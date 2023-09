Le VP aux opérations hockey du Canadien, Jeff Gorton, a répété une évidence dans le documentaire sur les coulisses du repêchage, diffusé récemment par le CH : on construit des équipes en repêchant des jeunes surdoués et non pas en surpayant des joueurs autonomes trop âgés.

Montréal entamera sous peu la deuxième année de sa reconstruction entamée par Gorton et le directeur général Kent Hughes. La majorité des joueurs de la formation seront âgés de 24 ans ou moins.

Certains ont été repêchés par l’ancienne administration, menée par Marc Bergevin et son bras droit Trevor Timmins, d’autres sous l’ère Gorton, Hughes et du successeur de Timmins, Nick Bobrov, et quelques-uns ont été acquis en retour de choix et d’espoirs repêchés avant leur arrivée.

En cette période plus aride en nouvelles, à un peu plus d’une semaine du début du camp des recrues, amusons-nous un peu à des fins de discussions. Si nous avions à choisir une cuvée déterminante pour l’avenir de cette équipe, parmi les dix plus récentes, quelle serait-elle ?

Aujourd’hui, les cuvées 2014 à 2018, desquelles il ne reste plus grand-chose, jeudi, les années 2019 à 2023.

Nous nous apercevrons bien vite que les cuvées plus lointaines dans la dernière décennie sont déjà asséchées, soit en raison d’espoirs déchus ou encore de jeunes joueurs échangés malencontreusement…

2014

26 Nikita Scherbak

73 Brett Lernout

125 Nikolas Koberstein

147 Daniel Audette

177 Hayden Hawkey

207 Jake Evans

Un choix tardif au premier tour, pas de choix de deuxième tour, échangé pour Thomas Vanek, ne reste plus aujourd’hui que le dernier choix de l’équipe, Jake Evans, au mieux un centre de troisième trio, mais désormais identifié à titre de quatrième centre du club s’il n’y a pas de blessés. Mis à part Evans, aucun n’a disputé 40 matchs dans la LNH.

2015

26 Noah Juulsen

87 Lukas Vejdemo

131 Matt Bradley

177 Simon Bourque

207 Jeremiah Addison

Comme l’année précédente, le CH ne repêchait pas avant le 26e rang et ne détenait pas de choix de deuxième tour, échangé aux Oilers d’Edmonton pour Jeff Petry. Noah Juulsen aurait sans doute pu demeurer un défenseur de top 4 s’il n’avait pas malencontreusement été blessé au visage par une rondelle en début de carrière. Perdu au ballottage en 2019, il a disputé quelques matchs dans la LNH avec les Canucks l’hiver dernier. Vejdemo a joué quelques parties avec le Canadien, mais il est rentré en Suède l’an dernier, à 27 ans. Il ne reste plus rien de cette cuvée.

2016

9 Mikhail Sergachev

70 William Bitten

100 Victor Mete

124 Casey Strum

160 Michael Pezzetta

187 Arvid Henrikson

Jusqu’à tout récemment, les plus optimistes, ou plutôt candides, pouvaient encore se dire que Sergachev n’avait pas été complètement gaspillé puisqu’ils rêvaient encore de voir Jonathan Drouin répondre aux attentes. À 25 ans, Sergachev est désormais l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, 64 points en 79 matchs l’an dernier, joueur le plus utilisé du Lightning l’an dernier et Jonathan Drouin a été libéré, avant de signer un modeste contrat au Colorado. Mete et Bitten sont des joueurs marginaux, mais chapeau quand même à celui-ci pour ses premiers matchs en carrière dans la LNH l’an dernier, à 25 ans, avec les Blues. Il reste Pezzetta, un attaquant fougueux de quatrième trio, mais du type qu’on peut obtenir au ballottage.

2017

25 Ryan Poehling

56 Josh Brook

58 Joni Ikonen

68 Scott Walford

87 Cale Fleury

149 Jarret Tyszka

199 Cayden Primeau

Après avoir suscité de grands espoirs, Poehling a fané, au point d’avoir été cédé aux Penguins par Kent Hughes dans l’échange de Jeff Petry pour libérer de la masse salariale. Il s’est établi au centre du quatrième trio à Pittsburgh et poursuivra sa carrière dans le même rôle à Philadelphie. Fleury a été perdu au ballottage il y a deux ans. Il a tout de même disputé quelques matchs à Seattle la saison dernière. Reste seulement le gardien Primeau, 24 ans, de cette cuvée jadis prometteuse. Il devra coiffer Samuel Montembeault et Jake Allen au camp d’entraînement, sans quoi il sera soumis au ballottage avant d’être rétrogradé à la Ligue américaine.

2018

3 Jesperi Kotkaniemi ( Christian Dvorak )

) 35 Jesse Ylönen

38 Alexander Romanov (Kirby Dach)

56 Jacob Olofsson

66 Cam Hillis

71 Jordan Harris

97 Allan McShane

123 Jack Gorniak

128 Cole Fonstad

133 Samuel Houde

190 Brett Stapley

Les moins optimistes diront que le Canadien a récolté trop peu d’un troisième choix au total et de six choix parmi les trois premières rondes. Ils n’auront pas tort. Le défenseur Quinn Hughes aurait sans doute constitué le choix idéal au troisième rang. Mais sans le coup fourré des Hurricanes de la Caroline, Kotkaniemi serait peut-être devenu un solide deuxième centre derrière Nick Suzuki. Après tout, il a rempli ce rôle à 22 ans chez les puissants Hurricanes de la Caroline l’an dernier et connu une progression offensive avec 18 buts et 43 points.

Marc Bergevin a voulu boucher un trou rapidement en cédant aux Coyotes de l’Arizona le choix de premier tour en 2022 (27e au total) obtenu pour la perte de Kotkaniemi. Il y a ajouté un choix de deuxième tour en 2024. Un gâchis.

La suite est intéressante. Le choix surprenant, et décrié au départ, du défenseur Alexander Romanov, a été payant. Celui-ci a ensuite servi d’appât pour obtenir le centre Kirby Dach qui, à 22 ans, semble avoir pris son envol au centre du deuxième trio avec 38 points en 58 matchs, et un temps d’utilisation en pleine croissance en seconde moitié de saison.

Ylönen ne deviendra peut-être pas un grand ailier offensif, mais il a obtenu 16 points en 37 matchs en deuxième moitié de saison à Montréal et devrait être de la formation cette année.

Harris, 23 ans comme Ylönen, s’est établi au sein du top quatre défensif l’an dernier, à sa première saison dans la LNH. Sans être flamboyant, il demeure très efficace, intelligent, et pourrait progresser encore davantage.

La cuvée 2018 donnera l’élan pour les suivantes. On passera ensuite au vote demain…

Tomas Tatar chez les Islanders ?

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Tomas Tatar

Malgré une saison de 48 points l’an dernier au New Jersey, l’ancien attaquant du Canadien Tomas Tatar est toujours sans contrat.

Or, Stefen Rosner, du Hockey News, se demande si une entente verbale n’a pas déjà été conclue entre Tatar et les Islanders de New York. Le DG Lou Lamoriello attendrait de connaître le sort de Zach Parise (retraite) et Cal Clutterbuck (santé) avant d’annoncer une entente avec l’ailier slovaque de 32 ans.

« Il est très intéressant de savoir Tatar toujours disponible et jusqu’à ce qu’on ne fasse une annonce officielle, il ne faut pas écarter les Islanders. »