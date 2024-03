David Reinbacher entamera donc sa carrière dans l’organisation ce week-end à Belleville avec le Rocket de Laval. Pour mieux nous situer et aussi, surtout, mettre les choses en perspective, voyons où en sont les premiers choix de sa cuvée 2023 à l’heure actuelle.

La cuvée est très forte au sommet. Les trois premiers choix, Connor Bedard, Leo Carlsson et Adam Fantilli, ont disputé la saison dans la LNH, en plus du treizième, Zach Benson, contrairement à un seul l’an dernier, Juraj Slafkovsky. Reinbacher devient le quatrième à atteindre un circuit professionnel, mais dans la Ligue américaine. Les autres poursuivent leur apprentissage dans la NCAA, les rangs juniors ou en Europe.

1. Connor Bedard, centre, Chicago

PHOTO KAMIL KRZACZYNSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Connor Bedard

Malgré une saison entrecoupée par une blessure, la faiblesse des Blackhawks et des ailiers de deuxième ordre, Bedard produit à un rythme de presque un point par match, 54 points en 55 rencontres, dont 13 points à ses sept derniers matchs. Et il n’aura pas 19 ans avant juillet !

2. Leo Carlsson, centre, Anaheim

PHOTO RYAN SUN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Leo Carlsson

Ce grand centre de 6 pieds 3 pouces a lui aussi été blessé cet hiver, on a aussi ménagé son utilisation, mais il a amassé 24 points en 42 parties jusqu’ici. Ça lui donnerait 47 points sur une saison complète, un rendement supérieur à plusieurs premiers choix au total des dernières années, Juraj Slafkovsky, Alexis Lafrenière ou même Jack Hughes.

3. Adam Fantilli, centre, Columbus

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Adam Fantilli

Fantilli a lui aussi fait le saut dans la LNH immédiatement, avec une production intéressante de 27 points, dont 12 buts, en 49 matchs, mais il a été blessé lui aussi, un accident bête en janvier alors que le patin d’un adversaire lui a tranché le mollet. Il n’est pas encore revenu au jeu.

4. Will Smith, centre, San Jose

Les Sharks ont sagement laissé Will Smith mûrir au moins une saison dans la NCAA, à Boston College, avec ses complices du programme de développement américain Ryan Leonard et Gabriel Perreault. Ce centre droitier créatif avait besoin de gagner en force physique. Smith a amassé un total impressionnant de 58 points en 35 matchs et demeure l’une des deux recrues avec Macklin Celebrini en lice pour le trophée Hobey-Baker remis au joueur par excellence dans les rangs collégiaux américains. Il a six points de plus que Cutter Gauthier, repêché au cinquième rang par Philadelphie en 2022 puis échangé aux Ducks cet hiver. S’il rejoint les Sharks cette saison, il ne restera plus beaucoup de matchs au calendrier puisque Boston College risque d’atteindre le Frozen Four.

5. David Reinbacher, défenseur, Montréal

6. Dmitry Simashev, défenseur, Arizona

Les Coyotes visaient Reinbacher, mais se sont rabattus sur un autre défenseur, Simashev, au dernier moment, dit-on. Simashev, un défenseur gaucher de 6 pieds 4 pouces et 200 livres a passé l’hiver au sein d’une troisième paire à Yaroslav, en KHL, joué en moyenne 14 minutes et produit 10 points en 63 matchs. Parvenir à maintenir un poste régulier à 18 ans (il a fêté ses 19 ans en février) au sein d’un club de tête en Russie constitue déjà un exploit. La maturité de son jeu défensif lui a sans doute permis de gagner la confiance de ses entraîneurs. Il n’est pas reconnu comme un grand défenseur offensif, mais il possède beaucoup de vitesse et excelle aussi en relance. Simashev, qui dit s’inspirer de Kobe Bryant, est sous contrat jusqu’en 2025.

7. Matvei Michkov, ailier, Philadelphie

L’ailier dont rêvaient plusieurs partisans du Canadien. Michkov, 19 ans, a connu une autre bonne saison offensive à Sotchi, dans la KHL, avec 41 points en 47 matchs, après un début de saison difficile à St. Petersburg où il a séché sur le banc ou dans les estrades. Le fait de passer d’une puissance en Russie à l’un des pires clubs lui a permis d’obtenir le temps de jeu nécessaire à son développement. Ses détracteurs lui reprochent son manque d’intérêt à défendre son territoire et Sotchi lui a même fait rater un match cet hiver pour lui faire passer un message. Cet ailier de 5 pieds 10 pouces et 172 livres a terminé la saison avec quatre points en sept matchs, mais trois contre le pauvre club de Kulun, en Chine. Il est sous contrat jusqu’en 2026.

8. Ryan Leonard, ailier, Washington

Le rugueux ailier droit du trio américain complété par Smith et Perreault a assuré à sa première saison à Boston College avec 49 points, dont 26 buts, en 35 matchs, au quatrième rang des compteurs de son équipe derrière Smith, Gauthier et Perreault, et six points en sept matchs au Championnat mondial junior. À 6 pieds et 180 livres, il faudra voir si cet attaquant de puissance aura le même impact au plan physique une fois dans la LNH. Les Capitals vont laisser à Leonard la décision de rejoindre le club après sa saison collégiale ou d’y rester une année supplémentaire, a annoncé le DG Brian MacLellan début mars.

