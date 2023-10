PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS

Le pari du directeur général Kyle Davidson a payé. Le DG des Hawks a liquidé son club, même Alex DeBrincat et Kirby Dach, pour s’assurer les bas-fonds du classement, et il a remporté la loterie et le privilège de mettre la main sur Connor Bedard.

L’arrivée d’un surdoué de la trempe de Sidney Crosby et de Connor McDavid devrait accélérer la reconstruction, même si Bedard sera très mal entouré à sa première saison.

Davidson a en effet bouché des trous avec l’acquisition de Taylor Hall, Nick Foligno, Corey Perry et Ryan Donato. Certains sont surpayés pour permettre aux Hawks d’atteindre le plancher.

Il faut donc espérer un autre choix dans le top 3 en 2024 et le développement de nombreux choix au repêchage ces dernières années : dix lors des deux premiers tours en 2022 et 2023, et neuf dans les deux premiers tours lors des deux prochaines cuvées.

Chicago ne devrait pas avoir de mal à être mauvais, malgré tout le talent de Bedard. À part Seth Jones, la défense est faible, avec Jarred Tinordi, Connor Murphy, Alex Vlasic et Nikita Zaitsev pour compléter le top 6, avec sans doute le jeune surdoué Kevin Korchinski, repêché au septième rang en 2022 avec le choix des Sénateurs pour Alex DeBrincat.

Les gardiens ne sont pas exactement dominants : Petr Mrazek et Arvid Soderblom veilleront au grain, pour le meilleur et pour le pire…

LE JOUEUR SOUS-ESTIMÉ

Le Lightning avait perdu espoir en Taylor Raddysh. Il vient de marquer 20 buts, à 25 ans. Pourra-t-il continuer dans la même veine ?

LA RECRUE À SUIVRE

Connor Bedard constitue l’évidence ici, mais on compte aussi beaucoup sur le jeune défenseur Korchinski, 19 ans, 73 points en 54 matchs l’an dernier dans la Ligue junior de l’Ouest.

QUI DEVRA EN DONNER PLUS

Philipp Kurashev a obtenu seulement 25 points l’an dernier. C’est trop peu pour un jeune homme à qui l’on donne toutes les chances de se signaler.

FICHE EN 2022-2023

26-49-7, 59 points

CLASSEMENT EN SAISON

8es de la division

PARCOURS EN SÉRIES

Exclus des séries

PRINCIPAUX DÉPARTS

Jonathan Toews, Caleb Jones, Jujhar Khaira, Alex Stalock

PRINCIPALES ARRIVÉES

Connor Bedard, Taylor Hall, Ryan Donato, Nick Foligno, Corey Perry