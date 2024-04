Alexis Lafrenière a récoltés cinq buts et sept points la semaine dernière.

PHOTO DANNY WILD, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(New York) La performance de cinq buts et sept points a permis à l’ailier gauche des Rangers de New York Alexis Lafrenière d’être nommé la troisième étoile de la dernière semaine dans la LNH.

La Presse Canadienne

Les cinq buts de Lafrenière ont constitué un sommet dans le circuit Bettman la semaine dernière. Ses sept points en trois matchs lui ont conféré le troisième rang. Il a notamment réussi un premier match de cinq points (3-2) en carrière, dont son premier tour du chapeau, dans une victoire de 8-5 contre les Coyotes de l’Arizona samedi.

La performance du Québécois de 22 ans, premier choix au total en 2020, a aidé les Rangers à porter à cinq leur série de victoires. Lafrenière a déjà établi de nouveaux sommets personnels pour les buts (25), les aides (27) et les points (52) cette saison.

Le centre des Oilers d’Edmonton Connor McDavid ainsi que le gardien des Golden Knights de Vegas Logan Thompson ont été les deux autres étoiles de la semaine.

McDavid a mené la LNH avec huit points (3-5) en trois rencontres. Thompson a quant à lui signé trois victoires et effectué 102 arrêts, compilant une moyenne de buts alloués de 0,98 et un taux d’efficacité de ,971.