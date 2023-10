Nos journalistes commentent leurs choix de l’an dernier.

Où se rendra le Canadien ?

Mathias Brunet : Pas très loin

Le Canadien a terminé au 28e rang du classement général et les jeunes ont progressé. Pas mal…

Katherine Harvey-Pinard : Exclu des séries

C’était probablement la prédiction la plus facile de l’an dernier. Que dire de plus ?

Richard Labbé : Nulle part

J’avais répondu « nulle part ». Bonne réponse.

Guillaume Lefrançois : Dernier rang

Une autre prédiction audacieuse ici.

Simon-Olivier Lorange : Dernier rang ?

Je disais qu’il ne finirait pas dernier de la ligue, mais néanmoins dernier de sa division. C’est ce qui s’est passé.

Alexandre Pratt : Jusqu’au fond du baril

Celle-là était facile.

Quel joueur causera la surprise ?

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kirby Dach

Mathias Brunet : Kirby Dach

Dach a obtenu 38 points en 58 matchs, une production de 54 points au prorata d’une saison complète. Une belle surprise, oui.

Katherine Harvey-Pinard : Kirby Dach

Je m’avoue plutôt satisfaite de cette prédiction. Le changement d’air a fait le plus grand bien à Dach et il s’est rapidement établi comme un joueur important au sein d’une équipe sans grande vedette à l’attaque.

Richard Labbé : Sean Monahan

Ça demeure la meilleure réponse parce qu’il était le meilleur joueur du CH avant de se blesser.

Guillaume Lefrançois : Brendan Gallagher

C’est justement quand je m’éloigne des prédictions consensuelles que j’ai l’air d’un idiot.

Simon-Olivier Lorange : Brendan Gallagher

Le vétéran n’a surpris personne, d’abord en ratant 45 matchs en raison de blessures, puis en voyant se poursuivre son déclin offensif. Pas bravo.

Alexandre Pratt : Christian Dvorak

Un élan dans le beurre.

Quel joueur sera la déception ?

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Joel Armia

Mathias Brunet : Evgenii Dadonov

Dix-huit points, dont quatre buts, en cinquante matchs. Pas fort. Il a été nettement meilleur à Dallas, où on l’a échangé à la date limite des transactions.

Katherine Harvey-Pinard : Joel Armia

Ce fut une troisième saison décevante de 14 points pour Armia. À ce point-ci, il ne peut que faire mieux…

Richard Labbé : Evgenii Dadonov

J’ai répondu Evgenii Dadonov et c’est une bonne réponse, mais on accepte aussi Joel Armia et Mike Hoffman et environ 15 autres noms.

Guillaume Lefrançois : Kirby Dach

Est-ce qu’on peut copier et coller la dernière réponse ?

Simon-Olivier Lorange : Mike Hoffman

C’est dur d’être déçu quand les attentes sont basses, mais il a été très mauvais.

Alexandre Pratt : Josh Anderson

J’aurais aimé constater une progression. Malheureusement, il est resté à 32 points, comme la saison précédente.

Quel jeune joueur sera le plus impressionnant ?

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kaiden Guhle

Mathias Brunet : Cole Caufield

S’il n’avait pas été blessé, Caufield aurait pu en marquer au moins 45. Mais 26 buts en seulement 46 matchs, cela demeure une récolte impressionnante.

Katherine Harvey-Pinard : Kaiden Guhle

Malgré les semaines ratées en raison de blessures, Guhle a disputé ses 44 premiers matchs dans la Ligue nationale, et il a très bien fait. A-t-il « impressionné » ? Par son calme et son assurance, oui.

Richard Labbé : Kaiden Guhle

C’était très bien parti, mais cette blessure a tout gâché.

Guillaume Lefrançois : Kaiden Guhle

Pour une fois que je tenais quelque chose, il a fallu qu’il se blesse.

Simon-Olivier Lorange : Kaiden Guhle

Il l’a en effet été.

Alexandre Pratt : Kaiden Guhle

Convaincant jusqu’à sa première blessure. Après, c’était plus difficile. J’ai hâte de le revoir jouer cet automne.

Quel joueur sera échangé ou libéré en premier ?

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Christian Dvorak

Mathias Brunet : Christian Dvorak

Kent Hughes aurait bien voulu l’échanger, mais qui en voulait ? Il a raté presque 20 matchs, mais après la date limite des transactions.

Katherine Harvey-Pinard : Christian Dvorak

Non seulement Dvorak n’a pas été le premier à partir, il est toujours là 365 jours plus tard. Il faut dire que son contrat est difficile à refiler.

Richard Labbé : Paul Byron

Il n’a pas joué un seul match la saison dernière, mais son état de santé rendait une transaction impossible.

Guillaume Lefrançois : Sean Monahan

Si l’équipe médicale n’avait pas laissé jouer un gars qui arrive à l’aréna avec une botte protectrice EN NOVEMBRE, cette prédiction aurait pu s’avérer.

Simon-Olivier Lorange : Paul Byron

Il n’a disputé aucun match et a annoncé sa retraite. Est-ce que ça compte pour « libéré » ?

Alexandre Pratt : Paul Byron

Finalement, il n’a pas joué.

Qui sera le joueur le plus utile ?

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Nick Suzuki

Mathias Brunet : Nick Suzuki

Un choix assez facile. Il a atteint un sommet personnel avec 66 points même s’il a changé souvent d’ailiers en raison des blessures.

Katherine Harvey-Pinard : Nick Suzuki

Suzuki est le seul à avoir disputé les 82 matchs du Canadien la saison dernière. Malgré la saison difficile du Tricolore, le capitaine a réussi à inscrire 66 points, soit 5 de plus qu’en 2021-2022. Chapeau.

Richard Labbé : Nick Suzuki

Mon Dieu, il y a vraiment quelqu’un qui a répondu Jake Allen ?

Guillaume Lefrançois : Mike Matheson

C’était vrai dans les 48 matchs qu’il a joués. Le problème, ce sont les 34 autres matchs.

Simon-Olivier Lorange : Jake Allen

Mes mots exacts : « Le gardien sera le roc du Canadien au milieu de la tempête qui déferlera soir après soir. » La tempête a été réelle. Le roc ? Moins. En fait, pas du tout.

Alexandre Pratt : Nick Suzuki

Il a mené l’équipe pour les buts, les passes, les points, et les attaquants pour le temps de jeu. Le roc de la formation.