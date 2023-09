La saison morte de la NFL doit être la plus palpitante de toutes les ligues majeures, principalement parce qu’il y a très peu de mouvements de personnel entre le premier jeudi de la saison et le soir du Super Bowl. C’est pourquoi La Presse propose une mise à jour, sous forme de classement général, pour savoir quelles sont les meilleures et les pires équipes de la ligue, à quelques jours du début de la campagne. Aujourd’hui, les positions 32 à 17.

32– Cardinals de l’Arizona

Les Cardinals seront la pire équipe de la NFL en 2023. Aucune vision, aucune action digne de mention et aucune cohésion. Quelques joueurs comme le demi offensif James Conner, l’ailier rapproché Zach Ertz et le maraudeur Budda Baker pourront tenter de maintenir la barque, mais elle finira par couler. Les Cards auront une place de choix au prochain repêchage.

31– Rams de Los Angeles

Cooper Kupp et Aaron Donald sont les derniers vestiges d’une équipe qui a déjà été championne. Mais cette équipe manque cruellement de punch. Il est difficile de comprendre dans quelle direction elle se dirige. À commencer au poste de quart-arrière. Qu’arrive-t-il avec l’éclopé Matthew Stafford ? Est-ce que la recrue et ancienne gloire de l’Université Georgia Stetson Bennett verra de l’action bientôt ? Ce genre de questions à la veille d’une nouvelle saison est souvent un bien mauvais signe.

30– Commanders de Washington

L’improbable Sam Howell, choix de cinquième tour en 2022, sera le quart partant des Commanders pour amorcer la saison. Il a gagné sa bataille face au vétéran Jacoby Brissett. Sinon, aucun changement majeur dans la formation. C’était pénible l’année dernière, ce le sera encore cette saison. La défense, surtout la ligne défensive, sera le pain et le beurre de cette équipe. Il suffit que Chase Young reste en bonne santé, pour une fois.

29– Buccaneers de Tampa Bay

L’hiver dernier, les Bucs ont perdu le plus grand joueur de l’histoire. Pour remplacer Tom Brady, l’organisation fait confiance à Baker Mayfield. C’est à se demander s’il sera en mesure de faire produire les receveurs Mike Evans et Chris Godwin. Le demi-offensif Leonard Fournette a aussi quitté la Floride. D’autant que le centre Ryan Jensen ratera toute la saison en raison d’une blessure. Bonne chance, Baker !

28– Texans de Houston

Ce n’est un secret pour personne, les Texans sont en reconstruction. Même si leur plan à long terme est de développer le quart-arrière C. J. Stroud pour lui permettre de donner sa pleine mesure, le deuxième choix au dernier repêchage sera quand même bien entouré. Le porteur de ballon Dameon Pierce tentera de répéter ses exploits de la saison dernière, mais sinon, il y aura de nouveaux visages à Houston. Le demi offensif Devin Singletary, le receveur Robert Woods et l’ailier rapproché Dalton Schultz sont parmi ceux-là. Attention à Will Anderson Jr en défense.

27– Colts d’Indianapolis

Les Colts pensent à l’avenir. Aucun joueur de plus de 30 ans n’a fait partie de la formation finale de 53 joueurs. Anthony Richardson est le quart-arrière recrue le mieux paré à faire ses débuts dans la NFL. La destinée des Colts cette saison repose sur Jonathan Taylor. Le porteur de ballon étoile souhaite être échangé, mais les Colts ne semblent pas pressés de répondre à ses demandes.

26– Broncos de Denver

Sean Payton arrivera-t-il à redresser la barque ? L’ancien entraîneur-chef des Saints de La Nouvelle-Orléans s’apercevra rapidement que Russell Wilson n’est pas Drew Brees. Les Broncos ont encore peu de ressources, même si les receveurs Jerry Jeudy et Courtland Sutton peuvent se démarquer à l’occasion. La force de Denver demeure toutefois sa défensive. Le demi de coin Patrick Surtain II est l’un des meilleurs à sa position et l’ajout de Frank Clark sera utile pour mettre la pression sur le quart adverse.

25– Bears de Chicago

Attention à ceux qui ont déjà baissé les bras au sujet des Bears. Justin Fields prenait du galon à chaque match la saison dernière et il a été l’un des meilleurs dans le dernier quart de la saison. Il aura désormais la chance de lancer le ballon au très bon D.J. Moore et au vétéran Robert Tonyan. L’ailier défensif Yannick Ngakoue a aussi débarqué à Chicago. Les changements n’ont pas été nombreux, mais intéressants.

