Les Stars ont connu une très bonne saison avec 108 points et un carré d’as. Les jeunes Jason Robertson, Miro Heiskanen, Roope Hintz et le gardien Jake Oettinger tirent désormais ce club, mais Dallas a aussi reçu la contribution d’un joueur qu’on croyait désormais éteint, le capitaine Jamie Benn, 78 points, dont 33 buts, après une saison de 46 points.

Dallas comptait cinq joueurs de plus de 70 points, mais le DG Jim Nill s’est permis d’ajouter un autre attaquant de talent, Matt Duchene. Nill l’a mis sous contrat pour 3 millions après le rachat du contrat de Duchene par Nashville. Qui ne voudrait pas d’un tel joueur à ce prix-là ?

Les Stars ont du succès en raison de la présence de solides vétérans, on en oublie presque Tyler Seguin, mais pas l’increvable Joe Pavelski, mais aussi, surtout, parce qu’on intègre de bons jeunes à la formation chaque année. Les plus récents s’appellent Wyatt Johnson et Ty Dellandrea.

On repêche bien à Dallas. La moitié de la formation, dont la majorité des piliers, a été repêchée et développée par l’organisation. La cuvée 2017 constitue l’une des meilleures de l’histoire avec Heiskanen, 73 points l’an dernier et presque 26 minutes d’utilisation, Robertson, 109 points, dont 46 buts, et Oettinger, 37 victoires et une moyenne de 2,35.

LE JOUEUR SOUS-ESTIMÉ

Evgenii Dadonov était, au mieux, ordinaire à Montréal. Il a amassé 15 points en 23 matchs après avoir été obtenu pour Denis Gurianov, et 10 points en 16 parties éliminatoires. On lui a offert une prolongation de contrat de deux ans moyennant 2,2 millions par année.

LA RECRUE À SUIVRE

Logan Stankoven a amassé 97 points en seulement 48 matchs l’an dernier dans la Ligue junior de l’Ouest et brillé au Championnat mondial junior malgré ses 5 pi 7 po et 170 lb. Il entame sa carrière chez les professionnels.

QUI DEVRA EN DONNER PLUS

Tyler Seguin, 31 ans, a connu quelques saisons de plus de 80 points en carrière. Il ne dépasse pas la marque des 50 depuis trois ans.

FICHE EN 2022-2023

47-21-14, 108 points

CLASSEMENT EN SAISON

2es de la division

PARCOURS EN SÉRIES

Finale d’association (défaite contre les Golden Knights)

PRINCIPAUX DÉPARTS

Luke Glendening, Colin Miller, Max Domi

PRINCIPALES ARRIVÉES

Matt Duchene, Sam Steel, Craig Smith