Andrei Svechnikov (37) célèbre avec Sebastian Aho (20) son but marqué en première période.

PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS

(Raleigh) Seth Jarvis a planté le dernier clou dans un filet désert et il a ajouté deux mentions d’aide, guidant les Hurricanes de la Caroline vers une victoire de 6-3 aux dépens des Islanders de New York, mardi soir.

La Presse Canadienne

Les Hurricanes ont pris les devants pour de bon grâce à deux buts en huit secondes au dernier tiers, mettant fin aux espoirs des Islanders.

« Ils ont été tenaces, a dit l’entraîneur-chef des vainqueurs, Rod Brind’Amour. Il nous a fallu très bien jouer pour gagner la série. »

Les Hurricanes ont remporté cette série 4-1 et ils ont maintenant rendez-vous au tour suivant avec les Rangers de New York, les gagnants du trophée des Présidents.

Teuvo Teravainen, Andrei Svechnikov, Evgeny Kuznetsov, Jack Drury, avec son premier but en carrière en séries éliminatoires, et Stefan Noesen ont aussi fait mouche pour l’équipe de la Caroline du Nord.

Brady Skjei a récolté deux mentions d’aide alors que Frederik Andersen a repoussé 22 rondelles dans la victoire.

PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS, FOURNIE PAR REUTERS CON Sebastian Aho (20) et Alexander Romanov (28)

« Les Islanders jouent intensément, mais nous avons fait le travail, a dit Drury, qui évoluait comme centre du troisième trio. Nous avons bien répondu en troisième période. »

Mike Reilly, Brock Nelson et Casey Cizikas ont touché la cible pour les Islanders, qui ont été éliminés par les Hurricanes pour la deuxième année de suite.

Mathew Barzal a participé à deux buts des siens tandis que Semyon Varlamov a cédé cinq fois en 37 tirs.

« Ça laisse un vide… »

Les partisans qui ne sont pas restés coincés dans le stationnement ont vu un début de match endiablé de la part des Hurricanes.

La première période n’était vieille que de 83 secondes lorsque l’équipe locale a ouvert le pointage. Jarvis a récupéré la rondelle dans le coin de la zone des Islanders et il s’est défait de Barzal avant d’effectuer une passe à Teravainen. Le tir du Finlandais a surpris Varlamov, qui ne semblait pas tout à fait prêt.

Moins de deux minutes plus tard, les Hurricanes ont profité d’un avantage numérique pour doubler leur avance. Sur le flanc droit, Svechnikov a tenté de remettre le disque devant le filet vers Sebastian Aho, mais le défenseur Robert Bortuzzo a involontairement déjoué son propre gardien.

Après s’être ressaisis, les visiteurs ont répliqué seulement 41 secondes plus tard. En avantage numérique, Reilly a décoché un violent tir sur réception qui a touché le patin de Jordan Staal avant de tromper la vigilance d’Andersen.

Les Hurricanes ont maintenu un rythme élevé pour le reste de la période et ils ont obtenu un lancer de pénalité après qu’un joueur eut fermé la main sur la rondelle dans le demi-cercle. Kuznetsov a été l’élu de l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour et il a été très patient avant de battre Varlamov de vitesse.

PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Patrick Roy derrière le banc des Islanders

Le vent a quelque peu tourné au deuxième engagement et les Islanders ont réussi à créer l’égalité contre toute attente. Nelson a d’abord vu son tir toucher Jalen Chatfield avant de terminer son élan à l’intérieur du filet, à 3 min 47 s. Alors qu’il ne restait que 22 secondes à écouler, Cizikas a profité de la chute d’Andersen pour envoyer le disque dans une cage déserte.

Les bonds chanceux ont repris de plus belle au troisième vingt, mais cette fois, en faveur des Hurricanes.

L’équipe de la Caroline du Nord s’est lancée à l’attaque et le tir de Skjei a été bloqué par Alexander Romanov. La rondelle a cependant sauté par-dessus la lame du bâton de Jean-Gabriel Pageau, ce qui a permis à Drury de dénouer l’impasse. Huit secondes plus tard, le dégagement de Skjei a touché une paroi métallique et Noesen n’a eu qu’à pousser le disque dans le filet libre.

« Je ne dis pas que nous aurions dû gagner la série, a indiqué l’entraîneur-chef des Islanders, Patrick Roy. Je dis que ça aurait facilement pu être un cas où il y a un sixième match sur notre patinoire. Ça laisse un vide dans le sens où je crois qu’on a joué beaucoup mieux que ce qui en a résulté. »