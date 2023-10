Nos experts se mouillent et vous font part de leurs pronostics pour la nouvelle saison de la LNH.

L’entraîneur sur un siège éjectable

Mathias Brunet

D. J. Smith, Sénateurs d’Ottawa

Les Sénateurs n’ont pas l’habitude de connaître de grands départs. L’arrivée d’un nouveau proprio met de la pression sur tout le monde. Un mauvais début de saison pourrait signifier le congédiement de D. J. Smith.

Katherine Harvey-Pinard

D. J. Smith, Sénateurs d’Ottawa

La marge de manœuvre est mince pour Smith à Ottawa. Ça passera ou ça cassera dès les premiers mois de la saison.

Richard Labbé

D. J. Smith, Sénateurs d’Ottawa

Souvent, quand un nouveau propriétaire débarque, il cherche à amener son monde avec lui. Les Sénateurs ont un nouveau proprio, et on souhaite bonne chance à D. J. Smith.

Guillaume Lefrançois

D. J. Smith, Sénateurs d’Ottawa

Nouveau proprio, nouveau président des opérations hockey. La fin de relation la plus prévisible depuis la défenestration de Marty Jannetty par Shawn Michaels.

Simon-Olivier Lorange

D. J. Smith, Sénateurs d’Ottawa

Le directeur général Pierre Dorion n’aura plus beaucoup de cartes dans son jeu si les Sénateurs d’Ottawa ne gagnent toujours pas.

Alexandre Pratt

D. J. Smith, Sénateurs d’Ottawa

Un nouveau propriétaire. Un nouveau président des opérations hockey. Des attentes élevées. Smith n’est qu’à une léthargie d’un congédiement.

Le joueur sous pression

Mathias Brunet

Pavel Zacha, Bruins de Boston

Pavel Zacha doit remplacer le légendaire Patrice Bergeron au sein du premier trio des Bruins alors qu’il jouait surtout à l’aile l’an dernier et qu’il n’a jamais amassé plus de 57 points en sept saisons. Au moins, sa meilleure production en carrière est survenue l’an dernier…

Katherine Harvey-Pinard

Connor Bedard, Blackhawks de Chicago

On dira ce qu’on voudra, quand un espoir est tant attendu, il a intérêt à ne pas décevoir. Pas le moindre doute, néanmoins, que Bedard saura répondre aux attentes à son endroit.

Richard Labbé

Auston Matthews, Maple Leafs de Toronto

Qui d’autre ? Avec son nouveau contrat de quatre ans (moyenne : 13,25 millions de dollars par saison), il est devenu le joueur le mieux payé de la LNH. Et celui par qui la Coupe Stanley doit arriver.

Guillaume Lefrançois

Jonathan Huberdeau, Flames de Calgary

Si ça ne marche pas plus avec le nouvel entraîneur, ça va chauffer à Calgary.

Simon-Olivier Lorange

Auston Matthews, Maple Leafs de Toronto

Il deviendra, l’an prochain, le joueur le mieux payé de la ligue. Deviendra-t-il enfin la locomotive qui tirera son club au moins jusqu’en finale d’association ?

Alexandre Pratt

Alexis Lafrenière, Rangers de New York

Nouvel entraîneur-chef, nouveau départ pour Lafrenière. Le Québécois pourrait avoir plus de temps de jeu en supériorité numérique et des meilleurs partenaires de trio, donc plus de pression pour produire.

Le meilleur contrat de la saison morte

Mathias Brunet

Oliver Ekman-Larsson, Panthers de la Floride

Oliver Ekman-Larsson était un défenseur surpayé à 8 millions par année, d’où son rachat de contrat par les Canucks. À 2,2 millions pour un an et dans un rôle plus modeste, les Panthers de la Floride profitent d’une aubaine.

Katherine Harvey-Pinard

Trevor Zegras, Ducks d’Anaheim

Trois ans à 5,75 millions annuellement pour un joueur qui devrait atteindre les 85 points cette saison et qui est le jeune visage d’une franchise, ce n’est pas cher payé. Le prix sera nettement plus élevé dans trois ans.

Richard Labbé

Vladimir Tarasenko, Sénateurs d’Ottawa

C’est seulement un an, et c’est « seulement » pour 5 millions de dollars. Rappel : ce gars-là a réussi une saison de 82 points en 2021-2022. Un bon pari de la part des Sénateurs.

Guillaume Lefrançois

Filip Gustavsson, Wild du Minnesota

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Filip Gustavsson

À 3 ans et 3,75 millions de dollars par année, ce gardien pourrait offrir tout un rapport qualité-prix au Wild, après une superbe saison de ,931 l’an dernier.

Simon-Olivier Lorange

Cole Caufield, Canadien de Montréal

Le Canadien aura, pour les huit prochaines années, un marqueur d’au moins 40 buts qui accaparera moins de 10 % de sa masse salariale. Un très bon coup du DG Kent Hughes.

