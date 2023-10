Même si les Predators de Nashville luttaient encore pour une place en séries à la fin de l’hiver, le successeur de David Poile, l’entraîneur Barry Trotz, a lancé son chantier de reconstruction. Il n’avait pas encore été nommé officiellement en poste, mais il s’affairait déjà à la tâche.

Son deuxième défenseur, Mattias Ekholm, a été échangé aux Oilers pour un choix de premier tour en 2023 et Tyson Barrie (question de permettre à Edmonton d’équilibrer son budget). Il a réussi à trouver un homologue assez dupe, Ron Hextall à Pittsburgh, pour liquider un Mikael Granlund surpayé et improductif. Il a même obtenu un choix de deuxième tour dans la transaction.

Tanner Jeannot est passé au Lightning pour des choix de premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième tours.

Puis au cours de l'été, Trotz a frappé le grand coup. Les deux anciennes vedettes offensives, Matt Duchene et Ryan Johansen, ont été chassées. On a racheté le contrat du premier et échangé le second à Denver tout en absorbant la moitié de son salaire.

Mais le chantier sera parsemé de cônes orange et la fin des travaux n’est pas prévue pour demain. Nashville a désormais davantage de place pour quelques jeunes, Philip Tomasimo, Luke Evangelista, mais il faudra attendre Joakim Kemell et Matthew Wood quelques années encore.

Avec Ryan O’Reilly, acquis sur le marché des joueurs autonomes, pour premier centre, et Cody Glass, meilleur qu’à Vegas, mais 35 points l’an dernier, Nashville n’est pas outillé pour jouer dans la cour des grands, surtout avec le manque de profondeur en défense. Après Roman Josi, on retrouve un Ryan McDonagh vieillissant, Luke Schenn, Barrie, Dante Fabbro et Alexandre Carrier.

Juuse Saros demeure l’un des meilleurs gardiens de la Ligue, mais il ne pourra pas tout faire seul avec Filip Forsberg et Josi. Il faut presque leur souhaiter les bas-fonds du classement pendant un an ou deux pour mettre la main sur de vrais joueurs d’impact pour l’avenir.

LE JOUEUR SOUS-ESTIMÉ

Le centre Tomas Novak, choix de troisième tour en 2015, a finalement décollé avec 43 points en 51 matchs après trois saisons et demie dans la Ligue américaine.

LA RECRUE À SUIVRE

Le premier choix de 2022, 17e au total, Joakim Kemell, 19 ans, a obtenu presque un point par match dans la Ligue américaine en saison régulière et en séries, et il y commencera l’année.

QUI DEVRA EN DONNER PLUS

L’attaquant Filip Forsberg a connu une baisse de productivité, 42 points en 50 matchs, par rapport à sa saison précédente de 84 points en seulement 69 rencontres.

FICHE EN 2022-2023

42-32-8, 92 points

CLASSEMENT EN SAISON

5es de la division

PARCOURS EN SÉRIES

Exclus des séries

PRINCIPAUX DÉPARTS

Matt Duchene, Ryan Johansen

PRINCIPALES ARRIVÉES

Ryan O’Reilly, Gustav Nyquist, Luke Schenn, Denis Gurianov