le jeune Anton Lundell, premier choix du club en 2020, est passé de 44 points en 65 matchs à 33 points en 73 rencontres entre sa première et sa deuxième saison dans la Ligue nationale.

Fiche en 2022-2023 42-32-8, 92 points Classement en saison 4es de la section Parcours en séries Finale de la Coupe Stanley (défaite contre les Golden Knights) Principaux départs Anthony Duclair, Radko Gudas, Marc Staal, Alex Lyon, Patric Hornqvist Principales arrivées Oliver Ekman-Larsson, Dmitry Kulikov, Evan Rodrigues

Sabres de Buffalo

Les Sabres ont manqué de patience lors de leurs tentatives de reconstruction antérieures. Le DG Kevyn Adams, embauché en 2019, a compris. Il a amassé les jeunes actifs et les a laissés mûrir.

Buffalo a raté les séries pour la 12e saison consécutive, mais a atteint le plateau des 90 points pour la première fois depuis… 2011. Le meilleur est à venir.

Les deux premiers centres, Tage Thompson et Dylan Cozens, ont 25 ans ou moins. Le premier a amassé 94 points, dont 47 buts, le deuxième a obtenu 68 points, un sommet dans sa jeune carrière. Les ailiers productifs ne manquent pas avec Alex Tuch, Jeff Skinner, Casey Mittelstadt et Jack Quinn, blessé actuellement. Matthew Savoie, Noah Östlund, Jiri Kulich et Zach Benson attendent leur tour.

On a assisté l’an dernier à la grande éclosion du premier choix en 2018, le défenseur Rasmus Dahlin, 23 ans seulement, 6 pi 3 po et 210 lb, 73 points en 78 matchs. Un autre jeune géant en défense, Owen Power, premier choix lui aussi, trois ans plus tard, n’est pas loin derrière. Il a amassé 35 points à sa première saison professionnelle.

On compte beaucoup sur le jeune gardien québécois Devon Levi, impressionnant à la fin de la saison dernière à Buffalo après son parcours universitaire à Northeastern. Il n’est pas le plus grand à 6 pi, mais les succès de Juuse Saros à Nashville semblent avoir ouvert la porte à des gardiens de cette taille. Si Levi tient le coup, Buffalo devrait être des séries pour la première fois depuis des lunes.

Le joueur sous-estimé

Dans l’ombre de Dahlin et Power, Mattias Samuelsson, colosse de 6 pi 4 po et 230 lb, effectue du gros boulot défensif. Il jouait en moyenne 22 minutes par match l’an dernier.

La recrue à suivre

Devon Levi est évidemment le centre d’attraction à Buffalo. Mais il a seulement 21 ans et rares sont les gardiens qui parviennent à briller à un si jeune âge.

Qui devra en donner plus

Peyton Krebs a été repêché immédiatement après Cole Caufield et Alex Newhook, au 17e rang, en 2019. Il était au cœur de l’échange de Jack Eichel à Vegas. Il a obtenu seulement 26 points, dont 9 buts, en 74 matchs l’an dernier à sa deuxième saison complète. À 22 ans, 23 en janvier, il doit éclore.

Fiche en 2022-2023 42-33-7, 91 points Classement en saison 5es de la section Parcours en séries Exclus des séries Principaux départs Craig Anderson, Vinnie Hinostroza, Ilya Lyubushkin Principales arrivées Erik Johnson, Connor Clifton, Devon Levi

Sénateurs d’Ottawa

Thomas Chabot

Le DG Pierre Dorion a passé l’été à réparer ses gaffes de l’année dernière. Le gardien sur lequel il misait, Cam Talbot, échangé contre le jeune Filip Gustavsson, épatant au Minnesota, est parti. Pour le remplacer, Dorion a accordé un contrat de 20 millions pour cinq ans au joueur autonome Joonas Korpisalo. Celui-ci a souvent été éprouvé par les blessures ces dernières années cependant, comme ses prédécesseurs à Ottawa Talbot et Matt Murray, et n’a toujours atteint la marque des 40 matchs disputés dans une saison.

