Alexis Lafrenière (à gauche) et Artemi Panarin

PHOTO BRIAN FLUHARTY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Alexis Lafrenière a marqué son 25e but de la saison contre les Coyotes de l’Arizona, samedi. Il l’a obtenu de façon spectaculaire avec un tour du chapeau, son premier en carrière.

Lafrenière totalise désormais 52 points en 75 matchs avec les Rangers. S’il maintient le rythme, il pourrait atteindre 27 buts et 57 points. Ça n’est pas banal pour un jeune homme de 22 ans.

On avait presque convenu que le choix de Lafrenière, repêché au premier rang en 2020, constituait une erreur de la part des Rangers et de son ancienne administration menée par Jeff Gorton, aujourd’hui avec le Canadien.

Or, il faut au moins cinq ans, parfois même six ou sept, avant de porter un verdict sur une cuvée. Le Québécois ne produit pas encore au rythme des Stützle, Raymond ou Jarvis, mais l’écart se rétrécit.

Production en 2023-2024

Alexis Lafrenière, NY Rangers : 75 matchs/25 buts, 52 points Quinton Byfield, Los Angeles : 72 matchs/19 buts, 53 points Tim Stützle, Ottawa : 73 matchs/18 buts, 69 points Lucas Raymond, Detroit : 75 matchs/25 buts, 61 points Jake Sanderson, Ottawa : 70 matchs/8 buts, 32 points (défenseur) Jamie Drysdale, Anaheim : 28 matchs/3 buts, 10 points (défenseur) Alexander Holtz, New Jersey : 74 matchs/16 buts, 27 points Jack Quinn, Buffalo : 20 matchs/5 buts, 12 points Marco Rossi, Minnesota : 73 matchs/20 buts, 37 points Cole Perfetti, Winnipeg : 67 matchs/17 buts, 35 points Yaroslav Askarov : Ligue américaine (gardien) Anton Lundell, Floride : 71 matchs/9 buts, 29 points Seth Jarvis, Caroline : 75 matchs/29 buts, 62 points Dylan Holloway, Edmonton : 32 matchs/3 buts, 4 points (rétrogradé LAH) Rodion Amirov, Toronto : Décédé Kaiden Guhle, Montréal : 68 matchs/6 buts, 21 points (défenseur) Lukas Reichel, Chicago : 57 matchs/4 buts, 13 points Dawson Mercer, New Jersey : 74 matchs/19 buts, 31 points Braden Schneider, NY Rangers : 75 matchs/4 buts, 17 points (défenseur) Shakir Mukhamadullin, New Jersey : Ligue américaine (défenseur)

Lafrenière n’a pas franchi la marque des 40 points à ses trois premières saisons dans la Ligue nationale de hockey. À sa défense, il jouait pour un club compétitif et se retrouvait généralement relégué au sein du troisième trio avec deux autres jeunes, Filip Chytil et Kaapo Kakko. Il jouait moins de 14 minutes en moyenne à ses deux premières années. Il en dispute 17 cette année au sein du deuxième trio avec Vincent Trocheck et Artemi Panarin.

Stützle jouait pour un club en reconstruction à Ottawa. Il a obtenu 15 : 44 à sa première année, 18 : 25 à sa seconde et joue plus de 21 minutes depuis deux ans. Raymond s’est retrouvé au sein d’un deuxième trio dès sa première saison à Detroit.

Troisième choix au total en 2011, Jonathan Huberdeau, un ailier comme Lafrenière, a tardé à exploser offensivement, même s’il a remporté le trophée Calder à sa première saison pour ses 31 points en 48 matchs. Il a atteint la marque des 60 points à sa sixième saison, avec des sommets de 92 points à sa septième année et 115 points à sa dixième.

Preuve qu’il faut attendre au moins une moitié de décennie sinon plus avant de trancher, le défenseur Brock Faber, repêché au deuxième tour par les Kings de Los Angeles, n’était pas considéré parmi les meilleurs de sa cuvée il y a un an.

L’un des deux candidats au trophée Calder cette année avec Connor Bedard serait peut-être le premier choix au total si on devait refaire le repêchage aujourd’hui, avec ses 41 points et ses 25 minutes d’utilisation. Stützle, l’incontestable premier de classe l’an dernier avec 90 points, a vu sa cote chuter légèrement cette année.

Son coéquipier, le défenseur Jake Sanderson, serait sans doute repêché quelques rangs plus haut. Que dire de Quinton Byfield, à Los Angeles, dont c’est enfin l’éclosion cet hiver. Si les Kings n’avaient pas bêtement échangé Faber au Wild, ils se retrouveraient avec une extraordinaire récolte, quoique Faber et un choix de premier tour en 2022, leur ont permis de mettre la main sur un ailier de premier trio, Kevin Fiala.

Un autre attaquant, Seth Jarvis, se retrouverait au sommet. Il a marqué 29 buts cette saison au sein du premier trio des Hurricanes. Ceux-ci ont reçu un cadeau inespéré des Maple Leafs, ce 13e choix au total pour permettre à Toronto de se débarrasser de Patrick Marleau et de son contrat…

Le Canadien s’en est bien tiré avec Kaiden Guhle au 16e rang. Si c’était à refaire, Guhle serait sans doute choisi parmi les huit premiers.

Un record pour Sidney Crosby

PHOTO DANNY WILD, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Sidney Crosby

Sidney Crosby vient de rejoindre le légendaire Wayne Gretzky avec une 19e saison consécutive d’un point ou plus par match, en amassant trois points contre les Rangers lundi. Il a désormais 82 points en 74 matchs cette saison, à 36 ans.

Cette marque en dit long sur sa durabilité et son talent. Et Crosby n’est pas qu’un compteur, mais aussi un formidable leader, un travailleur acharné, un gagnant.

Avec 1584 points en 1264 matchs, deux trophées Hart remis au joueur par excellence, deux Conn-Smythe remis au meilleur joueur en séries, trois Coupes Stanley, Crosby entrera dans la légende à sa retraite parmi les cinq plus grands joueurs de l’histoire.

Les Penguins viennent de gagner trois de leurs quatre derniers matchs. Ils s’approchent à cinq points des Capitals de Washington et de la dernière place donnant accès aux séries, mais il leur reste huit matchs à disputer et les Capitals neuf. Ils sont aussi à cinq points des Red Wings mais avec deux matchs en main.