(New York) Parfois, il arrive que des moments que l’on croit banals viennent tout résumer d’un coup.

C’est arrivé jeudi soir en fin de soirée, quand les sacs rouges d’équipement du Canadien, empilés sur un chariot, se sont écroulés lentement, de manière presque théâtrale, sur le plancher d’un corridor.

Un simple écroulement, peut-être, mais un écroulement qui résume un peu cette saison et aussi ce match, perdu par la marque de 7-4 à Manhattan, contre des Rangers de New York beaucoup trop forts.

Et pourtant, le Canadien avait pris les devants en première période sur un but de Jake Evans. Ensuite, un peu comme les sacs rouges, tout a foutu le camp. Surtout en deuxième période, quand les Rangers ont marqué quatre fois en seulement 4 min 8 s.

« Il faut jouer pendant 60 minutes, il n’y a pas d’excuses pour ça, a expliqué l’attaquant Cole Caufield en fin de soirée. C’est difficile quand l’autre club marque sans arrêt comme ça… »

On aura compris que personne dans cette ligue ne gagne des championnats en accordant 7 buts par match, sauf peut-être les Oilers de 1987, mais voici que le Canadien vient d’accorder 14 buts à ses trois derniers matchs, une drôle de série qui comprend un blanchissage dans le match de mardi soir au Centre Bell contre les Ducks.

Aussi, ce match fut le 15e de la saison où le club a accordé au moins 5 buts, alors insistons une fois de plus : on ne gagne pas comme ça.

C’est peut-être le bout le plus surprenant de cette saison difficile : le Canadien, souvent considéré comme un club à caractère défensif, lors des récentes saisons, n’est plus ça du tout.

Le problème, évidemment, c’est qu’il faut marquer plus de buts que l’adversaire pour gagner dans cette ligue, dans les autres aussi, et dans un cas comme celui-ci, ça aurait pris 8 buts. Bien sûr que ça n’allait pas arriver.

« On a accordé 4 buts rapidement, et quand il y a de l’ambiance comme ça dans un aréna, c’est difficile à arrêter, a expliqué Brendan Gallagher. On avait le contrôle du match, il nous a échappé, et c’est une leçon que l’on doit retenir, en espérant de ne pas refaire les mêmes erreurs. »

Après le troisième but de la rencontre de Chris Kreider, le party s’est mis à prendre dans la place, les casquettes ont revolé sur la glace, et tout le monde ici s’est mis à chanter My Own Worst Enemy à l’unisson, comme il se doit. Le Canadien n’a pas encore l’équipe pour se remettre de tout ça en même temps.

Un jour peut-être, mais pas maintenant.

« On va apprendre de ça, a ajouté Juraj Slafkovsky. Je ne sais pas ce qui s’est passé exactement en deuxième période… mais tout ce qu’on peut faire, c’est d’en tirer des leçons. »

À la fin, le préposé à l’équipement du Canadien a fini par redéposer tous les sacs sur le chariot. Là aussi, les joueurs du Canadien pourraient apprendre de ça.

Dans le détail

Wheeler sort sur une civière

PHOTO PETER K. AFRIYIE, ASSOCIATED PRESS Blake Wheeler

La soirée de travail de Blake Wheeler a été brève. L’attaquant des Rangers a dû quitter le match avec neuf minutes à faire en première période, après être entré en collision avec Jayden Struble derrière le filet de Samuel Montembeault. Wheeler, blessé à la jambe droite sur le jeu, a dû quitter le Madison Square Garden en civière, et cette absence a forcé les Rangers à disputer le reste de la rencontre à 11 attaquants. Cette bien mauvaise nouvelle pourrait toutefois ouvrir une porte à Alex Belzile, qui avait été rappelé la veille par les Rangers à titre de 13e attaquant. L’attaquant québécois a été laissé de côté jeudi soir lors de ce match contre le Canadien.

Slafkovsky ne dérougit pas

PHOTO WENDELL CRUZ, USA TODAY SPORTS Juraj Slafkovsky

Peu à peu, Juraj Slafkovsky est en train de devenir le joueur que le Canadien espérait au moment de le repêcher au tout premier rang du repêchage de 2022. Avec ce but réussi en fin de deuxième période jeudi soir à New York, le jeune attaquant a du coup marqué son 12e but de la saison, mais aussi un 6e but lors de ses six derniers matchs, pour ajouter à une série d’au moins un point par match à ses sept derniers matchs. Mais il n’avait pas tant le goût de parler de lui en fin de soirée. « C’est une chose, mais on veut gagner ces matchs, rester dans la course pour les séries, et on doit faire un meilleur travail », s’est-il contenté de répondre.

Gallagher de retour

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Brendan Gallagher

Après une suspension de cinq matchs, Brendan Gallagher était enfin de retour au jeu jeudi soir à Manhattan. L’attaquant chevronné, absent du jeu depuis le 25 janvier en raison d’un coup de coude à la tête d’Adam Pelech, des Islanders de New York, a conclu cette rencontre face aux Rangers avec aucun tir au but en 12 min 24 s de temps de jeu, tout en prenant la place de Jesse Ylönen dans la formation. « Je me sentais bien, a-t-il dit en fin de rencontre. Mais comme le club, il y a eu du bon et aussi des choses à corriger, afin que je puisse devenir un peu plus un joueur d’impact. »