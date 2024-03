David Reinbacher a été ajouté à la formation officielle du Rocket de Laval lundi matin. Il portera le numéro 64 et pourrait disputer un premier match avec l’équipe ce prochain week-end. Il était temps.

Le Canadien a renvoyé son premier choix de 2023, cinquième au total, à son club suisse de Kloten en octobre pour divers facteurs, mais entre autres l’éloigner de l’environnement pressurisant du Québec à la suite des réactions négatives à sa sélection lors du repêchage.

L’organisation était familière aussi avec l’entraîneur en chef à Kloten, Gerry Fleming, un ancien défenseur du Canadien, il y avait une limite à envoyer trop de jeunes défenseurs à Laval pour entamer la saison avec Logan Mailloux, William Trudeau, Jayden Struble et, peut-être même Justin Barron, et Reinbacher venait de connaître une très bonne année à Kloten, avec 22 points en 46 matchs à seulement 18 ans, un temps d’utilisation favorable au sein de la première paire et dans la plupart des situations.

On avait moins de craintes de renvoyer ce défenseur autrichien de 6 pieds 3 pouces et 209 livres en Europe pour une saison supplémentaire qu’on en avait un an plus tôt avec Juraj Slafkovsky parce qu’il n’y avait de grandes failles dans le jeu de Reinbacher comme dans celui de l’attaquant slovaque. On tenait à garder Slafkovsky sous la tutelle de Martin St-Louis et de son personnel parce qu’il y avait de nombreux défauts à corriger dans le jeu de ce premier choix au total en 2022. Les résultats d’ailleurs sont épatants. Non seulement Slafkovsky, 19 ans seulement, est-il devenu un attaquant dominant au sein du premier trio, autant dans sa lutte pour la possession de la rondelle, son implication en défense et son échec-avant redoutable, mais il a obtenu 29 points à ses 38 derniers matchs, un rythme de 63 points sur une saison complète, et 18 points à ses 20 plus récentes rencontres.

Mais l’environnement stable dans lequel Reinbacher baignait l’an dernier s’est écroulé. Fleming a été congédié en novembre. Le directeur général Larry Mitchell a pris sa place pendant quelques mois, avant de se trouver un successeur en mars.

Après une saison intéressante l’an dernier, le neuvième rang au classement général sur quatorze équipes et une participation à la phase préliminaire des séries éliminatoires, Kloten a plongé dans les abysses du classement cet hiver, avec une fiche de 12-29-11. Seul Ajoie, un club au petit budget, a fait pire.

Le spécialiste analytique Thibaud Chatel a bien résumé la saison de Reinbacher dans ce texte riche en informations.

Chatel a décortiqué les 35 matchs de Reinbacher. Avec un temps d’utilisation de 19 minutes par rencontre, au sein d’un groupe de huit défenseurs, deux de plus que dans la LNH, le jeune homme a légèrement dépassé son temps de la saison précédente, et a encore une fois été le défenseur le plus occupé à cinq contre cinq et globalement.

La production offensive de Reinbacher a chuté cette saison, 11 points, dont 1 seul but, en 35 matchs (0,31 point/match) contre 22 points en 46 rencontres l’an dernier (0,48 point/match). Par contre, la baisse de productivité offensive de ce garçon va de pair avec celle de Kloten en 2023-2024, rappelle Chatel.

Reinbacher a néanmoins montré des progrès au chapitre du volume de tirs au but et du jeu de transition. Il a surmonté un début de saison difficile en raison de sa blessure au genou et du fait d’apprivoiser un corps en pleine croissance, mais a su faire des progrès au plan de ses changements de direction et de l’utilisation de son bâton en situation défensive, note Chatel.

Notre homme évoque une saison décevante dans l’ensemble, pas tant dans le sens où il a déçu, mais plutôt par rapport au fait où une série de facteurs l’ont empêché de progresser comme il aurait dû.

Mais le vestiaire de Kloten est désormais fermé d’ici la prochaine saison, Reinbacher rencontrera les journalistes du Québec mardi matin et il lui restera douze matchs de saison régulière à Laval, peut-être plus si le Rocket se qualifie pour les séries, afin de sauver un hiver difficile.

La situation de Ryan Johansen clarifiée

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ryan Johansen

Ryan Johansen n’a donc pas été renvoyé dans la Ligue américaine par les Flyers après son acquisition, mais il ne sera pas dans l’entourage du club non plus. Johansen s’est dit blessé à la hanche lors de la transaction quatre jours avant la date limite des échanges du 8 mars et comme les joueurs blessés ne peuvent être renvoyés dans les mineures, il poursuivra sa réadaptation à Philadelphie avec les spécialistes de l’équipe jusqu’à une date indéterminée, a confirmé le DG Daniel Brière au Hockey News lors d’un entretien téléphonique dimanche.

Les Flyers ont récolté de l’Avalanche un choix de premier tour en 2025 pour permettre au Colorado de se soustraire de son contrat de 4 millions pour la saison 2024-2025 (Nashville paye l’autre moitié des 8 millions). Philadelphie a aussi cédé à l’Avalanche le défenseur Sean Walker.

Les Flyers avaient sans doute l’idée de racheter le contrat de Johansen cet été. Ils ne pourront le faire s’il est blessé, mais pourront en revanche le placer sur la liste des blessés à long terme.