Alexandre Pratt

Alexis Lafrenière, Rangers de New York

Considérant la situation difficile des Rangers sous le plafond salarial, Lafrenière à 2,325 millions par saison pour deux ans, c’est une aubaine.

Le pire contrat de la saison morte

Mathias Brunet

Alex Killorn, Ducks d’Anaheim

Le Québécois Alex Killorn est un excellent joueur de hockey. Il vient d’ailleurs de connaître sa meilleure saison offensive en carrière à Tampa avec 64 points. Mais il a 34 ans déjà et les Ducks d’Anaheim viennent de lui offrir 25 millions pour quatre ans. Killorn entamera la saison sur la liste des blessés.

Katherine Harvey-Pinard

Tom Wilson, Capitals de Washington

Sept ans et 45,5 millions pour un joueur de son style, qui aura 37 ans à la fin de son entente, c’est… trop. Les Capitals s’en voudront lors des 5e, 6e et 7e années de cette entente.

Richard Labbé

Alex Killorn, Ducks d’Anaheim

Killorn vient de connaître la saison de sa vie (64 points), et à 34 ans, on peut présumer que ses chiffres ne vont qu’aller vers le bas. Surtout chez les Ducks, qui lui ont consenti 25 millions sur quatre ans, de manière très généreuse.

Guillaume Lefrançois

Marcus Foligno, Wild du Minnesota

Quelque 16 millions de dollars sur quatre ans, et ça commence seulement en 2024, quand Foligno fêtera ses 33 ans. C’est cher payé pour du leadership et de la hargne.

Simon-Olivier Lorange

Tom Wilson, Capitals de Washington

Un mauvais contrat à la seconde où il a été signé. La valeur annuelle de 6,5 millions peut se justifier par un plafond salarial censé monter. Mais sept ans ? Une horreur pour un joueur de 30 ans souvent blessé.

Alexandre Pratt

Marcus Foligno, Wild du Minnesota

Une prolongation de 16 millions pour quatre ans par le Wild, pour un ailier de 32 ans n’ayant qu’une seule saison de plus de 26 points dans la LNH. Sûrement un bon joueur de vestiaire.

L’équipe la plus surévaluée

Mathias Brunet

Panthers de la Floride

Les Panthers de la Floride ont connu un formidable parcours en séries éliminatoires, même s’ils se sont qualifiés avec 92 points seulement, un de moins que les Flames de Calgary, exclus dans l’Ouest. Avec quelques blessés en défense pour entamer l’année, l’hiver sera plus difficile pour eux.

Katherine Harvey-Pinard

Maple Leafs de Toronto

Année après année, je ne crois pas en ce qui a été bâti à Toronto. Il manque un petit quelque chose…

Richard Labbé

Maple Leafs de Toronto

On ne brise pas une tradition gagnante, alors je choisis de nouveau les Leafs, qui devraient empiler les coupes mais qui ne le font pas, en premier parce qu’ils sont les Leafs.

Guillaume Lefrançois

Penguins de Pittsburgh

Ils ont raté les séries par un point et l’acquisition d’Erik Karlsson ne les sort pas du pétrin. Le noyau est dans la mi-trentaine.

Simon-Olivier Lorange

Avalanche du Colorado

L’opération rapiéçage amorcée pendant l’été 2022 se poursuit. Derrière quelques patineurs d’exception, beaucoup de joueurs qui ont des choses à prouver. Dans une division faible, ça devrait aller pendant la saison. Mais après ? C’est moins sûr.

Alexandre Pratt

Lightning de Tampa Bay

Ça reste une équipe talentueuse. L’absence à long terme d’Andrei Vasilevskiy, dans une division très forte, fera mal.

L’équipe cendrillon

Mathias Brunet

Sabres de Buffalo

Les Sabres de Buffalo et leur DG Kevyn Adams ont enfin été patients et n’ont pas cherché de solutions à court terme ces dernières années. Ils ont accumulé de jeunes atouts et ils sont prêts à exploser. Ils imiteront les Devils cette année.

Katherine Harvey-Pinard

Sabres de Buffalo

Les Sabres poursuivent leur long processus de reconstruction, mais j’ai l’impression que le noyau de jeunes joueurs surprendra plus rapidement que prévu.

Richard Labbé

Coyotes de l’Arizona

Ils ont ajouté des vétérans pour aller avec des jeunes talents, et ils vont être de la course aux séries dans l’Ouest.

Guillaume Lefrançois

Sabres de Buffalo

C’est cette année que ça décolle.

Simon-Olivier Lorange

Sabres de Buffalo

Tout le monde attend les Sénateurs d’Ottawa dans la division Atlantique, mais s’il fallait que les Sabres aient enfin trouvé leur gardien titulaire, ils pourraient faire des ravages.

Alexandre Pratt

Blue Jackets de Columbus

Ils sont nettement meilleurs que leur dernier rang de la saison dernière. Assez pour participer aux séries ? Peut-être pas. Mais suffisamment pour gagner une dizaine de rangs au classement.