On s’approche de plus en plus d’une confirmation : les gouverneurs de la LNH se rencontreront jeudi pour approuver la vente — et le déménagement — des Coyotes de l’Arizona vers l’Utah.

C’est ce qu’a révélé l’informateur Elliotte Friedman, mercredi soir, sur X. Le journaliste indique que le vote se tiendra à 15 h, heure de l’Est.

Cette formalité devrait venir confirmer que les Coyotes passeront du propriétaire Alex Meruelo à celui du Jazz de l’Utah, Ryan Smith.

Ce dernier milite pour avoir une équipe de la LNH à Salt Lake City depuis quelques mois. Il en ferait l’acquisition pour 1,2 milliard de dollars.

Le tout dernier match anticipé des Coyotes en Arizona a lieu ce mercredi soir, contre les Oilers d’Edmonton, au Mullett Arena de Tempe, la plus petite enceinte du circuit Bettman.