Dorion a aussi échangé Alex DeBrincat obtenu un an plus tôt pour les 7e et 39e choix. Il n’a pas récupéré une aussi belle valeur, mais a sauvé la face. Pour le remplacer, le directeur général des Sénateurs a accordé 5 millions pour un an à l’ailier Vladimir Tarasenko, 32 ans en décembre, 50 points en 69 matchs l’an dernier.

Mais les Sénateurs se retrouvent désormais coincés par le plafond salarial et n’avaient toujours pas réussi à mettre sous contrat leur jeune centre Shane Pinto, 22 ans, 20 buts et 35 points à sa première saison l’an dernier.

Pour un club exclu des séries lors des six dernières années, se retrouver ainsi coincé par le plafond à ce stade-ci de sa reconstruction, et sans avoir repêché lors des deux premiers tours depuis deux ans, relève de l’anomalie.

Mais le noyau en place est solide avec des attaquants de talent comme Tim Stützle, Brady Tkachuk, Josh Norris, Drake Batherson, Claude Giroux et les défenseurs Thomas Chabot, Jake Sanderson et Jakob Chychrun. Mais pour gagner, les jeunes leaders Stützle, Tkachuk et Chabot devront donner un meilleur exemple au reste des troupes et améliorer leurs efforts en défense.

Le joueur sous-estimé

Le défenseur Artem Zub ne fait pas beaucoup parler de lui, mais son efficacité en défense au sein du top 4 en fait un élément essentiel.

La recrue à suivre

Ridly Greig, choix de premier tour en 2020, au 28e rang, a des chances de percer. Il n’aura peut-être pas une grande carrière offensive dans la LNH, mais c’est un teigneux qui vaudra son pesant d’or.

Qui devra en donner plus

Thomas Chabot constitue un bon défenseur offensif, mais il doit redevenir le défenseur plus stable défensivement qu’il était en début de carrière.

Fiche en 2022-2023 39-35-8, 86 points Classement en saison 6es de la section Parcours en séries Exclus des séries Principaux départs Alex DeBrincat, Cam Talbot, Austin Watson, Derick Brassard Principales arrivées Joonas Korpisalo, Dominik Kubalik, Vladimir Tarasenko

Red Wings de Detroit

Steve Yzerman semble en avoir soupé de la reconstruction. Il a amené de nombreux vétérans en renfort au cours de l’été : Jeff Petry, Shayne Gostisbehere, Justin Holl, Alex DeBrincat et J. T. Compher, qui s’ajoutent aux David Perron, Andrew Copp et Ben Chiarot.

On retrouve donc un seul joueur de moins de 23 ans au sein du top 6 défensif, Moritz Seider, les autres ont tous 30 ans ou plus, sauf Jake Walman, 27 ans. Parmi les neuf premiers attaquants, seul Lucas Raymond a moins de 24 ans. Detroit a pourtant repêché 19 fois parmi les deux premiers tours des cinq dernières cuvées. Où se cachent-ils tous ?

Les Red Wings ont été exclus des séries lors des sept dernières saisons. Yzerman est en poste depuis 2019, alors que la reconstruction de l’équipe était déjà entamée.

Croit-il avoir le noyau pour atteindre les séries et y connaître du succès avec un quatuor défensif mené par Seider, mais complété par Walman, Chiarot et Petry ? Avec Ville Husso et James Reimer devant le filet ? Avec Dylan Larkin, Andrew Copp et J. T. Compher pour trois premiers centres ?

La relève n’est pas vilaine pour autant, avec Nate Danielson, Marco Kasper et Simon Edvinsson, entre autres. Mais ils doivent attendre leur tour.

La phase de vieillissement de l’équipe suggère une volonté de succès à court terme. Si Detroit est de nouveau exclu des séries, les reproches seront désormais adressés à Yzerman.

