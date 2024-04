Séries éliminatoires de la LPHF Montréal jouera ses deux premiers matchs les 9 et 11 mai à Laval

(Toronto) On savait déjà que l’équipe de Montréal aura l’avantage de la glace en première ronde des séries éliminatoires de la Ligue professionnelle de hockey féminin et qu’elle jouera ses matchs à la Place Bell. On connaît maintenant les dates de ses deux premières parties.