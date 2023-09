La Presse propose aujourd’hui la deuxième partie de son classement général de la NFL, pour savoir quelles sont les meilleures et les pires équipes de la ligue, à quelques jours du début de la saison.

16- Saints de La Nouvelle-Orléans

Dans une division aussi prenable que la leur, les Saints veulent à tout prix terminer au premier rang. Les vétérans Derek Carr, Jamaal Williams et Jimmy Graham ont tous déménagé en Louisiane. Ajoutés aux Alvin Kamara, Chris Olave et Taysom Hill, les Saints seront intraitables par la course et par la passe. Polyvalence et abondance. Maintenant, il faut que tout fonctionne et que la sauce prenne. Sinon, ce serait un véritable gâchis.

15- Steelers de Pittsburgh

Les Steelers représenteront la plus grande surprise de la saison, et ce, pour deux raisons : Kenny Pickett et George Pickens. Deux potentiels immenses. Les deux joueurs de deuxième année se sont amusés pendant les matchs préparatoires. Grâce à leur brio, l’entraîneur-chef Mike Tomlin affichera une autre saison gagnante. Leur défense était déjà l’une des plus dangereuses, et avec plusieurs ajouts, comme Patrick Peterson, les Steelers devraient être du détail.

14- Jaguars de Jacksonville

Encore une fois, tout passera par l’attaque chez les Jaguars. Trevor Lawrence a fait taire ses détracteurs la saison dernière. Au sol, Travis Etienne est sur la bonne voie. Par la passe, les Jags seront étourdissants. Calvin Ridley, de retour de suspension, rejoint les receveurs Zay Jones et Christian Kirk. Explosif, rapide et imprévisible, ce trio pourrait permettre à Lawrence de jouer avec encore plus de confiance.

13- Vikings du Minnesota

On a tendance à les sous-estimer, mais les Vikings ont énormément de ressources. Justin Jefferson, la recrue Jordan Addison et le très bon T. J. Hockenson feront le bonheur des partisans. Le nombre d’options par la voie des airs est terrifiant. Même s’il ne fait pas l’unanimité, le quart Kirk Cousins demeure l’un des plus constants, saison après saison, à sa position. Il sera intéressant néanmoins d’analyser le rendement de la défense en temps et lieu.

12- Lions de Detroit

Bien des amateurs sont tombés amoureux des Lions la saison dernière. Et leur nombre pourrait bien augmenter d’ici l’hiver. Même si le demi offensif Jamaal Williams a quitté l’équipe, les Lions sont allés chercher David Montgomery et ont repêché Jahmyr Gibbs. Le receveur Marvin Jones Jr revient également au Michigan. À ses côtés, Amon-Ra St. Brown continuera de faire des ravages. Les Lions ont aussi mis la main sur le maraudeur C. J. Gardner-Johnson, meneur pour les interceptions en 2022.

11- Giants de New York

Surprenants l’année dernière, les Giants pourraient atteindre la dizaine de victoires cette saison. Malgré une mésentente avec le joueur étoile Saquon Barkley pendant l’été, tout semble être au beau fixe chez les Giants. Ils ont réparé une brèche importante dans leur formation avec l’acquisition de l’ailier rapproché Darren Waller. Le jeune maraudeur Isaiah Simmons, en provenance de l’Arizona, viendra solidifier une défense déjà extrêmement douée.

10- Chargers de Los Angeles

Le monstre à trois têtes des Chargers sera encore une menace cette saison. Le quart-arrière Justin Herbert, le porteur de ballon Austin Ekeler et le receveur Keenan Allen peuvent transporter cette équipe. La profondeur de l’alignement a permis aux Chargers d’effectuer peu de changements cet été. Avec leur défense expérimentée, tout est permis pour les Chargers en 2023. Il faudra seulement que l’entraîneur-chef Brandon Staley trouve le moyen de convaincre ses joueurs de rester unis dans l’adversité.

9- Dolphins de Miami

Les Dolphins ont dans leurs rangs le duo de receveurs le plus explosif de la NFL avec Tyreek Hill et Jaylen Waddle. Le quart-arrière Tua Tagovailoa est arrivé au camp d’entraînement plus fort et plus massif. Il n’a pas encore montré toute l’étendue de son talent. Seul un porteur de ballon digne de ce nom manque à l’attaque de Miami. Le nouveau venu Jalen Ramsey s’absentera plusieurs mois, mais Xavien Howard et Eli Apple s’occuperont de la tertiaire.

