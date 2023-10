Les Blues ont chuté abruptement la saison dernière en ratant les séries après une saison de 109 points et une victoire au premier tour des séries. Ils avaient pourtant sensiblement la même formation que la saison précédente.

Le DG Doug Armstrong en a donc profité pour obtenir deux choix de premier tour et des choix de deuxième et troisième tours à la date limite des échanges pour ses deux éventuels joueurs autonomes sans compensation, Ryan O’Reilly et Vladimir Tarasenko.

Les Blues ont donc repêché trois fois au premier tour en 2023 (Dalibor Dvorsky, Otto Stenberg et Theo Lindstein), mais Armstrong préfère toujours la réinitialisation à la reconstruction et Kevin Hayes s’amène des Flyers pour fortifier le centre et ramener St. Louis en séries le plus vite possible.

Le gardien Jordan Binnington n’a jamais été très bon depuis ses exploits inattendus de 2019, mais il vient de connaître sa pire saison en carrière avec une fiche de 27-27-6, une moyenne de 3,31 et un faible taux d’arrêts de,894. Il sera secondé par Joel Hofer, 23 ans, un choix de quatrième tour en 2018 qui vient de connaître une bonne saison dans la Ligue américaine. Binnington, 30 ans, touchera 6 millions par année pour encore quatre ans.

Les Blues possèdent de bons éléments en Robert Thomas, Jordan Kyrou, Brayden Schenn, Pavel Buchnevich, Justin Faulk et Colton Parayko, mais assez pour rivaliser avec les meilleurs ?

LE JOUEUR SOUS-ESTIMÉ

Pavel Buchnevich a été obtenu des Rangers pour Samuel Blais et un choix de deuxième tour. Il a été l’un des rares éléments positifs l’an dernier avec 67 points en 63 matchs. Doug Armstrong a récupéré Blais à la date limite des transactions dans l’échange de Tarasenko…

LA RECRUE À SUIVRE

Avec quelques jours à faire au camp d’entraînement, l’attaquant Zachary Bolduc, 20 ans, 110 points en 61 matchs avec les Remparts de Québec, n’avait toujours pas été retranché, tout comme Zach Dean, obtenu des Golden Knights pour Ivan Barbashev à la date limite des transactions. Ils entameront néanmoins la saison dans la Ligue américaine.

QUI DEVRA EN DONNER PLUS

Le défenseur Torey Krug, 32 ans, a obtenu 10 points de moins l’an dernier et il a été échangé aux Flyers pour Travis Sanheim, mais a refusé la transaction. Il devra prouver aux Blues qu’il est encore utile à l’équipe.

FICHE EN 2022-2023

37-38-7, 81 points

CLASSEMENT EN SAISON

6es de la division

PARCOURS EN SÉRIES

Exclus des séries

PRINCIPAUX DÉPARTS

Tyler Pitlick, Logan Brown, Thomas Greiss

PRINCIPALES ARRIVÉES

Kevin Hayes, Malcom Subban, Oskar Sundqvist