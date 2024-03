Jouer plus de 82 matchs en saison, compte complet et blessure et… les bourses en éliminatoires dans la NFL

Chaque semaine, les journalistes de l'équipe des Sports répondent à vos questions.

Plus de 82 matchs en une saison ?

Un joueur de la LNH peut-il jouer plus de 82 matchs en une saison en raison d’un échange ? Quel est le record de matchs par un joueur en une saison ? Stéphane Bouffard

Réponse de Guillaume Lefrançois :

C’est en effet possible, si un joueur est échangé à une équipe à laquelle il reste plus de matchs à jouer qu’à son équipe d’origine. Le record en une saison est de 86, partagé par Jimmy Carson (Detroit et Los Angeles, 1992-1993) et Bob Kudelski (Floride et Ottawa, 1993-1994), à l’époque où le calendrier comportait 84 matchs. La saison dernière, quatre joueurs ont disputé plus de 82 matchs, le défenseur Tyson Barrie finissant au premier rang avec 85 matchs, joués avec Edmonton et Nashville. Au grand plaisir de certains poolers.

Efficace des deux côtés

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Mickey Mantle frappait pour ,282 comme gaucher, et ,330 comme droitier.

Au baseball, est-ce déjà arrivé qu’un frappeur soit aussi efficace des deux côtés du marbre ? Par exemple, qu’il puisse réussir des coups de circuit et maintenir une moyenne de ,300 autant comme gaucher que comme droitier ? Luc Marquis

Réponse d’Alexandre Pratt :

En chiffres absolus, presque tous les frappeurs ambidextres réussissent beaucoup plus de circuits du côté gauche du marbre. Pourquoi ? Parce que c’est de ce côté qu’ils se placent pour affronter les lanceurs droitiers, plus nombreux que leurs confrères gauchers. La plupart des frappeurs ambidextres ont également un côté un peu plus fort que l’autre. Exemple : Mickey Mantle frappait pour ,282 comme gaucher, et ,330 comme droitier. Mais il y a bel et bien une poignée de frappeurs qui présentent des statistiques semblables des deux côtés, comme Tim Raines (,294/,293), Chipper Jones (,303/,304), José Ramírez (,279/,279), Carlos Beltrán (,279/,280) et Frankie Frisch (,318/,311).

Les bourses en éliminatoires dans la NFL

PHOTO KIRBY LEE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Patrick Mahomes, quart-arrière des Chiefs de Kansas City, champions du Super Bowl, s’adresse à la foule le 14 février dernier.

Dans la NFL, quel est le montant des bourses remises aux joueurs après chaque tour des éliminatoires ? Serge Lajoie

Réponse d’Alexandre Pratt :

Je vais essayer de garder ça le plus simple possible. Les gagnants du premier tour gagnent chacun entre 45 500 $ et 50 500 $, selon le classement de leur équipe en saison. Au deuxième tour, ils peuvent ajouter 50 500 $ supplémentaires. Les champions d’association peuvent toucher 73 000 $ de plus. Enfin, les perdants du Super Bowl reçoivent un chèque supplémentaire de 89 000 $, et les gagnants, 164 000 $. Donc au total, si toutes les conditions sont réunies, un joueur peut s’enrichir de plus de 330 000 $ en éliminatoires.

Compte complet et blessure

PHOTO SEAN RAYFORD, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jaxson Pease, lanceur du Tennessee Tech, lance une balle durant un match de la NCAA (baseball universitaire américain).

Au baseball, si un frappeur se blesse avec un compte de deux balles et deux prises et qu’il doit quitter la rencontre, est-ce que son remplaçant hérite de son compte, ou on doit recommencer à zéro ? Sylvain Brosseau

Réponse d’Alexandre Pratt :

Le compte reste le même. Donc dans ce cas-ci, deux balles et deux prises. La même règle s’applique si un gérant choisit de remplacer un frappeur non blessé par un frappeur d’urgence pendant une présence au bâton.

Le gardien et le filet désert

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Un but est marqué dans un filet désert.

Quand le gardien est retiré à la faveur d’un sixième patineur et qu’un but est marqué dans un filet désert, ce but est-il comptabilisé dans la moyenne du gardien ? Richard Côtė

Réponse de Guillaume Lefrançois :

Le gardien n’est pas pénalisé par ce but, le but ne compte pas à sa fiche. En revanche, il compte bel et bien dans les buts accordés par l’équipe.