8- Ravens de Baltimore

Lamar Jackson est de retour, Odell Beckham Jr est arrivé, le receveur recrue Zay Flowers est rempli de promesses… Il y aura de l’électricité dans l’air à Baltimore ! Si l’ailier rapproché Mark Andrews peut jouer comme en 2021, l’attaque des Ravens pourrait être une machine à marquer des points. Ils ont aussi ajouté le secondeur Jadeveon Clowney. Avec Patrick Queen, Raquon Smith et Marlon Humphrey, la défense des Ravens sera difficile à percer.

7- Bills de Buffalo

Les Bills sont des prétendants au titre depuis trois ans. Or, ils n’ont encore rien gagné. Ils peuvent toujours s’appuyer sur un noyau de joueurs fort intéressant, à commencer par le quart-arrière Josh Allen, le receveur Stefon Diggs, le maraudeur Jordan Poyer et le secondeur Matt Milano. Mais Buffalo est la seule équipe de sa division qui ne s’est pas améliorée. L’ailier rapproché Dalton Kincaid pourrait toutefois être une belle surprise. Malgré tout, une place en éliminatoires n’est pas acquise.

6- Jets de New York

Aaron Rodgers, Dalvin Cook, Allen Lazard, Randall Cobb… Les Jets ont mis le paquet pour aller jusqu’au bout. À la manière des Buccaneers de Tampa Bay à l’arrivée de Tom Brady, cette réunion de joueurs étoiles fera des flammèches. Mais les ajouts des Jets sont encore meilleurs que ceux des champions de 2021. Sans oublier évidemment le receveur Garrett Wilson et le demi de coin Sauce Gardner, nommés respectivement recrues offensive et défensive de la dernière saison.

5- 49ers de San Francisco

Après une gestion discutable du dossier des quarts-arrières, l’état-major des 49ers doit maintenant réconforter Nick Bosa. Le meilleur chasseur de quarts de sa génération boude encore et cette équipe déjà abîmée par la controverse a besoin de son jeune leader pour gagner. Le nombre d’armes en attaque se compte sur deux mains. En défense, l’ajout du plaqueur défensif Javon Hargrave, dominant l’année dernière avec les Eagles, confirme l’hypothèse que les Niners joueront beaucoup de football cette saison.

4- Bengals de Cincinnati

Joe Burrow en a fait suffisamment pour se retrouver juste derrière Patrick Mahomes dans la hiérarchie des quarts-arrières de la NFL. Son état de santé est encore indéterminé. Chose certaine, les Bengals représentent l’une des meilleures équipes de la ligue avec le joueur de 26 ans en uniforme. Avec les receveurs Ja’Marr Chase, Tyler Boyd et Tee Higgins, les options sont illimitées. Si la ligne à l’attaque peut tenir le coup, avec Orlando Brown Jr, les Bengals peuvent aspirer aux grands honneurs.

3- Cowboys de Dallas

Les Cowboys ont tout pour gagner le Super Bowl. Le quart Dak Prescott est de retour en bonne santé. Sinon, le nouveau venu Trey Lance est prêt à assurer la relève. La valse des porteurs de ballon est terminée, Tony Pollard est l’homme de la situation. Souvent incapables de percer la tertiaire adverse l’année dernière, les Cowboys ont mis la main sur le receveur éloigné Brandin Cooks. Mis à part l’arrivée du vétéran Stephon Gilmore, la meilleure défense de la NFL, menée par Micah Parsons et Trevon Diggs, demeure inchangée.

2- Eagles de Philadelphie

Les finalistes du plus récent Super Bowl ont perdu quelques plumes cet été avec les départs du porteur de ballon Miles Sanders et du maraudeur C. J. Gardner-Johnson. Les Eagles peuvent toutefois compter sur suffisamment de profondeur pour pallier leur perte. Ils ont attiré l’excellent demi offensif D’Andre Swift. Il apportera une nouvelle dimension à l’attaque. La ligne offensive est encore l’une des meilleures de la ligue et elle permettra au quart Jalen Hurts de s’amuser comme un petit fou.

1- Chiefs de Kansas City

Les Chiefs sont les champions en titre et ils seront encore l’équipe à battre cette saison. Le quart-arrière Patrick Mahomes et l’ailier rapproché Travis Kelce sont les meilleurs joueurs de la ligue à leur position. Avec l’éclosion des porteurs de ballon Clyde Edwards-Helaire et Isiah Pacheco, l’attaque des Chiefs sera encore plus menaçante. Cette équipe n’a pas de faille. Reste seulement à savoir si leur meilleur joueur défensif, le plaqueur Chris Jones, pourra trouver un terrain d’entente avec l’équipe et cesser de bouder.