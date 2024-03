Claude Giroux et Wayne Simmonds, en 2014.

PHOTO TOM MIHALEK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Philadelphie) L’ancien joueur étoile Wayne Simmonds a annoncé sa retraite, lundi, mettant fin à une carrière de 15 ans dans la LNH.

Associated Press

Le natif de Scarborough a disputé 18 matchs avec les Maple Leafs de Toronto la saison dernière.

Il signera un contrat d’un jour avec les Flyers et sera honoré par l’équipe le 13 avril, à l’occasion d’un match contre les Devils du New Jersey.

Simmonds a été un joueur clé pour les Flyers après avoir été acquis des Kings de Los Angeles en 2011. Il a marqué 203 buts en huit saisons avec les Flyers.

« C’est difficile de décrire mes émotions un jour comme celui-ci, mais une de mes premières pensées en regardant derrière est ma vie à Philadelphie et le fait de jouer pour les Flyers, a déclaré Simmonds.

« Arriver sur la glace avec un chandail des Flyers est une sensation spéciale, une dont je suis vraiment fier. L’histoire de ce club et le standard qui a été établi sont uniques, et j’y accorde la plus haute estime. »

Simmonds a réussi un tour du chapeau au match des étoiles de 2017, étant nommé le joueur le plus utile de la rencontre.

Il a été parmi les joueurs noirs qui ont aidé à lancer l’Alliance pour la diversité dans le hockey en 2020, pour lutter contre le racisme et l’intolérance.

Simmonds a été finaliste pour le Prix de leadership Mark Messier de la LNH en 2018, le remportant l’année suivante.

Simmonds a inscrit 263 buts et 526 points en saison régulière dans la LNH, en 1036 matchs.

Au fil de 15 saisons, il a joué avec Los Angeles, Philadelphie, Nashville, le New Jersey, Buffalo et Toronto.

En séries, il a inscrit huit buts et 22 points en 53 matchs avec les Kings, les Flyers, les Predators et les Maple Leafs.

Simmonds a disputé un 1000e match de saison régulière en 2022, avec Toronto.

Il a été repêché par Los Angeles au deuxième tour en 2007, au 61e rang au total.

Simmonds a aussi aidé le Canada à mériter l’or au championnat mondial junior de 2008, ainsi que l’argent aux championnats du monde de 2013 et 2017.