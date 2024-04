D’un côté, des Coyotes qui voulaient survivre. De l’autre, une ville, Salt Lake City, qui travaillait fort pour avoir son équipe de la LNH. À travers tout ça, toutes sortes d’annonces qui rendent la situation difficile à suivre. Voici de quoi vous aider à y voir plus clair quand le sujet surgira devant la machine à café.

Est-ce vrai que les Coyotes de l’Arizona pourraient déménager à Salt Lake City dès cette semaine ?

Oui, c’est vrai. C’est même fortement – très fortement – probable.

Le journaliste Craig Morgan, qui couvre les Coyotes pour PHNX Sports, affirme que les joueurs se sont fait dire que la relocalisation en Utah était « réelle ». De son côté, Chris Johnston, du média The Athletic, soutient que le message était qu’un déménagement à Salt Lake City était « probable ». Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a quant à lui confirmé que les joueurs « avaient reçu une mise à jour à propos de la situation actuelle », avant d’ajouter que le déménagement de l’équipe n’était pas complété pour le moment. Dans tous les cas, joueurs et officiels pourraient effectuer une visite en Utah cette semaine, peut-être même tout de suite après le dernier match de la saison des Coyotes, mercredi.

Quelle est la genèse de tout ça ?

En janvier, le Smith Entertainment Group (SEG), présidé par Ryan Smith, a déposé une demande officielle auprès de la LNH pour amorcer un processus d’expansion en Utah. À Salt Lake City plus précisément, où la population a augmenté de 30 % depuis les Jeux olympiques de 2002.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, s’était montré emballé par le projet : « Nous sommes impressionnés par l’engagement de Ryan et Ashley Smith envers leur collectivité, ainsi que par leur passion et leur vision de l’Utah, non seulement en tant que marché de hockey, mais aussi comme destination de premier plan pour le sport et le divertissement, avait-il alors affirmé. L’Utah est un marché prometteur, et nous nous réjouissons de poursuivre nos discussions. »

Le 8 avril dernier, Ryan Smith a publié sur ses réseaux sociaux un sondage afin d’amasser des idées de nom d’équipe, dans l’éventualité où une formation s’installerait dans l’Utah un jour.

Quelque 48 heures plus tard, l’informateur Frank Seravalli, du site Daily Faceoff, rapportait que la LNH travaillait sur deux calendriers différents pour la prochaine saison : un avec les Coyotes en Arizona, et un second avec une franchise installée à Salt Lake City. De là, tout a déboulé en quelques heures seulement.

Qu’est-ce exactement que le Smith Entertainment Group ?

Le SEG est déjà propriétaire de différentes franchises sportives, soit le Jazz de l’Utah dans la NBA, le Real Salt Lake dans la MLS et les Royals dans la NWSL. Il possède également le complexe sportif Delta Center, domicile du Jazz. C’est d’ailleurs là que jouerait une éventuelle équipe de la LNH, jusqu’à ce que le SEG bâtisse un aréna de hockey qu’il souhaite « à la fine pointe de la technologie ». Le Delta Center, conçu pour le basketball, n’offre que 14 000 sièges en configuration hockey pour le moment, ce qui en ferait le plus petit aréna du circuit.

Pendant ce temps, qu’ont fait les Coyotes pour survivre ?

L’histoire des Coyotes est tout sauf un long fleuve tranquille. On les a déclarés morts souvent depuis leur arrivée en 1996, notamment au moment de leur faillite de 2009 ou du vote serré du conseil municipal de Glendale en 2013 sur les termes d’un bail à long terme dans l’aréna de l’endroit. Les Coyotes ont changé de proprios, d’arénas, sans jamais réussir à s’établir dans leur marché.

On le sait : les Coyotes avaient besoin d’un aréna. Ils ont passé les deux dernières saisons dans le Mullett Arena, un amphithéâtre universitaire de 4600 places, après avoir été chassés du Desert Diamond Arena de Glendale. Puisque tous ses plans ont échoué jusqu’ici, l’équipe convoitait un terrain désert de 110 acres situé à l’intersection de Scottsdale Road et de l’autoroute 101.

L’aréna qu’elle envisagerait d’y construire posséderait une capacité de 17 000 spectateurs. Le complexe contiendrait également trois patinoires servant à la fois de centre d’entraînement et d’arénas pour le hockey mineur. Inauguré pour la saison 2027-2028, il accueillerait de plus une salle de spectacle de 3000 places, des logements, des bureaux et des stationnements. Le tout pour la somme de 3 milliards de dollars, provenant en totalité de fonds privés.

Le hic, voyez-vous, c’est que pour faire tout ça, les Coyotes doivent posséder ledit terrain. Et pour ça, ils doivent prendre part à un encan. Ce qui, nécessairement, veut dire qu’ils doivent soumettre la plus haute mise. Cet encan aura lieu le 27 juin, une date trop tardive s’il avait fallu ensuite déménager l’équipe dans le cas où le propriétaire Alex Meruelo aurait perdu son pari. Ce qui a précipité les choses.

Quelle est la suite des choses ?

Selon ESPN, la relocalisation des Coyotes se déroulerait en deux temps. D’abord, la LNH achèterait la franchise pour la somme de 1 milliard de dollars. Puis, elle la vendrait au SEG pour 1,3 milliard de dollars. Les 300 millions additionnels seraient répartis entre les 31 autres équipes du circuit.

L’animateur de radio sportive de Phoenix John Gambadoro a offert dans les dernières heures quelques autres informations non confirmées. Il soutient que le propriétaire Alex Meruelo a accepté de vendre l’équipe seulement après avoir obtenu l’assurance contractuelle qu’il pourrait recevoir une franchise via l’expansion dans les cinq prochaines années, s’il réussit à construire un nouvel aréna. Il ajoute que Meruelo resterait propriétaire des Roadrunners de Tucson, dans la Ligue américaine, qui deviendraient alors le club-école de la nouvelle équipe de Salt Lake City et joueraient – si tout va bien – au… Mullett Arena.