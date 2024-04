(Boucherville) Gilles Bouchard, Jean-François Gérgoire et Sylvain Favreau sont les finalistes au trophée Ron-Lapointe, qui est remis annuellement à l’entraîneur-chef par excellence dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec, a annoncé le circuit Cecchini jeudi.

La Presse Canadienne

Après cinq saisons dans la Ligue américaine comme entraîneur adjoint du Crunch de Syracuse, dans la Ligue américaine de hockey, Bouchard a mené le Phoenix de Sherbrooke vers la quatrième position de l’Association Ouest en vertu d’un dossier de 32-30-1-5, pour 70 points.

Pour sa part, Grégoire a mené le Drakkar de Baie-Comeau vers des records d’équipe avec 53 victoires et 109 points, soit le 11e total le plus élevé de l’histoire de la LHJMQ. Sa troupe a terminé au premier rang de la ligue en défense (163 buts contre), au troisième en attaque (290 buts) et en désavantage numérique (81,2 %), et au quatrième en avantage numérique (25,7 %).

De son côté, après deux saisons en tant qu’entraîneur-chef des Mooseheads de Halifax et une participation à la série finale du trophée Gilles-Courteau, Favreau a mené les Voltigeurs de Drummondville à la conquête du championnat de l’Association Ouest avec un dossier de 48-14-5-1 pour 102 points, le quatrième total le plus élevé de leur histoire. Les Voltigeurs ont fini au premier rang en attaque (306 buts), en deuxième place en défense (183 buts contre) et en avantage numérique (26,6 %), et en troisième position en désavantage numérique (81,2 %).

Le lauréat du trophée Ron-Lapointe sera dévoilé vendredi.