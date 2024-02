Les membres du premier trio du Canadien ont encore produit la majorité des buts de leur équipe, jeudi soir à New York. Cole Caufield a marqué deux fois, son huitième but en treize matchs, et Juraj Slafkovsky en a compté un sixième en autant de rencontres. En cinq matchs depuis le retour de la pause des étoiles, Caufield, Slafkovsky et Nick Suzuki ont marqué 13 des 16 buts du CH : 81 % de la production globale de l’équipe.

L’épanouissement de ces trois attaquants de moins de 25 ans constitue évidemment une grande nouvelle. Le Canadien semble enfin avoir trouvé son premier trio dominant depuis des décennies.

Mais comme le faisait remarquer avec justesse le collègue Simon-Olivier Lorange mercredi, il faudra aussi l’apport d’un second trio éventuellement. La clef demeure le retour en santé l’an prochain de Kirby Dach, la progression d’Alex Newhook et peut-être aussi l’arrivée d’une nouvelle pièce. Montréal ne remportera pas de championnat avec un deuxième trio constitué de Jake Evans, Josh Anderson et Tanner Pearson…

À quoi ressemble un bon deuxième trio dans la Ligue nationale de hockey ? Analysons celui des quinze premiers clubs au classement général.

1. Vancouver

Nils Hoglander-Elias Lindholm-Elias Pettersson

Pius Suter-J. T. Miller-Brock Boeser

L’arrivée récente de Lindholm permet aux Canucks de former deux gros duos, complétés par des joueurs moins productifs. Pettersson et Miller produisent à un rythme de plus de 100 points. Boeser a déjà 30 buts. Lindholm a marqué quatre fois en six matchs depuis son arrivée. Hoglander, 23 ans, un choix de deuxième tour en 2019, se replace, après avoir passé presque tout l’hiver dernier dans la Ligue américaine. Il a 17 buts cette saison. Suter a amassé 19 points, dont 12 buts, jusqu’ici. À bientôt 28 ans, son plafond est d’environ 35 points par saison.

2. Floride

Carter Verhaeghe-Aleksander Barkov-Sam Reinhart

Nick Cousins-Sam Bennett-Matthew Tkachuk

Les Panthers ont une superstar au sein de leur deuxième trio, Matthew Tkachuk, 109 points l’an dernier, en route vers 92 cette saison. Sam Bennett n’est pas un grand centre offensif, à peine 23 points en 42 matchs, jamais franchi la marque des 50 points en une saison, mais il a une belle chimie avec Tkachuk depuis l’an dernier et compense autrement. Ce trio est complété par le fougueux Nick Cousins, 30 ans, qui jouait au sein du quatrième trio lors de son bref passage à Montréal. Cousins s’y retrouve par défaut, et il montre une maigre production de six points en 42 rencontres. Il n’a jamais amassé plus de 27 points dans une saison.

3. Boston

Brad Marchand-Charlie Coyle-Trent Frederic

Jake DeBrusk-Pavel Zacha-David Pastrnak

Les Bruins maintiennent leur niveau d’excellence malgré la perte l’été dernier de leurs deux premiers centres, Patrice Bergeron et David Krejci. Leur recette est tellement achevée, leur jeu collectif impressionnant, qu’une analyse individuelle des forces en présence n’est pas révélatrice. Coyle et Zacha pourraient même être considérés comme de troisièmes centres ailleurs. Leur superstar David Pastrnak, quatrième au classement des compteurs de la LNH avec 78 points, se promène d’un trio à l’autre. Le colosse de 26 ans Trent Frederic, un choix de fin de premier tour en 2016, se développe lentement mais sûrement, et pourrait atteindre les 40 points pour une première fois en carrière. DeBrusk connaît une saison plus modeste avec seulement 12 buts, sans néanmoins affecter le rendement de l’équipe.

4. Dallas

Jason Robertson-Roope Hintz-Joe Pavelski

Mason Marchment-Matt Duchene-Tyler Seguin

L’arrivée de Matt Duchene, rejeté par les Predators, change complètement la donne à Dallas. Duchene, dont le contrat a été racheté par Nashville l’été dernier, a relancé sa carrière avec les Stars. Il produit à un rythme de presque un point par match et donne des ailes à Tyler Seguin. Il permet aussi à Dallas d’employer le jeune centre Wyatt Johnston au centre d’un troisième trio, en compagnie de Jamie Benn. Très peu d’équipes ont autant de profondeur. Les trois membres du deuxième trio, Marchment, Duchene et Seguin, peuvent tous aspirer à une saison d’au moins 70 points.

