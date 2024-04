Rafaël Harvey-Pinard (49) et Jesperi Kotkaniemi (82)

De son propre aveu, Rafaël Harvey-Pinard est « plus ou moins » superstitieux, alors peut-être qu’il ne croit pas tellement à l’idée d’une guigne de la deuxième année.

Mais il reconnaît que la présente saison n’est pas si facile non plus.

« Clairement, c’est plus difficile, autant physiquement que mentalement, a-t-il admis lundi midi au Centre Bell. Mais c’est quelque chose qui peut arriver quand il faut surmonter des épreuves, comme les blessures. Je dois trouver un moyen de revenir à ce que je suis capable de faire. Je dois retrouver la forme. »

Cette forme, c’est sans doute celle qu’il a affichée la saison dernière. On s’en souvient, l’attaquant du Saguenay était arrivé par ici en janvier 2023 sans trop faire de bruit, après avoir disputé quatre matchs avec le Canadien lors de la saison précédente.

Mais il s’est mis à faire beaucoup de bruit assez rapidement, surtout en envoyant des rondelles au fond des filets ; en l’espace de neuf matchs, du 21 janvier au 16 février 2023, il a récolté 7 buts. Il a conclu 2022-2023, sa première véritable saison dans la LNH, avec 14 buts et 6 aides pour un total de 20 points en 34 rencontres.

C’est quelque chose de similaire qu’il essaie maintenant de retrouver, lui qui a obtenu 1 but et 7 aides en 36 matchs cette saison.

« Je n’ai pas le même rôle que la saison passée, tient-il à préciser. La saison dernière, je jouais beaucoup en avantage numérique, j’obtenais des présences avec Nick [Suzuki] sur le premier trio, et aussi, j’arrivais de Laval en confiance. Ça allait bien pour moi avec le Rocket et, en arrivant avec le Canadien, j’étais confiant avec la rondelle. C’est ce que je dois retrouver le plus d’ici à la fin de la saison. »

Je sais que je dois faire des jeux, je sais que je dois garder la rondelle plus longtemps en territoire offensif. Je me débarrasse parfois de la rondelle plus rapidement que je ne le faisais la saison passée. Rafaël Harvey-Pinard

Évidemment, les blessures n’ont pas aidé. Harvey-Pinard a dû s’absenter à deux longues reprises cette saison, la première fois au terme du match du 14 novembre, une pause involontaire de presque deux mois, puis la deuxième fois après le match du 10 février au Centre Bell contre les Stars de Dallas. En tout, c’est 37 rencontres que le jeune attaquant a dû rater pour des raisons de santé.

Ces absences n’ont pas aidé sa cause, et son temps de jeu est allé en diminuant, lui qui doit ces jours-ci patiner avec le quatrième trio. Ainsi, les matchs de quelque 15 minutes de jeu, une habitude pour lui en début de saison, sont depuis devenus des matchs d’environ 11 minutes de jeu. Lors de la rencontre de samedi soir au Centre Bell, il a dû se contenter de 10 min 55 s sur la glace.

Les neuf matchs restants au calendrier du Canadien ne veulent peut-être plus dire grand-chose, mais aux yeux de Harvey-Pinard, ils seront significatifs.

« Il faut que je profite de ces matchs-là pour retrouver le degré de confiance que j’avais, a-t-il ajouté. Je ne prends rien à la légère et je sais que je dois afficher une progression match après match. Je dois me servir de ces matchs-là pour redevenir le joueur que je peux être. »

Guhle de retour PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Kaiden Guhle Suspendu le temps d’un match pour avoir dardé un adversaire (l’attaquant Travis Konecny, des Flyers de Philadelphie) à partir du banc, Kaiden Guhle sera de retour avec le Canadien ce mardi soir, au moment de la visite des Panthers de la Floride. Guhle jure qu’on ne le reprendra plus à faire de telles bassesses. « J’essayais seulement de protéger un coéquipier, c’est arrivé dans le feu de l’action, a-t-il expliqué lundi au Centre Bell. Ce ne fut pas la chose la plus intelligente à faire, je vais apprendre la leçon et j’ai hâte de revenir dans la formation. Je n’essayais pas de le blesser, mais seulement de l’éloigner de Juraj Slafkovsky. » Dvorak de retour sous peu PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Christian Dvorak On ne s’attendait pas à revoir Christian Dvorak cette saison, mais, surprise, tout indique qu’on le reverra. Le Canadien avait annoncé en janvier que l’attaquant allait devoir être opéré en raison d’une déchirure à un grand pectoral, et que sa saison était terminée. Mais au Centre Bell, lundi, jour de la traditionnelle photo d’équipe de fin d’année, Dvorak était là, et il a ensuite pris part à l’entraînement avec le reste du groupe. Son statut est maintenant évalué au jour le jour. « Il y a de bonnes chances qu’on le voie d’ici la fin de l’année », a dit l’entraîneur-chef Martin St-Louis à son sujet.