Imaginez le scénario : avec le cinquième choix au total, le Canadien repêche le jeune surdoué Matvei Michkov en juin, malgré son contrat de trois ans en KHL et malgré les murmures au sujet de son comportement inadéquat.

Imaginez ensuite les réactions à Montréal à la suite de ces nouvelles en provenance de Russie : Michkov rayé de la formation lors des deux premiers matchs de la saison régulière par le CSKA St. Pétersbourg, sans compter le dernier match préparatoire, avec un temps d’utilisation famélique lors des deux rencontres hors-concours précédentes…

Pour ajouter l’insulte à l’injure, on lui préfère un attaquant de 17 ans, Ivan Demidov, l’un des meilleurs espoirs en prévision du repêchage de 2024, promu au sein du troisième trio lors de la deuxième rencontre du CSKA.

Les Ducks d’Anaheim, les Blue Jackets de Columbus, les Sharks de San Jose, le Canadien et les Coyotes de l’Arizona ont préféré ne pas courir de risque au repêchage même si Michkov était considéré l’attaquant le plus doué de cette cuvée après Connor Bedard. Les Flyers de Philadelphie et leur nouveau directeur général Daniel Brière ont pris ce risque au septième rang.

Un peu de mise en contexte. Les équipes de la KHL présentent des formations de 23 joueurs à chaque match : deux gardiens, quatre trios, quatre duos de défenseurs et, pour se donner des allures de ligue de développement, un joueur de moins de 20 ans. Michkov lutte avec Demidov pour cette dernière place.

« Matvei fait partie de notre formation (à titre de 13e attaquant), a déclaré l’entraîneur Roman Rotenberg après la première rencontre. Il alternera avec Ivan. Demidov a participé à des moments clés dans le premier match. C’est une compétition. Matvei devra mériter sa place. »

La direction du CH serait accusée par plusieurs d’avoir pris un risque inutile en se tournant vers Michkov, avec des David Reinbacher, Ryan Leonard ou Dalibor Dvorsky encore disponibles.

Les plus vieux auraient rappelé le fiasco Andrei Kostitsyn. Doté d’habiletés individuelles exceptionnelles, Kostitsyn était encore disponible au dixième rang en 2003, entre autres en raison de ses problèmes d’épilepsie, mais aussi de son association avec le CSKA Moscou, un club très peu clément à l’endroit de ses recrues. Kostitsyn avait d’ailleurs passé l’hiver à sécher sur le banc à Moscou après avoir été repêché par le Canadien.

Un premier match mercredi

Bonne nouvelle pour Michkov, il disputera son premier match de la saison mercredi contre le Torpedo. Reste à voir combien de minutes Roman Rotenberg lui confiera.

La situation demeure évidemment préoccupante pour les Flyers de Philadelphie, qui ont fait de Michkov leur premier choix. Une organisation préfère toujours garder un certain contrôle sur le développement de ses jeunes joueurs surtout s’il s’agit de l’un de ses plus grands espoirs.

Mais la communication avec les équipes russes demeure toujours complexe comparativement aux ligues juniors canadiennes, à la NCAA ou même aux organisations professionnelles européennes.

Les Flyers en savent quelque chose puisque le gardien Ivan Fedotov est toujours retenu en Russie, pour des fins de service militaire, même s’il a signé un contrat avec Philadelphie en mai 2022. Le CSKA Moscou a même fait fi d’une suspension de la Fédération internationale de hockey sur glace pour rupture de contrat en lui confiant le filet lors du premier match de la saison.

La suite sera intéressante dans le cas de Michkov. A-t-il été confiné à la tribune de presse en raison de son comportement ou parce qu’on lui préfère Demidov ? Poursuivra-t-on l’alternance ou prêtera-t-on Michkov à une formation de bas de classement comme l’an dernier ?

En décembre 2022, le CSKA St. Pétersbourg a cédé son jeune joueur au pire club de la KHL, et, de loin, le HC Sotchi. Celui-ci avait remporté seulement cinq de ses 38 premiers matchs.

Michkov avait été utilisé avec parcimonie en trois matchs de KHL, mais il dominait offensivement en VHL, la Ligue américaine du circuit russe, avec dix buts et quatre aides en douze matchs. On lui reprochait néanmoins un désintéressement total en zones neutres et défensives.

Le jeune homme a amassé 20 points en 27 matchs à Sotchi, mais huit contre le club chinois Kulun RS, la pire formation après Sotchi, dont cinq lors de la dernière rencontre de la saison.

Plusieurs incidents ont été rapportés en Amérique du Nord par des gens de son entourage à Sotchi dans les semaines avant le repêchage : comportements irrespectueux envers des coéquipiers dans le vestiaire et sur la glace, omnipotence de son paternel dans l’environnement du club, jusqu’au décès tragique du père, refus de se conformer à l’autorité des entraîneurs et des plans de match, etc.

Malgré tout, ce garçon possède non seulement des habiletés individuelles extraordinaires, mais une créativité et une compréhension du jeu qui rappellent à certains égards Nikita Kucherov. Voyons s’il pourra éliminer ses mauvais comportements et devenir le joueur espéré. C’est la grâce qu’on souhaite à Brière et aux Flyers.

David Reinbacher est en ville

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE David Reinbacher

Le premier choix du Canadien en 2023, David Reinbacher, est déjà à Brossard, où il a entamé son entraînement en prévision du tournoi des recrues, le week-end prochain.

Certains ont fait grand état de son absence à l’évènement promotionnel Upper Deck destiné aux recrues de la Ligue nationale. Le CH lui a préféré trois joueurs plus âgés, Owen Beck, Sean Farrell et Filip Mesar.

Il ne faut pas y lire grand-chose. Ce jeune défenseur droitier de 6 pieds 3 pouces possède un très beau potentiel, mais ses chances d’entamer la saison à Montréal sont presque nulles, surtout avec huit défenseurs sous contrat.

Reinbacher pourrait aussi être renvoyé à Laval, mais on y comptera aussi William Trudeau, Logan Mailloux, Jayden Struble, Mattias Norlinder, Nicolas Beaudin et Brady Keeper, sans compter la rétrogradation d’un Justin Barron ou Gustav Lindström selon les décisions prises au camp d’entraînement, et les défenseurs sous contrat avec le Rocket, Tobie-Paquette-Bisson et Miguël Tourigny.

Ce jeune homme est probablement supérieur à la majorité d’entre eux, même à 18 ans, mais il sera sans doute plus sage de lui accorder une saison supplémentaire avec le HC Kloten, en Ligue nationale suisse, où il possède déjà ses repères et occupe un rôle prépondérant. Il pourra y poursuivre son apprentissage en toute quiétude.