5. Rangers NY

Chris Kreider-Mika Zibanejad-Blake Wheeler

Artemi Panarin-Vincent Trocheck-Alexis Lafrenière

L’acquisition du joueur autonome Vincent Trocheck en juillet 2022 pour remplacer Ryan Strome a permis aux Rangers de compter sur deux solides centres au sein de leurs trios offensifs. L’émergence d’Alexis Lafrenière, en route vers une première saison de plus de 40 points en carrière, donne un peu plus de punch au second trio, même s’il ne produit toujours pas au rythme espéré pour un premier choix au total. Wheeler a été embauché l’été dernier pour ajouter de la profondeur à l’attaque, mais cet ancien attaquant des Jets était en perte nette de vitesse, à 37 ans, avec seulement 21 points, dont neuf buts. Il a quitté sur une civière jeudi après une collision avec Jayden Struble. New York se cherchera sans doute du renfort d’ici la date limite des transactions. En attendant, Kaapo Kakko, encore une fois décevant, sera probablement promu.

6. Winnipeg

Kyle Connor-Mark Scheifele-Nikolaj-Ehlers

Cole Perfetti-Sean Monahan-Gabriel Vilardi

L’arrivée de Sean Monahan permet aux Jets de se constituer un super premier trio. Perfetti est un jeune attaquant de 22 ans en pleine ascension, 30 points en 51 matchs, une production d’un peu moins de 50 points sur une saison complète. Après un départ épatant, Vilardi, acquis dans l’échange de Pierre-Luc Dubois, a ralenti avec un seul point à ses huit derniers matchs, cinq à ses 17 derniers. Il faudra trouver une solution pour l’an prochain, à moins qu’on ne décide de retenir Monahan, néanmoins blanchi à ses quatre premières rencontres avec les Jets.

7. Vegas

Michael Amadio-Jack Eichel-Mark Stone

Ivan Barbashev-Nicolas Roy-Jonathan Marchessault

Jack Eichel vient de se blesser et Chandler Stephenson se retrouve à sa place pour l’instant. Amadio, 27 ans, représente le maillon faible, au mieux un compteur d’une trentaine de points par saison, mais sa présence dans un top 6 permet à Vegas de mieux répartir les forces sur trois trios. Barbashev, 28 ans, peut espérer 47, 48 points cette année. La grande surprise vient du colosse Nicolas Roy, généralement un joueur de soutien, 14 points à ses 10 derniers matchs. Marchessault a déjà 27 buts.

8. Colorado

Jonathan Drouin-Nathan MacKinnon-Mikko Rantanen

Artturi Lehkonen-Ross Colton-Miles Wood

Les pertes de Gabriel Landeskog et Valeri Nichushkin font mal. Les contre-performances de Ryan Johansen, rétrogradé sur le quatrième trio, aussi. Ross Colton n’est pas un grand centre offensif. Il n’a jamais atteint la marque des 40 points dans une saison. Miles Wood, un joueur d’une vingtaine de points par année, se retrouve sur un deuxième trio par défaut. On vient de mettre Zach Parise sous contrat. Il a un point en six matchs.

9. Edmonton

Ryan Nugent-Hopkins-Connor McDavid-Zach Hyman

Evander Kane-Leon Draisaitl-Dylan Holloway

Quand on sépare McDavid de Draisaitl, les Oilers ont probablement les deux trios les plus redoutables de la LNH. Ils ne sont d’ailleurs pas quasi-invincibles depuis deux mois pour rien. Hyman pourrait profiter de McDavid pour obtenir une première saison de 50 buts en carrière. Le jeune Dylan Holloway est probablement placé au sein d’un deuxième trio pour servir d’appât pour du renfort à la date limite des transactions. L’ancien coéquipier de Cole Caufield à Wisconsin a une production famélique depuis son arrivée dans la LNH. Une blessure au poignet n’a pas aidé.

10. Caroline

Andrei Svechnikov-Sebastian Aho-Teuvo Teravainen

Michael Bunting-Jack Drury-Martin Necas

La déconfiture de Jesperi Kotkaniemi en deuxième moitié de saison modifie l’équilibre des forces en Caroline. Kotkaniemi, le centre du deuxième trio l’an dernier, a été relégué au quatrième, où il joue désormais rarement plus de dix minutes, et Jack Drury, 24 ans, dans la Ligue américaine pour une moitié de saison l’an dernier, prend désormais sa place. Drury a 22 points en 52 matchs cette saison. Modeste. Martin Necas donne un peu de punch au deuxième trio, Michael Bunting un peu moins. Les Hurricanes préfèrent disperser leurs forces avec Jordan Staal et Seth Jarvis réunis sur la troisième unité en ce moment.

