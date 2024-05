La plus récente élimination hâtive des Maple Leafs de Toronto aura été celle de trop. L’organisation a annoncé ce jeudi matin avoir congédié son entraîneur-chef Sheldon Keefe.

Cette nouvelle n’est pas exactement surprenante dans un contexte où, de l’avis unanime des observateurs, des changements étaient à prévoir chez les Leafs. Leur récente défaite en sept matchs contre les Bruins de Boston, au premier tour des séries éliminatoires, a reproduit un scénario bien connu dans la Ville-Reine : une forte saison conclue par un parcours succinct en séries. L’équipe n’a remporté qu’un tour au cours des 20 dernières années.

Dans un communiqué, la direction a indiqué que la recherche d’un nouvel entraîneur-chef s’amorçait immédiatement, et que des « décisions » à propos des autres membres du personnel d’entraîneurs suivraient bientôt.

« C’est une décision difficile, a écrit le directeur général Brad Treliving. Sheldon est un excellent entraîneur et une bonne personne. Nous avons toutefois déterminé qu’une nouvelle voix était nécessaire pour aider notre équipe à atteindre notre but ultime. »

Ce congédiement met donc un terme à une relation professionnelle de neuf ans entre Keefe et l’organisation des Maple Leafs. Il n’avait que 35 ans lorsqu’il a pris place derrière le banc des Marlies de Toronto, club-école des Leafs dans la Ligue américaine. Après quatre saisons prolifiques, marquées notamment par une conquête de la Coupe Calder en 2018, il a été promu au sein du grand club, en remplacement de Mike Babcock.

Depuis son entrée en poste, en novembre 2019, ses hommes ont présenté une fiche de 212-97-40, la quatrième meilleure de toute la LNH dans l’intervalle. Jamais, toutefois, ce succès en saison ne s’est-il transposé en séries éliminatoires. L’an dernier, le seul tour que le club a remporté sous sa gouverne, une première en deux décennies, a été suivi par une élimination rapide au tour suivant.

2020 : Défaite en 5 matchs (en format 3 de 5) contre les Blue Jackets de Columbus au tour de qualification



2021 : Défaite en 7 matchs au premier tour contre le Canadien de Montréal, malgré une avance de 3-1 après 4 rencontres



2022 : Défaite en 7 matchs au premier tour contre le Lightning de Tampa Bay



2023 : Défaite en 5 matchs au deuxième tour contre les Panthers de la Floride



2024 : Défaite en 7 matchs au premier tour contre les Bruins de Boston

Après la plus récente élimination à Boston, les rumeurs de changements importants dans l’organisation des Leafs se sont intensifiées. Serait-ce la fin du puissant noyau offensif constitué d’Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander et John Tavares, qui ont peiné à marquer des buts contre les Bruins ? Montrerait-on aussi la porte à l’entraîneur ? Ou même à ses patrons ?

« Nous sommes dans une industrie fondée sur les résultats, et nous n’avons pas produit de résultats, a dit Keefe plus tôt cette semaine lors du bilan de l’équipe. Nous n’avons pas répondu aux attentes, et comme entraîneur-chef, j’en prends la responsabilité. »

Il dit souhaiter revenir derrière le banc en 2024-2025, mais que cette décision était « hors de [son] contrôle ».

La responsabilité des déboires des Leafs est évidemment loin de lui revenir entièrement, mais il demeurait la cible la plus facile pour un changement rapide, et ce, même s’il détient un contrat le liant à l’organisation pour encore deux saisons. Il pourrait toutefois se retrouver du boulot rapidement, puisque quatre autres équipes sont présentement à la recherche d’un entraîneur-chef.

Brendan Shanahan, président des opérations hockey des Maple Leafs, et Brad Treliving, directeur général, rencontreront les représentants des médias vendredi pour dresser leur propre bilan et discuter du futur du club.