Les Golden Knights de Vegas ont procédé à un changement de gardien de but, et Adin Hill obtiendra ce soir son premier départ des présentes séries éliminatoires de la Coupe Stanley lors du match no 5 contre les Stars de Dallas.

Mark Anderson Associated Press

Logan Thompson avait été le gardien partant des quatre premiers matchs de cette série, qui est à égalité 2-2.

Les deux gardiens de but ont partagé le travail devant le filet des Golden Knights pendant la dernière portion du calendrier régulier.

Thompson présente un taux d’efficacité de ,921 dans cette série et une moyenne de buts alloués de 2,35 jusqu’ici. Il a notamment effectué un sommet personnel de 43 arrêts dans une défaite de 4-3 en prolongation samedi soir.

Hill fut l’un des architectes de la conquête de la coupe Stanley des Golden Knights la saison dernière. Il avait entamé le tournoi printanier dans un rôle de gardien réserviste, mais après que Laurent Brossoit se soit blessé au deuxième tour, Hill avait gagné la confiance de son entraîneur-chef et compilé une fiche de 11-4 avec un taux d’efficacité de ,932 et une moyenne de buts alloués de 2,17.

Hill a présenté un dossier de 19-12-2 avec un taux d’efficacité de ,909 et une moyenne de 2,71 en saison régulière.