11. Toronto

Matthew Knies-Auston Matthews-Mitch Marner

Pontus Holmberg-John Tavares-William Nylander

Quand presque la moitié de votre masse salariale est consacrée à vos quatre meilleurs attaquants, il faut espérer un deuxième trio de qualité. Tavares connaît néanmoins sa pire saison offensive en carrière, avec 40 points en 51 matchs, et l’acquisition de 5 millions Tyler Bertuzzi déçoit. On se retrouve donc avec une recrue, Knies, 20 points en 50 matchs, au sein du premier trio, et Holmberg, un joueur de Ligue américaine ces dernières saisons, sur le deuxième.

12. Tampa

Steven Stamkos-Brayden Point-Nikita Kucherov

Brandon Hagel-Anthony Cirelli-Nick Paul

Malgré les limites du plafond salarial, le Lightning a un deuxième trio de qualité, entre autres grâce à la production offensive de Brandon Hagel, 51 points en 55 matchs. On connaît désormais le plafond de Cirelli, une quarantaine de points par saison, mais il demeure une valeur sûre, dans toutes les phases, au centre du deuxième trio. Le colosse Nick Paul, 6 pieds 3 pouces et 230 livres, obtenu des Sénateurs pour Mathieu Joseph et un choix de quatrième tour, est à sa place au sein de ce trio. Il est en voie de battre des marques personnelles en carrière, à 28 ans, avec déjà 29 points, dont 14 buts, en 55 matchs.

13. Philadelphie

Owen Tippett-Sean Couturier-Travis Konecny

Joel Farabee-Morgan Frost-Cam Atkinson

Les Flyers doivent d’abord leurs étonnants succès à leur entraîneur John Tortorella, qui sait tirer le maximum de tous ses joueurs. Le deuxième centre, Morgan Frost, 24 ans, a vécu des hauts et des bas cet hiver. Il a même été rayé de la formation plus tôt cette saison et se trouve au cœur de rumeurs d’échange. Farabee, 14e choix au total en 2018, est en voie de redevenir le joueur qu’on espérait, après avoir été frappé par les blessures ces dernières années. Il a 42 points en 55 matchs. Atkinson, 34 ans, est en chute libre et se retrouve sur ce trio faute de mieux.

14. Los Angeles

Quinton Byfield-Anze Kopitar-Kevin Fiala

Trevor Moore-Phillip Danault-Viktor Arvidsson

Danault est le deuxième centre parfait, brillant défensivement, capable d’amasser une cinquantaine de points par saison. Le meilleur compteur du club, Adrian Kempe, se retrouve sur le troisième trio de l’équipe pour aider Pierre-Luc Dubois à décoller, et aussi parce qu’on ne veut pas séparer Danault de Moore et Arvidsson en raison de leur chimie de l’an dernier. Moore connaît de loin sa meilleure saison à 28 ans. Il n’avait jamais marqué plus de 17 buts, il en a déjà 21. Le pauvre Arvidsson a disputé un seul match cette année. Il a marqué 26 buts l’an dernier.

15. St. Louis

Pavel Buchnevich-Robert Thomas-Jordan Kyrou

Jake Neighbours-Brayden Schenn-Kasperi Kapanen

Schenn, 32 ans, a seulement 30 points cette saison, mais sa valeur est établie et il n’est pas entouré comme jadis. Neighbours, 21 ans, un choix de premier tour en 2020, tente de s’établir dans la LNH et il y parvient quand même bien, avec 19 buts cette saison. Kapanen se retrouve sur ce deuxième trio par défaut. Ça ne se replace pas pour lui : 15 points, 4 buts, en 46 matchs. Mais ça permet aux Blues d’avoir un troisième trio de qualité avec Brandon Saad, Kevin Hayes et Alexey Toropchenko, ce géant qui a surpris Jayden Struble d’une feinte géniale récemment.

Si Kirby Dach peut revenir en force, produire au rythme de l’an dernier, 54 points sur une saison complète, peut-être même un peu mieux, si Newhook devient un joueur d’une cinquantaine de points – n’en a-t-il pas amassé 33 en 71 rencontres à sa première saison au Colorado à seulement 20 ans –, le CH aura un deuxième trio digne de ce nom. Il faudra y ajouter éventuellement un joueur, peut-être avec le choix dans le top 10 cette année, peut-être un Mesar, Roy ou Farrell, peut-être un Josh Anderson par défaut en attendant, mais idéalement une belle acquisition dans un échange ou sur le marché des joueurs autonomes.

Mathieu Darche à Columbus ?

Les spécialistes de Columbus et de la LNH commencent à dresser leur liste de candidats à la succession de Jarmo Kekalainen. Sans surprise, le bras droit de Julien Brisebois à Tampa, Mathieu Darche, se retrouve au sommet de la plupart de celles-ci. Darche a obtenu des entretiens avec les Blackhawks, les Canucks et le Canadien ces dernières années. Il était l’un des finalistes pour le poste de DG à Pittsburgh. Il a commencé en outre sa carrière de joueur avec les Blue Jackets, en 2000.