9. Nate Danielson, centre, Detroit

Danielson, un grand centre droitier de 6 pieds 2 pouces, a connu une première moitié de saison inférieure à son année d’admissibilité en termes de rendement offensif, mais il a vu sa production augmenter après son échange à Portland. Mais 63 points en 54 matchs demeure une production modeste pour un jeune homme de 19 ans (en septembre 2023) repêché dans le top 10. Pour l’instant, il est pressenti à titre de centre de milieu de formation, c’est-à-dire un troisième trio ou, dans le meilleur cas, un deuxième.

10. Dalibor Dvorsky, centre, St. Louis

Dvorsky, un compatriote slovaque de Slafkovsky et l’un des plus jeunes joueurs de sa cuvée, étant né en juin, a quitté en octobre les rangs professionnels en Suède, où il jouait peu, pour rejoindre le club junior de Sudbury, où il a amassé 82 points, dont 40 buts, en seulement 49 matchs. À 6 pieds 1 pouce et déjà 205 livres, on s’emballe à St. Louis en comparant son style à celui de Ryan O’Reilly en raison de son intelligence, son leadership et ses qualités défensives, sans compter son apport offensif.

11. Tom Willander, défenseur, Vancouver

Contrairement à plusieurs de ses jeunes compatriotes, ce défenseur droitier de 6 pieds 1 pouce et 186 livres a quitté la Suède pour continuer son apprentissage dans la NCAA, auprès de Lane Hutson à Boston University. Malgré ses 22 points en 33 matchs, l’hiver de Willander a été ponctué de hauts et de bas. L’adaptation a représenté un défi. Il a aussi connu un Championnat mondial junior inférieur aux attentes. Aux dernières nouvelles, le DG des Canucks, Patrik Allvin, avait l’intention de le laisser mûrir une année supplémentaire dans la NCAA.

12. Daniil But, ailier, Arizona

Avec le choix de premier tour obtenu des Sénateurs d’Ottawa pour Jakob Chychrun, les Coyotes ont pigé à nouveau en Russie. But, un colosse de 6 pieds 5 pouces et 205 livres, a lui aussi passé l’hiver dans la KHL malgré ses 18 ans, à Yaroslav comme Simashev, et amassé 21 points, dont 10 buts, en 55 matchs, malgré un temps d’utilisation souvent inférieur à dix minutes. C’est un exploit en soi. Cet attaquant droitier est lui aussi sous contrat jusqu’en 2025. Les Coyotes pourraient passer à la caisse dans deux ans en accueillant ces deux espoirs simultanément !

13. Zach Benson, ailier, Buffalo

À 18 ans seulement, et malgré un gabarit encore chétif à 5 pieds 10 pouces et 170 livres, Benson a su disputer la saison complète à Buffalo à seulement 18 ans, et amassé 23 points en 59 matchs. Il a même devancé dans la hiérarchie le premier choix des Sabres l’an dernier, Matthew Savoie, neuvième au total. Benson joue au sein d’un troisième trio, qu’on pourrait aussi qualifier de deuxième, avec Dylan Cozens et J. J. Peterka. Sa créativité et sa fluidité constituent ses plus grands atouts.

14. Brayden Yager, centre, Pittsburgh

Les Penguins ont très peu de relève. Ils comptent seulement trois choix de premier tour dans les dix dernières années, dont Yager. Ce centre droitier de 6 pieds et 170 livres connaît une autre bonne saison avec les puissants Warriors de Moose Jaw, dans la Ligue junior de l’Ouest, avec 86 points, dont 34 buts, en 55 matchs, loin cependant de Jagger Firkus, d’un an son aîné, un choix de deuxième tour de Seattle en 2022, 118 points, dont 56 buts, en 61 matchs. Yager a participé au Championnat mondial junior avec le Canada à seulement 18 ans et obtenu 5 points en autant de rencontres. Avec un bon camp d’entraînement, voyons s’il peut contribuer à une certaine vague de rajeunissement à Pittsburgh l’an prochain.

15. Matthew Wood, ailier, Nashville

Les Predators ont choisi Wood en raison de son gabarit imposant de 6 pieds 4 pouces et 190 livres, de son intelligence et ses qualités de marqueur. Sa production a chuté cette année à l’Université du Connecticut, 28 points, dont 16 buts, en 35 matchs, comparativement à 34 points, dont 11 buts, en 35 matchs à son année d’admissibilité, mais ses entraîneurs à UConn ne semblent pas s’inquiéter puisqu’il demeure l’un des plus jeunes joueurs de l’équipe et qu’il n’est pas encore arrivé à maturité physiquement. Cet ailier droitier a aussi connu un bon Championnat mondial junior avec le Canada.

La filière suédoise des Canucks

Quelle équipe dans l’histoire de la LNH a compté le plus de matchs disputés par des Suédois ? Répondre les Red Wings aurait constitué le réflexe normal, avec les Lidstrom, Zetterberg, Holmstrom et Kronwall, mais les Canucks de Vancouver, adversaires du Canadien jeudi soir, les coiffent par une centaine de matchs avec entre autres les jumeaux Sedin, Mattias Ohlund, Markus Naslund, Thomas Gradin et compagnie. Leur DG, Patrik Alvin, est Suédois, leur centre numéro un Elias Pettersson aussi, Elias Lindholm vient de joindre l’équipe et les deux plus récents premiers choix du club, Jonathan Lekkerimaki et Tom Willander, proviennent de ce pays scandinave. Un dossier fort intéressant de Guillaume Lefrançois ce matin.