Le joueur sous-estimé

David Perron ne semble pas avoir de date d’expiration. À 34 ans, il vient de connaître une autre très bonne saison offensive avec 24 buts et 56 points. Il totalise 721 points en carrière. Une autre bonne saison pourrait lui permettre de rejoindre Pavel Bure, Claude Lemieux et Alexei Yashin au sein du top 200 de tous les temps.

La recrue à suivre

Le premier choix de 2022, au 8e rang, le centre Marco Kasper, a connu un bon camp d’entraînement. Il cogne à la porte.

Qui devra en donner plus

Lucas Raymond a fait sensation à sa première saison dans la LNH avec 57 points, dont 23 buts, en 82 matchs. Sa production a chuté à 45 points, dont 17 buts, en 74 matchs l’an dernier.

Fiche en 2022-2023 35-37-10, 80 points Classement en saison 7es de la section Parcours en séries Exclus des séries Principaux départs Dominik Kubalik, Filip Zadina, Pius Suter, Alex Chiasson, Adam Erne, Gustav Lindstrom Principales arrivées Jeff Petry, Alex DeBrincat, J. T. Compher, Shayne Gostisbehere, Klim Kostin, Justin Holl, Daniel Sprong, James Reimer

Canadien de Montréal

Les années se suivent et se ressemblent pour le Canadien. On préfère au sein de la direction le réalisme aux prédictions audacieuses, ou irréalistes, et on visera pour la deuxième saison de suite un hiver de croissance collective et individuelle des jeunes joueurs de l’organisation, sans véritables attentes en matière de résultats.

On se rajeunit encore davantage à Montréal. Jonathan Drouin et Paul Byron sont partis, et Kent Hughes a réussi à larguer Joel Edmundson et Mike Hoffman tout en récoltant quelques choix au repêchage en retour.

La ligne de centre est prometteuse avec Nick Suzuki, 24 ans, Kirby Dach, 22 ans, et peut-être Alex Newhook, 22 ans également, tous trois des choix du top 15 au sein d’équipes autres que le CH. Qui a dit qu’il était impossible de dénicher de bons centres sur le marché des transactions ?

Montréal est assez bien nanti sur les ailes avec Cole Caufield, Josh Anderson, le surprenant Rafaël Harvey-Pinard, Sean Monahan et Juraj Slafkovsky, dont on observe des progrès certains depuis le début du camp d’entraînement.

Il manque encore chez le Canadien ce défenseur numéro un d’élite capable de changer le cours d’un match. Mike Matheson l’a fait par moments l’an dernier lorsqu’il était en santé. Kaiden Guhle a-t-il assez d’instincts offensifs en lui pour le devenir ? Il faudra sans doute attendre quelques années, quand Lane Hutson et David Reinbacher auront 22, 23 ans, et aussi, qui sait, Logan Mailloux, William Trudeau ou Mattias Norlinder, qui ont haussé leur cote au camp d’entraînement.

À Samuel Montembeault aussi de prouver au cours de l’hiver qu’il peut être le gardien de premier plan recherché par l’organisation.

Le joueur sous-estimé

Ignoré à ses deux premières années d’admissibilité au repêchage, finalement choisi au septième tour par le CH en 2019, entré chez les professionnels avec un contrat de Ligue américaine seulement, Rafaël Harvey-Pinard entamera la saison sur l’un des deux trios offensifs, après avoir obtenu 20 points, dont 14 buts, en seulement 34 matchs l’an dernier.

La recrue à suivre

Contre toute attente, Mattias Norlinder était toujours avec le Canadien vers la fin du camp d’entraînement. Il est toujours considéré comme une recrue même s’il est dans le paysage depuis quelques années. Logan Mailloux et lui devraient avoir la chance de disputer des matchs à Montréal cette saison.

Qui devra en donner plus

Avec seulement 8 buts en 37 matchs l’an dernier, et 7 en 56 rencontres la saison précédente, Brendan Gallagher peut-il en donner plus, ou est-il usé par ses nombreuses saisons à donner des coups et à en recevoir ?