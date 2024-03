Avec ses 59 points, dont 31 buts, en 35 matchs à Boston University, à seulement 17 ans, Macklin Celebrini fait saliver les pires équipes au classement de la LNH. Il n’y aura pas de suspense au repêchage de juin 2024, ce centre de 6 pieds et 190 livres originaire de Vancouver se retrouvera avec le gagnant de la loterie, détenteur du premier choix au total. Neuf clubs, dont le Canadien, détiennent pour l’heure au moins 5 % de chances de remporter le gros lot. Voyons quel impact pourrait avoir l’arrivée du jeune homme sur leur formation.

Sharks de San Jose (25,5 %)

Les Sharks ont probablement le chantier de construction le moins avancé. Ils viennent néanmoins de repêcher un autre centre de talent, Will Smith, au quatrième rang l’an dernier. Smith connaît une extraordinaire première saison à Boston College avec 67 points en seulement 37 matchs. Avec Smith, 19 ans depuis une semaine, et Celebrini, les Sharks auraient une formidable paire de centres, auxquels on pourrait jumeler des ailiers de talent comme Quentin Musty, 102 points en 53 matchs à Sudbury dans la Ligue junior de l’Ontario, et William Eklund, 21 ans, septième choix au total en 2021, 32 points en 68 matchs cet hiver à San Jose. Reste à trouver des défenseurs !

Blackhawks de Chicago (13,5 %)

Chicago deviendrait terrifiant avec un premier duo de centres constitué de Connor Bedard, 55 points en 57 matchs à sa première année dans la LNH, toujours âgé de 18 ans, et Celebrini. Ça justifierait aussi la décision du directeur général Kyle Davidson d’échanger même de jeunes joueurs de talent comme Kirby Dach et Alex DeBrincat pour couler volontairement au classement de façon à obtenir les meilleurs espoirs disponibles. Mais après avoir obtenu les deux premiers choix au total, Chicago n’aurait plus accès au premier rang avant 2028 en vertu des nouvelles règles de la Ligue nationale. Qu’importe, avec Bedard et Celebrini dans ses rangs.

Ducks d’Anaheim (11,5 %)

Les Ducks sont déjà bien nantis au centre avec Mason MacTavish, 21 ans, troisième choix au total en 2021, 40 points en 59 matchs cette saison, et Leo Carlsson, 19 ans, deuxième choix au total en 2023, 24 points en 44 matchs. Après deux saisons de 60 points ou plus avant ses 23 ans, Trevor Zegras a été muté à l’aile en première moitié de saison avant de se blesser. Obtenu des Flyers pour le défenseur Jamie Drysdale, Cutter Gauthier, cinquième choix au total en 2022, un centre à Boston College où il a amassé 59 points en 37 matchs, se retrouvera vraisemblablement sur les flancs dans la LNH. L’arrivée de Celebrini scellerait sans doute le départ de Zegras, un appât intéressant pour engraisser la banque d’espoirs des Ducks en défense, mais garnie qu’à l’attaque, malgré la présence de Mintyukov et Luneau.

Blue Jackets de Columbus (9,5 %)

Contrairement aux Ducks, Columbus a des besoins au centre. Adam Fantilli, troisième choix au total en 2023, a connu une première saison fort satisfaisante avec 27 points en 49 matchs, avant de se blesser, mais Cole Sillinger, à quelques semaines de fêter ses 21 ans, peinera à atteindre les 30 points à sa troisième saison complète. Le petit centre de 5 pieds 9 pouces Gavin Brindley, un choix de deuxième tour en 2023, compte bien 51 points en 37 matchs à l’Université Michigan, dans la NCAA, mais il devra faire ses preuves au niveau professionnel. Cinquième choix au total en 2021, Kent Johnson connaît une année décevante après ses 40 points de l’an dernier, mais il a déjà été muté à l’aile. Dominant dans la Ligue américaine, 15 points en 10 matchs, il pourrait être échangé par le successeur de Jarmo Kekalainen. Une bonne cible pour le CH ?

Coyotes de l’Arizona (8,5 %)

Les Coyotes ne manquent pas d’espoirs à toutes les positions. Au centre, on retrouve déjà le troisième choix au total en 2022 après Juraj Slafkovsky et Simon Nemec, Logan Cooley, déjà établi en Arizona, 34 points en 71 matchs cette année. Il y a aussi le colosse de 6 pieds 4 pouces Conor Geekie, 99 points en 55 matchs dans la Ligue junior de l’Ouest. Mais Geekie demeure un projet. L’ailier Dylan Guenther se révèle depuis son rappel avec 22 points en 34 matchs, et l’Arizona a aussi repêché un défenseur, Dmitry Simashev, et un ailier, Daniil But, parmi les douze premiers l’an dernier. De quoi faire le bonheur de l’entraîneur André Tourigny pour les prochaines années.

