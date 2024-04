PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Connor Bedard, Brock Faber et Luke Hughes finalistes

(New York) Le joueur de centre des Blackhawks de Chicago Connor Bedard, le défenseur du Wild du Minnesota Brock Faber et le défenseur des Devils du New Jersey Luke Hughes sont les finalistes au trophée Calder, a annoncé la LNH mardi.

La Presse Canadienne

Ce trophée est remis annuellement à la recrue par excellence de la LNH, à l’issue d’un scrutin réalisé auprès des membres de l’Association des journalistes de hockey professionnels.

Bedard a dominé les recrues et les Blackhawks avec 22 buts et 61 points en dépit du fait qu’il ait raté 14 rencontres en raison d’une fracture de la mâchoire. Ses 39 mentions d’aide lui ont aussi permis de dominer son équipe à ce chapitre, et de terminer à égalité avec Faber chez les recrues du circuit Bettman.

L’attaquant âgé de 18 ans originaire de North Vancouver, en Colombie-Britannique, est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la LNH à conclure la saison régulière au sommet des colonnes des buts, des mentions d’assistance et des points chez les recrues, derrière l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon en 2013-14.

Bedard, le premier choix du repêchage de la LNH en 2023, est aussi devenu le deuxième plus jeune joueur recrue de l’histoire de la LNH à avoir accompli cet exploit pour son équipe après l’attaquant des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby en 2005-06.

PHOTO ISAIAH J. DOWNING, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Brock Faber (au centre)

Faber a fini en deuxième place parmi les recrues en compagnie de Hughes à 47 points (huit buts, 39 mentions d’aide) en 82 rencontres. Il a surpassé toutes les recrues avec un temps de jeu moyen de 24 minutes et 58 secondes par match cette saison.

PHOTO KYLE ROSS, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Luke Hughes (à droite)

Les 47 points de Hughes cette saison constituent le deuxième plus haut total pour un défenseur recrue dans l’histoire des Devils, derrière les 60 de Barry Beck en 1977-78, avec les Rockies du Colorado.

Le défenseur des Canucks de Vancouver Quinn Hughes, le frère de Luke, fut finaliste au trophée Calder en 2020. C’est la première fois que deux frères sont finalistes pour l’obtention de ce trophée.