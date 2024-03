PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Coyne Schofield, Cava et Flanagan nommées étoiles de la semaine

Kendall Coyne Schofield, à l’aile gauche avec le Minnesota, Michela Cava, à l’aile droite avec le même club et Kali Flanagan, en défense pour Toronto, ont été nommées les trois étoiles de la semaine dans la LPHF, mardi.

La Presse Canadienne

Coyne Schofield a récolté deux buts et deux passes en deux matchs, pour un total de six filets et 13 points cette saison – une récolte la plaçant dans le top 5 du circuit.

Coyne Schofield a signé le premier but des siens dans un gain de 4-0 face à Boston, le 13 mars.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Michela Cava

Le 16 mars, elle a fourni un but et une mention d’aide en 16 secondes au troisième tiers, aidant les siennes à l’emporter 5-1 devant New York.

Cava avait un seul but avant le début de la semaine, avant d’en obtenir trois en deux rencontres. Elle a réussi un doublé contre les New-Yorkaises.

PHOTO ANDREW LAHODYNSKYJ, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Kali Flanagan

Flanagan a inscrit un but et une passe le 17 mars, alors que Toronto a eu le dernier mot 2-1 face à l’équipe de Montréal. Toronto méritait alors un 10e gain de suite.