Tous les points sont sur les i, toutes les barres sont sur les t. Les gouverneurs de la LNH ont donné leur feu vert à la vente des Coyotes de l’Arizona, confirmant ainsi leur déménagement vers Salt Lake City, en Utah.

Cette dernière étape marque la fin d’une saga qui s’est étirée sur presque trois décennies, au cours desquelles les Coyotes ont joué leurs matchs locaux dans trois villes et changé six fois de propriétaires.

La transaction est complexe. En réalité, c’est la ligue qui acquiert la franchise, jusque-là propriété du milliardaire Alex Meruelo, et la rend « inactive », selon le communiqué publié jeudi après-midi. La ligue a ensuite attribué une nouvelle équipe au groupe Smith Entertainment Group (SEG), mené par Ryan et Ashley Smith. Selon des informations publiées par différents médias au cours des derniers jours, le coût d’achat par la ligue aurait été de 1 milliard de dollars, et le droit d’entrée de la nouvelle équipe, de 1,2 milliard. La différence serait redistribuée entre les propriétaires des 31 autres clubs du circuit. Ryan Smith est l’actuel propriétaire du Jazz de l’Utah, dans la NBA, et copropriétaire du Real Salt Lake, dans la MLS.

SEG acquiert ainsi tout ce qui a trait aux opérations hockey de l’organisation, à commencer par son personnel, ses joueurs et ses choix au repêchage. La nouvelle équipe disputera ses parties locales au Delta Center, domicile du Jazz. Dans une entrevue à ESPN, Ryan Smith a indiqué que la capacité de l’édifice pour les matchs de hockey serait de 12 000 places la saison prochaine, mais que des travaux de réaménagement la feraient ensuite monter considérablement. La ligue exigeait une capacité supérieure à 17 000 sièges, a-t-il précisé.

Le même communiqué précise que Meruelo conserve le droit de se voir réattribuer une franchise s’il réussit à construire un aréna « neuf, ultramoderne et approprié pour une équipe de la LNH » d’ici cinq ans.

« La confiance de la LNH envers l’Arizona n’a jamais faibli, a assuré le commissaire de la LNH, Gary Bettman. Nous remercions Alex Meruelo pour son engagement envers la franchise, et nous lui offrons notre soutien dans ses efforts pour trouver un nouveau domicile dans le désert pour les Coyotes. »

« Nous nous engageons à bâtir une équipe aspirant à la Coupe Stanley et nous sommes emballés d’accueillir les joueurs, les membres du personnel et leur famille en Utah, ont quant à eux déclaré Ashley et Ryan Smith dans la même note. C’est un grand jour pour l’Utah et pour le hockey. »

Dénouement

Après des années de piétinement, au cours desquelles la LNH a tenu par tous les moyens à garder l’équipe en Arizona, le dossier a évolué à grande vitesse. Il y a environ un mois, écrivait lundi le média Athletic, le commissaire Gary Bettman et son bras droit Bill Daly sont allés rencontrer Alex Meruolo en personne pour discuter du sort de l’organisation. Au cours des semaines précédentes, la direction du club avait manifesté son intention de miser, dans le cadre d’un encan en juin prochain, sur un terrain public à Scottsdale, afin d’y construire un aréna neuf. Des maquettes ont même été diffusées sur les réseaux sociaux. Le projet avait toutefois rapidement soulevé l’opposition des autorités municipales, à commencer par le maire de Scottsdale, qui a fustigé le plan des Coyotes dans une lettre ouverte.

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ASSOCIATED PRESS Mercredi, les Coyotes ont disputé le dernier match local de leur histoire contre les Oilers d’Edmonton. Cette soirée haute en émotions s’est conclue par une victoire de 5-2 des favoris de la foule.

Selon Athletic, Bettman a demandé à Meruelo s’il pouvait lui garantir qu’il serait en mesure de bâtir un amphithéâtre afin que les Coyotes quittent le Mullett Arena, à Tempe, édifice de 4600 places originalement conçu pour du hockey universitaire. Meruelo aurait alors répondu par la négative. De là, le processus de mise en vente s’est déroulé à la vitesse grand V.

Il faut dire que Ryan Smith avait, depuis longtemps, affiché ses couleurs. Il était su, à travers la LNH, que le milliardaire désirait attirer une franchise à Salt Lake City. En janvier dernier, il avait publié un communiqué dans lequel il assurait être prêt à accueillir une franchise dès la saison prochaine.

Tous les joueurs et le personnel de l’organisation seraient transférés de Tempe à Salt Lake City. La direction du club a rencontré les joueurs au cours des derniers jours afin de les informer des derniers dénouements. Mercredi, les Coyotes ont disputé le dernier match local de leur histoire contre les Oilers d’Edmonton. Cette soirée haute en émotions s’est conclue par une victoire de 5-2 des favoris de la foule.

Plusieurs anciens joueurs ont exprimé leur tristesse. Shane Doan, visage de la franchise depuis son arrivée à Phoenix en 1996 jusqu’à sa retraite en 2017, a parlé aux médias locaux de la relation unique liant les athlètes et la communauté. « Les fans, les gens qui ont passé toute leur carrière ici, les agents de sécurité, les employés de la billetterie, a-t-il énuméré. C’est tout le monde. C’est un petit groupe ici, tissé très serré. C’est ce qui rend ça si difficile. »

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Shane Doan et Carey Price en 2016

« Le hockey est davantage qu’un sport », a-t-il ajouté.

Aujourd’hui analyste à la télévision, l’ex-dur à cuire Paul Bissonnette a retenu un sanglot en ondes en rendant hommage à l’équipe qui lui a donné sa chance dans la LNH. Il a émis le souhait qu’une équipe revienne dans ce marché, mais s’est navré des conditions de la vente.

« Je sais que le hockey a sa place dans le désert, a-t-il dit. Je sais qu’il reviendra. Mais pas avec ce propriétaire-là. »