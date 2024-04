T. J. Oshie, qui a atteint le plateau des 1000 matchs en carrière et qui a inscrit le but dans un filet désert qui a assuré la place en éliminatoires aux Capitals, est devenu depuis longtemps un coéquipier populaire et un favori des partisans.

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Arlington) T. J. Oshie est longtemps resté sur la glace après que plusieurs coéquipiers des Capitals de Washington soient rentrés au vestiaire, à la suite de leur élimination.

Stephen Whyno Associated Press

Sa famille a été présente lors de chacun des quatre matchs, incluant ceux à New York, juste au cas. Ce pourrait être les derniers qu’il ait joués dans la LNH.

Oshie n’a pas encore annoncé sa retraite, mais l’ailier de 37 ans a reconnu mardi que les médecins et lui devaient trouver une solution à ses problèmes chroniques de dos avant qu’il revienne pour une 17e saison.

« J’adorerais jouer l’année prochaine, mais je devrai revenir avec une certaine garantie que mon dos tiendra le coup – c’est difficile de placer tout le monde dans cette situation, a déclaré Oshie. J’aimerais simplement trouver une réponse et une solution au problème avant de revenir. »

Le dos d’Oshie et d’autres blessures l’ont limité à 52 des 82 matchs des Capitals cette saison. Il a disputé le dernier affrontement de la série contre les Rangers de New York avec la main gauche cassée.

« Une main cassée, c’est comme un ongle cassé comparativement à ce que je vis avec mon dos, a dit Oshie, ajoutant qu’il est souvent au sol incapable de bouger quand son dos abandonne. Il y a eu beaucoup de choses supplémentaires que j’ai dû faire pour m’assurer que mon dos soit prêt à jouer un match dans la LNH. »

S’attendant déjà à ce que le centre Nicklas Backstrom reste sur la liste des blessés à long terme pour la dernière année de son contrat, après s’être retiré du jeu en novembre en raison d’une blessure persistante à la hanche, le directeur général Brian MacLellan a indiqué que l’équipe allait soutenir Oshie, peu importe sa décision, et qu’il n’a pas besoin de fournir une date de réponse.

« S’il détermine à un certain moment qu’il se sent bien et qu’il veut revenir jouer, allons-y, a exprimé MacLellan. S’il ne le fait pas, nous irons de cette façon également. »

La présence ou l’absence d’Oshie affecterait certainement la façon dont les Capitals attaqueront la saison morte, qu’ils puissent utiliser son espace salarial de 5,75 millionsUS ou qu’ils aient besoin de combler un vide majeur.

« Il est un élément important de notre équipe, a insisté MacLellan. Tu l’as ou tu trouves un autre gars. »

Oshie, qui a atteint le plateau des 1000 matchs en carrière et qui a inscrit le but dans un filet désert qui a assuré la place en éliminatoires aux Capitals, est devenu depuis longtemps un coéquipier populaire et un favori des partisans. Il s’est avéré le moteur émotionnel de l’équipe pendant près d’une décennie alors qu’il jouait malgré des blessures.

« C’est un guerrier, a noté le capitaine Alex Ovechkin. C’est un gars qui apporte de l’énergie sur la glace et à l’extérieur. Il a tellement de respect de la part des entraîneurs, des partisans et des joueurs aussi. »