Nos experts se mouillent et vous dévoilent leur favori pour les différents trophées de la LNH

Coupe Stanley

Mathias Brunet : Oilers d’Edmonton

La disette canadienne a assez duré. Les Oilers d’Edmonton l’emporteront en finale devant les Maple Leafs de Toronto.

Katherine Harvey-Pinard : Oilers d’Edmonton

C’est cette année que McDavid soulèvera le gros trophée. Vous l’aurez lu ici.

Richard Labbé : Hurricanes de la Caroline

Les Hurricanes sont passés bien près la saison dernière, et ils ne rateront pas leur coup cette fois-ci. Peut-être le club le plus complet de toute la LNH, avec aucune faiblesse évidente.

Guillaume Lefrançois : Oilers d’Edmonton

Ils ont enfin une défense qui se tient et de l’espoir devant le filet grâce à Stuart Skinner.

Simon-Olivier Lorange : Rangers de New York

De grâce, ne touchez plus à cette formation, surtout pas pour y ajouter des vedettes vieillissantes à la date limite des transactions. Tout est en place.

Alexandre Pratt : Stars de Dallas

Du talent partout, un gardien d’élite, et des espoirs qui pourraient avoir un impact significatif dans la dernière ligne droite.

Trophée Hart (joueur par excellence)

Mathias Brunet : Connor McDavid, Oilers d’Edmonton

Qui est assez fou pour ne pas le prédire à Connor McDavid ? Comme Wayne Gretzky à l’époque, vous pouvez lui réserver ce trophée pour les prochaines années tellement sa domination est outrageuse…

Katherine Harvey-Pinard : Connor McDavid, Oilers d’Edmonton

Désolée pour le manque d’originalité, mais c’est ça qui est ça. Le no 97 continuera son œuvre dans une saison de succès pour les Oilers.

Richard Labbé : Connor McDavid, Oilers d’Edmonton

On pourrait lui poster le trophée tout de suite, ça ferait gagner du temps à tout le monde.

Guillaume Lefrançois : Connor McDavid, Oilers d’Edmonton

C’est plate, mais c’est comme ça.

Simon-Olivier Lorange : Jack Hughes, Devils du New Jersey

Les Devils auront une équipe formidable, dont il sera la bougie d’allumage. Il n’a jamais cessé de s’améliorer à ses quatre premières saisons dans la LNH.

Alexandre Pratt : Connor McDavid, Oilers d’Edmonton

Pas besoin d’explications.

Trophée Norris (défenseur par excellence)

Mathias Brunet : Cale Makar, Avalanche du Colorado

S’il demeure en santé cette fois, Cale Makar remportera ce trophée et atteindra la marque des 90 points pour la première fois de sa carrière.

Katherine Harvey-Pinard : Cale Makar, Avalanche du Colorado

Il a été limité à 60 matchs l’an dernier. S’il reste en santé, il réussira sa première saison de 100 points. Peut-être même 110.

Richard Labbé : Cale Makar, Avalanche du Colorado

Le choix des parieurs, et tout le monde sait ça, les parieurs ont toujours raison.

Guillaume Lefrançois : Cale Makar, Avalanche du Colorado

S’il reste en santé, ça va lui revenir, surtout qu’Erik Karlsson ne pourra plus empiler les points comme si c’étaient des calories vides.

Simon-Olivier Lorange : Cale Makar, Avalanche du Colorado

Une blessure l’a ralenti la saison dernière. Il demeure néanmoins l’un des défenseurs les plus polyvalents du circuit.

Alexandre Pratt : Adam Fox, Rangers de New York

De retour avec mon choix de la saison dernière : 80 points en 89 matchs, la saison dernière, saison et séries comprises.

Trophée Vézina (meilleur gardien)

Mathias Brunet : Jake Oettinger, Stars de Dallas

Jake Oettinger progresse d’année en année et les Stars de Dallas constituent un formidable club. Oettinger devrait l’emporter, mais Igor Shesterkin rebondira à New York et le chauffera.

Katherine Harvey-Pinard : Alexandar Georgiev, Avalanche du Colorado

Avec l’équipe qu’il a devant lui encore cette saison, je m’attends à de grandes performances de Georgiev.

Richard Labbé : Juuse Saros, Predators de Nashville

Le gardien des Predators a disputé 67 et 64 matchs lors des deux dernières saisons. Cette tendance va continuer, l’excellence aussi.

Guillaume Lefrançois : Jake Oettinger, Stars de Dallas

Le premier de plusieurs pour celui qui a été repêché immédiatement après un certain Ryan Poehling en 2017.

Simon-Olivier Lorange : Ilya Sorokin, Islanders de New York

Il a terminé deuxième l’an dernier après avoir tiré les Islanders jusqu’en séries et « sauvé » presque 35 buts à 5 contre 5. Il sera encore dominant.

Alexandre Pratt : Ilya Sorokin, Islanders de New York

Deux saisons consécutives avec un pourcentage d’arrêts supérieur à 92 %, et près de 40 buts sauvés la saison dernière.

Trophée Calder (recrue par excellence)

Mathias Brunet : Connor Bedard, Blackhawks de Chicago

Même s’il n’a pas disputé de match dans la LNH encore, Connor Bedard est dans une classe à part. Seule une blessure sérieuse l’empêchera de gagner ce trophée.

Katherine Harvey-Pinard : Connor Bedard, Blackhawks de Chicago

Regardons la réalité en face.

Richard Labbé : Connor Bedard, Blackhawks de Chicago

Ça ne peut pas vraiment être quelqu’un d’autre.

Guillaume Lefrançois : Connor Bedard, Blackhawks de Chicago

Une saison de 60 points, dans un club atrocement mauvais, lui vaudra déjà une majorité de votes. Imaginez s’il atteint les 80 points.

Simon-Olivier Lorange : Logan Cooley, Coyotes de l’Arizona

Les Coyotes de l’Arizona seront une meilleure équipe que les Blackhawks de Chicago, et c’est ce qui pourrait aider Cooley à devancer Connor Bedard.

Alexandre Pratt : Connor Bedard, Blackhawks de Chicago

Il aura tout le temps de jeu de qualité nécessaire pour accumuler des points à la douzaine.

Trophée Maurice-Richard (meilleur buteur de la LNH)

Mathias Brunet : Connor McDavid, Oilers d’Edmonton

McDavid reportera le trophée du Rocket pour les mêmes raisons qu’il raflera le Hart et le Ted-Lindsay.

Katherine Harvey-Pinard : Jason Robertson, Stars de Dallas

Il a inscrit 46 buts l’année dernière, et il en marquera 15 de plus cette année. Non seulement finira-t-il la saison au premier rang des buteurs, mais il sera aussi parmi les trois premiers marqueurs du circuit. Drop the mic.

Richard Labbé : Connor McDavid, Oilers d’Edmonton

À 26 ans, il se prépare à disputer les meilleures saisons de sa carrière, ce qui devrait être une mauvaise nouvelle pour le reste de la ligue.

Guillaume Lefrançois : Tage Thompson, Sabres de Buffalo

Ce serait plate d’écrire « McDavid » encore ici. Allons-y pour le grand attaquant des Sabres, qui est passé de 38 à 47 buts à ses deux dernières saisons.

Simon-Olivier Lorange : Connor McDavid, Oilers d’Edmonton

Qui d’autre ? Sa capacité à marquer des buts semble infinie.

Alexandre Pratt : Connor McDavid, Oilers d’Edmonton

Un seul joueur actif a compté plus de buts en une saison que les 64 de McDavid l’hiver dernier : Alexander Ovechkin (65 en 2008).