24– Falcons d’Atlanta

C’est comme si la saison des Falcons allait dépendre du rendement de Bijan Robinson. Sélectionné au huitième rang du dernier repêchage, le porteur de ballon fait le saut dans la NFL, ce qui vient avec des attentes gigantesques. Au moins, la ligne offensive des Falcons, dont fera partie le Québécois Matthew Bergeron, est taillée pour bien faire au sol. Le quart Taylor Heinicke aura la responsabilité d’alimenter l’ailier rapproché Kyle Pitts. Le demi de coin Jeff Okudah viendra revigorer la défense.

23– Panthers de la Caroline

Les Panthers n’ont certainement pas l’ambition de gagner le Super Bowl cette saison, mais leurs décisions pendant l’entre-saison sont encourageantes. Avec le premier choix du dernier repêchage, Bryce Young, un vent nouveau souffle en Caroline. Pour l’épauler, les Panthers sont allés chercher le porteur de ballon Miles Sanders, le receveur Adam Thielen et l’ailier rapproché Hayden Hurst, entre autres.

22– Seahawks de Seattle

Bobby Wagner rentre à la maison. Le secondeur revient là où il a passé les dix premières saisons de sa carrière. À 33 ans, il peut encore être utile. Les Seahawks ont surtout modifié leur défense pendant la saison morte. Mario Edwards, Dre’mont Jones et Devon Witherspoon se sont joints à l’équipe. Le plus gros point d’interrogation demeure le quart Geno Smith. Au moins, il conserve ses deux cibles de choix en DK Metcalf et Tyler Lockett.

21– Titans du Tennessee

Quel est le plan à Nashville ? Les Titans semblent coincés entre le présent et l’avenir. D’un côté, l’état-major fait confiance au quart Ryan Tannehill, mais de l’autre, il repêche deux jeunes joueurs prometteurs de suite, Malik Willis et Will Levis, à cette même position. En attendant, cette équipe est toujours celle du porteur de ballon Derrick Henry. Bien malin qui saura prédire l’impact du receveur DeAndre Hopkins sur sa nouvelle équipe.

20– Packers de Green Bay

Avec les départs d’Aaron Rodgers et d’Allen Lazard, les Packers sont maintenant l’équipe de Jordan Love et de Christian Watson. Ce duo sera spectaculaire et efficace. Aaron Jones est toujours là pour assurer une constance au sol. Ça demeure toutefois un peu mince. La haute direction a cependant décidé de mettre l’accent sur la défense, en repêchant notamment le secondeur Lukas Van Ness, d’Iowa, en première ronde.

19– Raiders de Las Vegas

En s’entendant avec le demi offensif Josh Jacobs, les Raiders ont réglé le dossier le plus important de l’entre-saison. Comme la qualité du jeu au sol ne fera aucun doute, il sera intéressant de voir comment se débrouillera le quart-arrière Jimmy Garoppolo dans son nouvel environnement. Il pourra compter sur Davante Adams, une valeur sûre. L’arrivée de Jakobi Meyers lui permettra aussi d’étirer le jeu. Maxx Crosby et Chandler Jones continueront de donner des maux de tête aux quarts adverses.

18– Browns de Cleveland

Les Browns ont quelques éléments fiables dans leur alignement, comme le porteur de ballon Nick Chubb ou l’ailier défensif Myles Garrett. Mais malgré l’arrivée des receveurs Elijah Moore et Marquise Goodwin, ils évoluent dans une division trop relevée pour espérer terminer au premier rang. Reste qu’en défense, l’arrivée de l’ailier défensif Za’Darius Smith, ajouté à la progression de Jeremiah Owusu-Koramoah et de Greg Newsome II, nous permet de croire que l’avenir est peut-être plus radieux qu’on le pense à Cleveland.

17– Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Les Patriots pourraient surprendre cette saison, même s’ils évoluent dans la division la plus redoutable de la ligue. Bill Belichick a offert plus de munitions à son quart-arrière Mac Jones en amenant le receveur Juju Smith-Schuster, l’ailier rapproché Mike Gesiki et le demi-offensif Ezekiel Elliott. En défense, Trey Flowers effectue un retour en Nouvelle-Angleterre, tandis que le secondeur Matthew Judon reprendra là où il avait laissé l’an dernier.

Lundi : les positions 16 à 1