Canadien de Montréal (7,5 %)

Montréal a déjà identifié ses deux centres d’avenir, Nick Suzuki, déjà bien implanté à Montréal, et Kirby Dach, toujours prometteur malgré une autre blessure sérieuse. Alex Newhook, 8 points à ses 12 dernières rencontres, temps d’utilisation moyen de 17 minutes, prouve aussi qu’il peut constituer un centre offensif de qualité. L’arrivée inespérée de Celebrini accélérerait le processus de reconstruction. Ce jeune homme entamerait la saison prochaine à Montréal. On pourrait muter Dach et Newhook à l’aile, ou former des duos au sein de trois trios, avec Suzuki et Caufield, Dach et Newhook, Celebrini et Slafkovsky, quitte à les compléter avec les Roy et Armia de ce monde.

Sénateurs d’Ottawa (6,5 %)

Les Sénateurs semblaient bien nantis à long terme au centre, mais une autre blessure à l’épaule subie par Josh Norris laisse planer le doute. Il avait disputé seulement huit matchs l’an dernier et a vu sa saison écourtée récemment en raison d’une autre intervention chirurgicale. Tim Stützle produit bien, encore 68 points en 70 matchs cette année, mais son jeu défensif laisse à désirer. Shane Pinto fait bien depuis son retour de longue suspension, mais l’arrivée de Celebrini transformerait le profil de cette organisation. Le DG déchu Pierre Dorion n’aurait jamais imaginé voir les Sénateurs repêcher aussi tôt en juin…

Kraken de Seattle (6 %)

En mettant la main sur Shane Wright au quatrième rang en 2022, le directeur général Ron Francis croyait avoir ses deux centres offensifs pour les quinze prochaines années. Le deuxième choix au total en 2021 Matt Beniers avait connu une fin de saison spectaculaire avec neuf points en dix matchs après sa carrière dans la NCAA et Wright demeurait un premier choix au total plutôt consensuel. Deux ans plus tard, Beniers, 21 ans, a amassé seulement 28 points en 65 matchs après une année pourtant prometteuse de 57 points l’an dernier et Wright vient de passer une deuxième saison dans les mineures, où il progresse de façon intéressante cependant avec 41 points en 53 matchs et beaucoup plus de fiabilité en défense. Celebrini se trouve néanmoins dans une classe à part comparativement à ces deux-là. Les chances de voir le Kraken remporter la loterie demeurent minces cependant.

Penguins de Pittsburgh (5 %)

Imaginez les Penguins mettre la main sur Celebrini au premier rang après Mario Lemieux en 1984 et Sidney Crosby en 2005. Presque vingt ans de différence chaque fois entre l’arrivée d’un prodigieux centre. Gagner la loterie avec ce faible taux de succès permettrait aux Penguins de raccourcir la longue traversée du désert qui s’annonce prochainement. Pittsburgh a le loisir de conserver ce choix de 2024 s’il se maintient parmi les dix premiers et de céder aux Sharks celui de 2025 à la place pour l’acquisition d’Erik Karlsson. Remporter le premier choix au total récompenserait la médiocrité puisque les Penguins ne reconstruisaient pas, visaient plutôt une ultime Coupe Stanley pour Crosby, Malkin, Letang et compagnie…

Classement inversé

Sharks de San Jose : 12 matchs à jouer/40 points Blackhawks de Chicago : 11 matchs à jouer/45 points Ducks d’Anaheim : 11 matchs à jouer/52 points Blue Jackets de Columbus : 11 matchs à jouer/58 points Coyotes de l’Arizona : 11 matchs à jouer/63 points Canadien de Montréal : 12 matchs à jouer/64 points (26 victoires) Sénateurs d’Ottawa : 12 matchs à jouer/64 points (30 victoires) Kraken de Seattle : 12 matchs à jouer/69 points Penguins de Pittsburgh : 12 matchs à jouer/70 points Flames de Calgary : 12 matchs à jouer/71 points

Les Golden Knights respirent un peu mieux

Une défaite des Golden Knights lundi à St. Louis aurait vu les Blues, dernier club exclu des séries, se rapprocher à seulement deux points de Vegas, dernier club qualifié. Mais Jonathan Marchessault, encore lui, a sauvé son club en marquant le but vainqueur en prolongation. Les Knights ont désormais cinq points d’avance sur St. Louis, avec un match en main. Imaginez un peu s’ils rataient les séries après avoir cédé des choix de premier, deuxième, troisième et quatrième tour, en plus du défenseur Daniil Miromanov, pour les joueurs de location Noah Hanifin et Anthony Mantha, en plus d’un choix de premier tour et l’espoir David Edstrom pour Tomas Hertl…