PHOTO KIM KLEMENT NEITZEL, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Kucherov, Bedard et Fleury nommés étoiles de la semaine

(New York) L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov, celui des Blackhawks de Chicago Connor Bedard et le gardien de but du Wild du Minnesota Marc-André Fleury ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH, lundi.

La Presse Canadienne

Kucherov a dominé le circuit Bettman avec sept points (deux buts, cinq mentions d’aide) en deux rencontres. Il a du même coup rehaussé les chances du Lightning de participer aux séries éliminatoires dans l’Association Est, à la suite de victoires contre les Rangers de New York et les Panthers de la Floride.

Le Russe a porté sa récolte à 114 points en 66 parties jusqu’ici cette saison, s’approchant à deux points du meneur dans la colonne des marqueurs de la LNH, l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon. Kucherov convoite son deuxième trophée Art Ross en carrière.

PHOTO KAMIL KRZACZYNSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Connor Bedard

Bedard a aussi obtenu sept points (deux buts, cinq mentions d’assistance) en trois matchs, récoltant notamment cinq points dans la victoire de 7-2 des Hawks contre les Ducks d’Anaheim.

PHOTO NICK WOSIKA, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Marc-André Fleury

De son côté, Fleury a compilé une fiche de 2-0-1 en trois départs. Il a notamment enregistré son 75e jeu blanc en carrière dans la LNH dans une victoire de 2-0 contre les Ducks. Le Wild (33-27-8, 74 points) s’est ainsi approché à cinq points d’une place en séries éliminatoires dans l’Association Ouest.