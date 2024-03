PHOTO DARRYL WEBB, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le débat fait rage depuis quelques semaines et s’étend désormais à l’extérieur des frontières du Minnesota.

Dans le coin droit, vous avez la darling de la LNH, 18 ans seulement, premier choix au total en 2023, premier compteur chez les recrues. Dans le coin gauche, un défenseur droitier de 21 ans, choix de deuxième tour, déjà échangé par son organisation originale, mais déjà défenseur numéro un de son nouveau club.

Les journalistes affectés à la couverture des activités de la Ligue nationale de hockey auront-ils le courage de snober Connor Bedard au profit de Brock Faber dans leur vote pour le trophée Calder remis à la recrue par excellence ?

Bedard, l’un des plus jeunes joueurs de la cuvée 2023, est toujours âgé de 18 ans. Il en aura 19 en juillet seulement. Malgré tout, il a amassé 56 points en 58 matchs, dont treize à ses huit dernières rencontres, au sein d’un club moribond, les Blackhawks de Chicago.

Ce jeune homme est bien mal entouré. Il a Ryan Donato et Philipp Kurashev pour ailiers. Donato, 27 ans, n’a jamais amassé plus de 31 points dans une saison. Kurashev, 24 ans, a obtenu 47 points cet hiver. Il n’avait jamais eu de saison de plus de 25 points lors des trois années précédentes.

Le deuxième trio de Chicago est constitué de Tyler Johnson, Nick Foligno et Taylor Raddysh. Inutile de préciser contre qui l’adversaire oppose son meilleur trio défensif.

PHOTO KAMIL KRZACZYNSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Connor Bedard

Bedard, en revanche, n’a pas la pression de faire gagner les Hawks à court terme. Chicago est dans la cave du classement avec San Jose, comme on s’y attendait. On ne fait pas grand cas de la fiche de -37 de ce garçon, la pire du club après Kurashev.

Faber a trois ans de plus. Il a bénéficié de trois saisons supplémentaires de développement à l’Université du Minnesota après avoir été repêché au 45e rang par les Kings de Los Angeles en 2020.

Échangé par les Kings en juin 2022 avec un choix de premier tour, 19e au total, en 2022 (Liam Öhgren) pour Kevin Fiala, Faber a réussi un exploit rare : s’imposer à titre de défenseur numéro un à sa première saison dans la Ligue nationale au sein d’une équipe dans la course pour une place en séries.

Minnesota arrivera à court, déjà à neuf points des Golden Knights de Vegas, dernier club qualifié, mais le Wild a disputé des matchs significatifs pendant presque toute la saison.

Faber a amassé 40 points en 71 matchs, un rythme de 46 points sur une saison complète. Mais aussi, surtout, il joue en moyenne 25 : 05 par rencontre, neuf secondes de plus que Cale Makar au Colorado. Seuls Drew Doughty, John Carlson, Rasmus Dahlin, Seth Jones, Mike Matheson et Noah Dobson jouent davantage. Dahlin, 24 ans dans deux semaines, Dobson, 24 ans, et Faber sont les seuls de moins de 29 ans dans le groupe.

Rob Blake des Kings aura réussi le triste exploit d’échanger deux éventuels défenseurs numéro un pour des solutions à court terme, Faber et Sean Durzi, cédé aux Coyotes de l’Arizona pour libérer un peu de masse salariale. Durzi a 35 points en 66 matchs et joue en moyenne 22 : 36 pour les Coyotes.

Malheureusement pour Faber, on accorde très peu souvent le trophée Calder à un défenseur. Seulement cinq ont mérité l’honneur au cours des vingt dernières saisons.

Il était difficile d’ignorer Moritz Seider en 2022 avec sa saison de 50 points et son rôle de défenseur numéro un à Detroit. Trevor Zegras a bien amassé 61 points à Anaheim, mais seulement 11 de plus qu’un défenseur du même âge, et loin de la réputation d’un Bedard.

Cale Makar n’avait aucune compétition en 2020. L’un des meilleurs candidats à l’attaque, Dominik Kubalik, était un ailier de presque 25 ans, 46 points en 68 parties, quatre de moins que Makar en 11 matchs de plus. Quinn Hughes a d’ailleurs terminé deuxième au scrutin.

Aaron Ekblad a coiffé Mark Stone et Johnny Gaudreau en 2015, mais il venait d’être repêché premier au total par les Panthers de la Floride et avait amassé un impressionnant total de 39 points à seulement 18 ans.

En bref, à moins d’être repêché dans le top 5 et, ou, de produire offensivement ou de se retrouver dans une cohorte faible à l’attaque, un défenseur a très peu de chances de remporter le Calder. Bonne chance à Brock Faber !

Nouvelle marque pour Slafkovsky

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS Juraj Slafkovsky

Avec une passe mardi au Colorado, Juraj Slafkovsky est devenu le premier joueur de moins de 20 ans dans l’histoire du Canadien à amasser 40 points. Mario Tremblay détenait le record pour le plus de points à 19 ans ou moins, 39, en 1974-1975. Alex Galchenyuk aurait sans doute fracassé cette marque en 2012, n’eût été le lockout avec 27 points en 48 matchs, un rythme de 46 points sur une saison complète. Jesperi Kotkaniemi avait obtenu 34 points à 18 ans en 2018-2019.

À ce rythme, Slafkovsky pourrait terminer la saison avec 46 points justement. Mais si l’on tient compte de sa cadence actuelle, 20 points en 24 matchs depuis le 25 janvier, ça lui donnerait neuf points à ses onze derniers matchs pour une production globale de 49 points. Mais s’il produit comme plus récemment, neuf points en huit matchs, il atteindra les 50 points.