Tout se passait bien pour l’Avalanche, 109 points au classement, le premier rang de la section… jusqu’à cette défaite surprenante au premier tour contre le non moins surprenant Kraken de Seattle.

On ne change cependant pas une formule gagnante pour autant, surtout un an après une Coupe Stanley, et l’équipe reste essentiellement la même cette année.

Il fallait toutefois combler le vide au centre du deuxième trio, avec les départs de J.T. Compher, pas vilain avec ses 52 points, mais encore loin de la production de Nazem Kadri la saison précédente, et d’Alex Newhook, trop jeune pour une telle promotion.

L’Avalanche a coupé la poire en deux avec l’acquisition du centre Ryan Johansen. Nashville se départit de son centre de 31 ans surpayé, mais retient tout de même la moitié de son salaire de 8 millions. Johansen a connu une saison décevante de 28 points en 55 matchs, après ses 63 points un an plus tôt, mais à 4 millions, le Colorado met la main sur un joueur abordable financièrement.

On a aussi pigé dans le panier des aubaines au Québec en mettant Jonathan Drouin sous contrat pour 825 000 $, en espérant qu’il retrouve la chimie de l’époque des rangs juniors avec son ancien coéquipier à Halifax Nathan MacKinnon.

La défense demeure solide avec Cale Makar, Devon Toews, Bowen Byram, Josh Manson et Samuel Girard. Le Colorado demeurera un club de pointe malgré son accident de parcours du printemps dernier.

LE JOUEUR SOUS-ESTIMÉ

Beaucoup regardaient le gardien Alexandar Georgiev de haut, mais il a maintenu une fiche de 40-16-6, une moyenne de 2,51 et un taux d’arrêts de ,919.

LA RECRUE À SUIVRE

La banque d’espoirs ne déborde pas au Colorado. Jean-Luc Foudy, choix de troisième tour en 2020, est peut-être le plus proche d’un poste avec 36 points en 46 matchs dans la Ligue américaine et un essai de 9 rencontres dans la LNH l’an dernier.

QUI DEVRA EN DONNER PLUS

Valeri Nichushkin a été pris dans une drôle d’histoire avec une jeune femme à l’hôtel de l’équipe, en séries, et sa perte a fait mal à l’Avalanche. Il est de retour, après une saison de 47 points en 53 matchs, et il devra montrer patte blanche.

FICHE EN 2022-2023

51-24-7, 109 points

CLASSEMENT EN SAISON

1er de la division

PARCOURS EN SÉRIES

Défaite au 1er tour (Kraken)

PRINCIPAUX DÉPARTS

J.T. Compher, Evan Rodrigues, Alex Newhook, Matt Nieto, Erik Johnson, Lars Eller

PRINCIPALES ARRIVÉES

Jonathan Drouin, Ryan Johansen, Ross Colton