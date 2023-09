C’est jeudi que s’effectuera le retour du ballon ovale, en version américaine, avec le premier match de la saison, entre les Lions de Detroit et les Chiefs de Kansas City. Petite liste de ce que l’on doit suivre avec intérêt.

1– Aaron Rodgers va tenter de ressusciter les Jets

PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Aaron Rodgers

Pensez-y deux secondes : la dernière fois que les Jets de New York ont gagné un Super Bowl – la seule fois, en fait –, l’Homme n’avait pas encore marché sur la Lune. Puisque l’Homme et la Lune font parfois l’objet de théories du complot loufoques, on pourrait aussi se demander si ce Super Bowl des Jets n’a pas été fabriqué de toutes pièces dans un studio d’Hollywood tellement ça ne semble pas réel. Depuis ce seul triomphe, les Jets ont été un exemple de médiocrité seulement dépassé par les Browns de Cleveland, et c’est ce qui arrive quand on embauche des Quincy Carter, des Browning Nagle et des Ray Lucas pour passer le ballon (sans oublier Brett Favre, qui a perdu la raison la seconde où il a enfilé cet uniforme). Là, leur quart-arrière est Aaron Rodgers, qui a déjà sa place au Temple de la renommée. Ça ne peut pas ne pas marcher. Mais ce sont les Jets, alors il ne faudrait pas s’étonner si Rodgers était perdu pour la saison après s’être coincé un doigt dans le lave-vaisselle.

2– Est-ce que Joe Burrow est à 100 % de sa forme ?

PHOTO CARA OWSLEY, ARCHIVES THE CINCINNATI ENQUIRER/ASSOCIATED PRESS Joe Burrow

Qui, parmi nous, est à 100 % de sa forme chaque jour ? Personne, sans doute, mais c’est encore pire quand il s’agit d’un gars qui est le quart-arrière des Bengals de Cincinnati, sans qui rien ne peut fonctionner. Alors cet homme du nom de Joe Burrow tente de revenir à la suite d’une blessure à un mollet subie il y a six semaines. Les Bengals affirment qu’il devrait être à son poste lors du premier match de la saison du club, dimanche contre Cleveland, mais s’il est là, sera-t-il capable d’offrir sa pleine mesure ? C’est LA question, parce que s’il doit abdiquer, c’est Jake Browning, le réserviste qui n’a jamais fait une passe de sa vie dans la NFL, qui prendrait le relais. Les Bengals ont perdu en finale d’association par seulement trois points face aux Chiefs de Kansas City la saison dernière. Alors forcément, les attentes sont très hautes.

3– La descente des Patriots

PHOTO JOHN AMIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Bill Belichick

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont tellement dominé qu’on croyait leur règne éternel, mais non : c’est bel et bien terminé. L’ancien club du beau Tom a joué pour moins de ,500 à deux reprises lors des trois dernières saisons, et cette saison s’annonce encore plus compliquée, d’abord parce que ses trois rivaux de division ont de meilleures équipes sous la main. Alors, que va-t-il rester ? Il va nous rester l’immense plaisir de voir le visage de Bill Belichick se décomposer un peu plus chaque dimanche après chaque défaite. Il ne faut pas se réjouir du malheur des autres, dit-on ? C’est bien vrai. Mais on peut quand même se réjouir du malheur d’un coach qui prenait plaisir à demander à son quart-arrière de lancer des bombes de 50 verges même quand son équipe avait une avance de 40 points au quatrième quart.

4– Sept quarts très verts en poste !

PHOTO BRIAN WESTERHOLT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Bryce Young

C’est énorme et c’est exact : pas moins de sept quarts-arrières sans expérience, ou très peu, dans le rôle de partant vont amorcer la saison. Du nombre, il y en a trois qui ont été des hauts choix lors du dernier repêchage : C.J. Stroud (Houston), Anthony Richardson (Indianapolis) et Bryce Young (Caroline), ce dernier ayant été le tout premier joueur sélectionné. S’ajoutent à cette liste de nouveaux partants avec bien peu de kilométrage au compteur, soit Sam Howell (Washington), Brock Purdy (San Francisco), Desmond Ridder (Atlanta) et Jordan Love (Green Bay). Ces sept jeunes hommes ont au moins deux choses en commun : ils ont tous 24 ans ou moins, et ils se retrouvent tous avec le même énorme défi, soit celui de relancer leur équipe assez rapidement.

5– Est-ce que les Lions vont enfin être sérieux ?

PHOTO RICK OSENTOSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les Lions de Detroit

C’est fou, le nombre d’experts qui voient le club de Detroit finir en tête de sa division cette saison, et on dirait même qu’il s’agit d’un choix sexy dans la catégorie des surprises à suivre. S’il fallait que les Lions gagnent le titre de leur division, ce serait en effet une énorme surprise, eux qui ont réussi cet exploit la dernière fois en 1993, l’année de la dernière Coupe Stanley de vous savez qui. Pour aller avec cet élan d’enthousiasme qui n’est basé sur aucune forme de logique, ce sont les Lions qui ont été choisis par la ligue pour amorcer la saison en grande pompe face aux Chiefs de Kansas City jeudi soir, et en plus, les bonzes de la ligue leur ont offert quatre matchs à des heures de grande écoute télévisuelle. Nous vivons vraiment dans une époque étrange.